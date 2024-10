Un nuevo dato de color sobre la relación entre el presidente Javier Milei y Amalia "Yuyito" González se conoció en las últimas horas, luego de que Brenda Di Aloy, la hija menor de la exvedette, contara la reacción que tuvo el mandatario luego de que ella lo llamara como su padrastro.

De hecho, durante su participación en un programa de streaming, la joven puso al aire el audio de Milei en el que le responde e incluso la llama "hija".

El mensaje de Javier Milei a la hija de Amalia Yuyito González

Todo comenzó luego de que la joven llamara "padrastro" al Presidente durante una participación suya en un programa. "Yo me quedé con la duda respecto a cómo le caía a Javier", explicó la joven en el piso de Tengo capturas, el ciclo de streaming que conduce en La Casa. "Entonces, le escribí a mi mamá y le puse: ‘Che, ¿hablé bien? ¿está todo bien? Díganme cualquier cosa’. Y me respondió él con un audio".

A continuación, la participante del Cantando 2024 puso al aire el mensaje del Presidente. "Hola, hija, ¿cómo estás?", se escuchó en la voz de Milei, lo que generó un gran revuelo en el estudio. Luego del revuelo que generó esta frase, la joven frenó el audio y explicó: "Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija", comentó la influencer, quien agregó que no tiene el teléfono personal del primer mandatario y confió en que los pueda visitar en el piso. "Esto es un programa serio", argumentó.

Si bien su intención era mostrar un fragmento, lo cierto es que la insistencia del equipo cambió sus planes y puso completo el mensaje en altavoz. "Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar como un caballero. Te agradezco infinitamente, Brendi", expresó Milei hacia la hija menor de su actual pareja. Como broche de oro de aquella anécdota, un productor consultó: "¿Le podés pedir autorización para que podamos utilizar la parte de ‘hola, hija’ en el programa? Para que cada vez que te menciones a vos se oiga". Entre risas, ella lanzó: "¡Me encanta!".

Cabe recordar que esta secuencia deriva de una anécdota en la que Brenda contó la intimidad del asado que compartieron en la casa de su hermana Bárbara, fruto del vínculo de Yuyito y el representante Guillermo Coppola. Al evocar aquella velada, la participante del Cantando 2024 comentó que Javier les llevó un ramo de flores y, además, fue acompañado por su personal de seguridad.

Javier Milei y su nueva pareja, en la entrevista de Susana Giménez

Uno de los platos fuertes de la entrevista que dio Javier Milei a Susana Giménez fue su relación afectiva con Amalia "Yuyito" González. Aunque no dio mayores detalles, escudándose en su investidura presidencial, y Susana no se mostró insistente para conocer intimidades.

Pero el mensaje principal quedó claro. El presidente está en pareja. Considera a "Amalia" -nunca la llamó por su nombre artístico de Yuyito- como una mujer afectuosa, inteligente y que comprende el rol que debe ocupar en esa relación. Se cuidó, además, de aclarar que su relación recién se inició después de haber cortado el anterior vínculo con Fátima Florez, y que es respetuoso de la monogamia.

No hubo alusiones a la diferencia de edad entre los dos novios. La ex vedette, que le lleva 10 años a Milei, fue una sex symbol en los años ’80, como parte de la escudería televisiva de Gerardo Sofovich. Saltó a la fama justo en la época en que el hoy presidente despertaba a la vocación por la economía.

"Con Amalia tratamos de evitar que se mezclen nuestros trabajos", fue una de las frases que dejó el Presidente. Y aseguró: "En el Luna Park es donde ocurrió el flechazo con Amalia. Cuando la vi, quedé impactadísimo". Y cerró: "No creo que el amor sea una cuestión banal".