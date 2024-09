La semana pasada, la Cámara alta aprobó una sanción que aumenta las jubilaciones y modifica la fórmula de actualización vigente. Con la aprobación de esta reforma, los jubilados que perciben la mínima pasarían a cobrar aproximadamente $17.000 más por mes.

No obstante, tras sancionarse y aprobarse con 61 votos a favor y 8 en contra, el presidente Javier Milei arremetió contra los senadores por "irresponsables" y adelantó que vetaría tal iniciativa. Los motivos, según explicó el propio mandatario, tienen que ver con la imposibilidad de financiarla, dado que se traduciría en "el incremento de la deuda por u$s370 mil millones de dólares, a perpetuidad".

El veto de Cristina Kirchner al 82% móvil para los jubilados

En ese sentido, un archivo que ubica a la dos veces presidente de la Nación en la misma situación, volvió a trascender en las redes sociales. En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó una ley denominada "Ley del 82% Móvil" que beneficiaría a 5 millones de adultos mayores jubilados. Sin embargo, la entonces mandataria anuló la ley mediante un Decreto; en el mismo, hizo un extenso listado con sus razones.

El Decreto, de más de 15 páginas, hace un repaso con las actualizaciones que habían obtenido los jubilados en aquellos años, además del registro de los adultos mayores que, por no contar con ingresos registrados, no habían logrado adherirse al sistema.

Los motivos del veto de la expresidenta

La aprobación de la "Ley del 82% Móvil" viola el artículo 38 de la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, la que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

También acusó a la oposición de avanzar con esta iniciativa para "obligar el veto de la norma" para sacar de allí "algún mezquino rédito político". Teniendo en cuenta que los haberes mínimos significan más del 75% del universo de jubilaciones, el financiamiento de esos aumentos solo se podía garantizar por el año vigente (2010) y el venidero.

Ante tal panorama, quien se desempeñaba como jefe de Estado indicó: "Tal incidencia económica y financiera solo debería tomarse adoptando todos los recaudos necesarios para que no se convierta a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y por supuesto para toda la sociedad y no proponerlo en forma demagógica y nefasta intentando engañar a todos los argentinos".

Incluso, en una rueda de prensa, Fernández de Kirchner explicó: "¿A qué político no le gustaría (aumentar) no el 82% móvil, el 100 por ciento? Discutamos qué instrumentos necesitamos; porque dicen 'les aumentamos' y nadie se hace cargo de dónde se saca la plata (…). Es muy claro que (el proyecto) no tiene sustento, no tiene consistencia; yo creo que, puntualmente, porque no tienen un programa económico alternativo".

Para Cristina Kirchner, el aumento para jubilados era "una medida irresponsable"

En términos precisos, el Decreto describe que, lo ejecutado en prestaciones previsionales, representaba el 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2003, pero que alcanzaría un 5,8% del PBI en 2010, lo que cubriría los incrementos pactados hasta la fecha. Aunque, en caso de avanzar con la Ley del 82% Móvil, no alcanzarían los fondos.

"El proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee. No cabe duda entonces que se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no solo del sistema, sino del propio Estado", se lee en las últimas líneas del Decreto.

Bajo estos argumentos, similares a los que el presidente Javier Milei esbozó la semana anterior, Cristina Fernández de Kirchner vetó el incremento del 82% móvil que beneficiaría a más de 5 millones de jubilados.