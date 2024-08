La ex primera dama pidió además que no se investigue uno de sus celulares y presentó un certificado médico. Los detalles de los documentos

La expareja de Alberto Fernández, Fabiola Yañez, aportó este martes ante la Justicia los chats que intercambió con la ex ministra de Género, Ayelén Mazzina, y con los que busca probar que la funcionaria del expresidente no atendió su reclamo sobre el maltrato que sufría. Asimismo, La exprimera dama solicitó que no se investigue un celular que usaba al iniciar la gestión del Frente de Todos.

Sobre este último punto, señaló en un escrito: "Respecto del número XXX solicito la misma limitación en cuanto a llamadas entrantes y salientes que lo peticionado respecto a los otros teléfonos".

Ayelén Mazzina sostuvo su apoyo a Fabiola Yañez en las conversaciones más recientes que ambas mantuvieron.

Los chats de Fabiola Yañez con Ayelén Mazzina sobre Alberto Fernández

En cuanto a las conversaciones con Mazzina, las mismas datan de los días 4 y 5 de agosto pasado. "Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición", inicia la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. La respuesta de Yañez fue al otro día: "Buen día yo te lleva a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Gernero y mujeres. Sino me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso".

Parte de los chats que Fabiola Yañez mantuvo con Ayelén Mazzina entre el 4 y 5 de agosto pasado.

La respuesta de Mazzina quedó registrada a las 3:02 PM del 5 de agosto, y decía: "Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente".

El certificado que Fabiola Yañez presentó ante la Justicia.

Otro de los documentos que aportó Yañez fue un certificado médico -con fecha del 7 de junio de 2024- en el que detalla una crisis con "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea", provocado por un presunto un pico de estrés personal asociado al acoso que sufría de su ex pareja.