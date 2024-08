El fiscal acusa a la ex ministra de la Mujer de no haber atendido el reclamo por los "golpes" de Alberto Fernández y solicitó un expediente paralelo

La extitular del Ministerio de la Mujer durante la presidencia de Alberto Fernández, Ayelén Mazzina, ya es investigada tras la denuncia de Fabiola Yañez.

El Ministerio de la Mujer fue un ícono durante la presidencia de Alberto Fernández y Mazzina fue la segunda de las funcionarias que ocupó su titularidad. Ahora quedó en el ojo de la tormenta.

Ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, investigada por la denuncia de Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González pidió al juez Julián Ercolini que forme un expediente paralelo a aquel donde el ex presidente está imputado, para investigar a la ex funcionaria.

Concretamente, al declarar desde Madrid, Fabiola Yañez dijo que en oportunidad de viajar a Brasil lo hizo junto con Mazzina y le contó de los golpes que sufrió de manos de Alberto Fernández. Incluso, la ex primera dama le mostró - tal cual declaró- videos del entonces presidente teniendo relaciones sexuales con otra mujer en Casa Rosada.

"No te puedo creer, Fabi contá conmigo y veni al Ministerio de la Mujer", le respondió Mazzina, recordó Yañez quien ironizó en que ella no podía ir al Ministerio de la Mujer a realizar la denuncia por lo delicado de la situación y no tenía garantizada la reserva.

A raíz de esta denuncia, la ex ministra de la Mujer se defendió en las redes: "Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género".

Las declaraciones de Ayelén Mazzina sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

Según fuentes judiciales consultadas, a Mazzina podría caberle un incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actividad funcional y al haber tomado conocimiento de los hechos.

Si bien aún no está formalmente imputada, ya está bajo investigación y el pedido fiscal es que se forme un expediente paralelo a aquel en que se lo tiene como imputado a Alberto Fernández.

Alberto Fernández, imputado por causa de violencia de género

A partir del requerimiento fiscal, el expresidente fue imputado por lesiones graves y leves doblemente agravadas y amenazas coactivas, en línea con lo que había solicitado la querella de la mano de la abogada de Fabiola, Mariana Gallego.

Junto con la calificación legal, el fiscal González ordenó una batería de medidas de prueba, algunas de las cuales no necesitan del aval del juez porque la causa está delegada en su fiscalía.

Esas medidas son la citación de testigos tales como quien fue médico de la Unidad Presidencial, Federico Saavedra, que asistió a Fabiola producto de una supuesta agresión que recibió de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

También a la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Yánez Verdugo; su amiga Sofía Pachi, una de las invitadas a Olivos en plena pandemia; la periodista Alicia Barrios, pues la entonces primera dama dijo que estaba al tanto de todo; y a María Cantero, secretaria privada que tenía Alberto Fernández y de cuyo celular tuvo origen la causa por violencia de género a raíz de una serie de mensajes que tenía en el mismo.

En tanto, hay otras medidas que sí necesita el fiscal el aval de Ercolini como son el análisis de las llamadas del celular de Fabiola Yañez, pues ella dijo que en la actualidad sufría un "hostigamiento psicológico" por parte de Alberto Fernández.

Justamente, el celular del ex mandatario fue secuestrado sólo a fines de saber si violó la perimetral que le impuso el juez de contacto para con Fabiola o allegados. Si no cumplió con el impedimento de contacto, el ex presidente podría terminar en serios problemas más graves en el marco de la causa.

La Justicia analiza la quinta de Olivos

La fiscalía requirió que el juez autorice una inspección judicial en la Quinta de Olivos, lugar donde tuvieron algunos de los episodios de violencia descriptos por Fabiola Yáñez, sobre todo en 2021.

Incluso, por la violencia que sufría, Yañez dijo que se mudó por varios meses en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos.

La inspección -según la fiscalía- "resultaría beneficioso para contextualizar los acontecimientos y describir adecuadamente las locaciones de tales sucesos".