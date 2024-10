En las Pascuas del 2009, Emerenciano Sena se enfrentó a los tiros con Sergio Schoklender en el barrio que luego llevaría su nombre: Barrio Emerenciano Sena. Ante la prensa nacional, Sena se presentaba como el único dirigente social y político que se había animado a enfrentarse con el hijo putativo de Hebe de Bonafini y el encargado de manejar los 1256 millones de pesos –en tiempos del dólar a 4 pesos- del proyecto de construcción de viviendas más ambicioso del kirchnerismo. Sueños Compartidos terminó en un escándalo de corrupción con un faltante, según la justicia de 200 millones de pesos y con casas que nunca se terminaron

Según Schoklender, punteros como Sena se quedaban con parte de los fondos. Según el chaqueño, eran los hermanos Schoklender quienes estafaban a los que menos tienen.

Chaco manejó 432 millones de pesos para construir viviendas, unos 112 millones de dólares de la época. En el año 2012, esas viviendas no se habían entregado. Años después, según lo que contaron vecinos del barrio Emerenciano Sena, el piquetero les pedía sexo a las mujeres del barrio a cambio de un terreno. La revelación periodística terminó judicializada y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo recuerda en cada entrevista.

El piquetero que denunciaba hambre, en julio del 2023 cuando cayó detenido, tras el asesinato de Cecilia, tenía 17 departamentos, 6 millones de pesos en la casa en la que mataron a su nuera y campos por toda la provincia. Ramón "Tito" López, semanas después, realizó una marcha denunciando que su compadre Sena era "un preso político". Un año después fue detenido por lavado de activos tras una investigación del fiscal federal Patricio Sabadini.

En diálogo con iProfesional, Sabadini asegura que "sin duda hay relación entre la corrupción y la pobreza. Gran Resistencia viene siendo la ciudad más pobre del país, es que la plata que se roban no termina en patrulleros, hospitales y obra pública. Es de sentido común. En épocas de bonanza no es prioridad el combate a la corrupción, en estos tiempos, la gente parece más interesada en la corrupción".

Tito López tenía 800 cabezas de ganado, desparramadas en los campos que el gobierno provincial de Jorge Milton Capitanich le había vendido a precio vil. El Clan Sena había adquirido un terreno, en el que quemaron los restos de Cecilia, por 13 mil dólares. López también acumulaba su riqueza en departamentos, dólares, billetes frescos y reales por sus constantes viajes a las playas brasileñas. Era el encargado de terminar las casas del barrio popular "La Rubita" en Gran Resistencia, la ciudad más pobre del país, según el INDEC, con el 76,2% de pobreza.

Pobreza y corrupción en las provincias argentinas: cómo se manejan

En las inmediaciones del centro de Formosa, los camiones con colchones aparecen en vísperas de la votación. Así lo registramos en agosto del 2023. En el segundo lugar más pobre del país, gobierno Gildo Insfrán desde el año 1995, acumulando casi 30 años en el poder.

El 67,6% de pobreza se relaciona, según dirigentes de la oposición como Gaby Neme, en la vinculación con el nepotismo, el abuso del poder de Insfrán y en la corrupción de sus actos de gobierno. En Formosa no existe la justicia independiente ni el periodismo libre. Uno de los escándalos más graves que sucedieron en la provincia del norte argentino, aún no tuvo sanción. Se trata de la factura Nº3 que recibió The Old Fun -en el año 2011- por parte del ministerio de Economía de Insfrán para pagarle 7.600.000 dólares para asesorar sobre el refinanciamiento de la deuda provincial.

Detrás de The Old Fun -una firma casi fantasma- estaba Alejandro Vanderbroele, amigo de José María Nuñez Carmona, quien trabajaba directamente para el ex vicepresidente condenado, Amado Boudou, en las negociaciones para estatizar Ciccone Calcográfica. El capítulo "Formosa" de la corrupción durmió una siesta de diez años en el juzgado federal de Ariel Lijo.

El tercer lugar más pobre del país es La Rioja con el 66,4%. Cuna de un ex Presidente como Carlos Saúl Menem, Anillaco fue tapa de decenas de periódicos por la famosa y recordada "pista de aterrizaje" que costó, a finales de los noventa, 1.200.000 dólares y se convirtió, con los años, en un símbolo de la corrupción menemista.

La Rioja no mejoró sino que empeoró. Hoy existen 38 empresas públicas que la convierten en la provincia con más índice de empleo público que el privado. Ricardo Quintela se ha convertido en el símbolo del "estatismo" y suele invitar periodistas "militantes" a conocer sus "obras". Algunas de las empresas públicas de serviciso y de bienes de La Rioja son Agroandina, Aguas Riojanas, Agrogenética Riojana, Bodegas y Fincas de Aminga, Caudillos Riojanos, Cerámica Riojana, DRIPSA, EDELAR, ELARGAS, Energía y Minerales, Federal Riojana, Granjas Riojanas, Hortícola Riojana, Internet para Todos, La Rioja Telecomunicaciones, La Rioja Vitícola, Parque Eólico Arauco, Puertas Del Sol, Rioja Bus, Rioja Vial, entre otras.

Sin embargo, la pobreza creció alcanzando el puesto número 3 de todo el país.

Concordia es la cuna de los políticos más importantes de Entre Ríos. Algunos llegaron a la gobernación como Gustavo Bordet. Otros crecieron políticamente gracias a los votos que aporta la localidad entrerriana pegada al Río Uruguay. Es el caso de Sergio Urribarri que terminó condenado a ocho años de prisión por malversación de fondos públicos. Allí se investigan los "chocolates" de la Mesopotamia pues en la Legislatura de la provincia la política local recaudaba dinero negro ofreciendo empleo sin necesidad de ir a trabajar, como pasaba en la legislatura bonaerense con "Chocolate" Rigau.

Concordia fue gobernada hasta fines del año pasado por Enrique Tomás Cresto, hijo de una familia de políticos que tuvieron mejor fortuna que el 65,8% de la población de Concordia. Luego de 8 años de gestión, Cresto soñó con ganar la interna justicialista y enfrentar a Rogelio Frigerio pero no le alcanzó tras varias denuncias por sospechas de corrupción.

El dinero que se pierde por la corrupción, es la plata que falta en los hogares más pobres del país y que ha convertido en la Argentina en uno de los países que más creció la pobreza en América Latina.