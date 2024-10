La caída de la imagen positiva del presidente Javier Milei se vio confirmada en dos nuevas encuestas realizadas en los últimos días de septiembre, las cuales reflejaron que el conflicto por el financiamiento universitario amenaza con profundizar ese deterioro que preocupa al Gobierno aunque, hasta ahora, no parece dañar el potencial electoral del oficialismo para 2025.

Los sondeos corresponden a las consultoras Analogías y Solmoirago. La primera mostró que la imagen positiva de Milei cayó dos puntos de agosto a septiembre y se ubica en 46,2 mientras que la negativa subió dos puntos y está en 49,4%. La segunda le dio mejores números, con una positiva de 50,4%, pero mostró la misma tendencia e incluso más acentuada: una caída de seis puntos.

Ambas encuestas reflejaron un deterioro de las expectativas económicas y una mayor preocupación en torno al empleo/desempleo y los salarios como la razón principal de la caída, pero la de Analogías midió además el nivel de imagen que tiene la universidad pública como institución y el apoyo social que tendría la ley de financiamiento que Milei vetó.

El conflicto se convirtió en un tema central ya no solo por la cuestión educativa sino también por sus implicancias políticas. La oposición dialoguista y el kirchnerismo están reuniendo los votos para insistir con la ley en Diputados la semana próxima y el Gobierno tiene dificultades para sostener el veto, con el condimento de que su principal aliado, el PRO, se divide y lo complica.

Con la caída de Milei en las encuestas, que distintas consultoras empezaron a registrar casi al mismo tiempo que se definía el veto a la ley que aumento las jubilaciones, el conflicto con las universidades se convierte en un nuevo riesgo.

El conflicto con universidades y la imagen de Javier Milei: qué arrojó la encuesta

La encuesta de Analogías cuenta con 2.651 casos y se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de septiembre, los días previos a la marcha universitaria y al veto de Milei, que concentraba la expectativa por entonces. El resultado indicó que las universidades públicas siguen siendo altamente valoradas,con una imagen positiva de 84,3% y una negativa de apenas 10,9%.

Además, el 67,2% dijo estar informado acerca de la Ley de Financiamiento Universitario recién sancionada, mientras que el 32,8% reconoció que no sabía del tema. En ese marco, el nivel de acuerdo con la ley que días después sería vetada fue de 59,3% mientras que solo un 26% se expresó en desacuerdo.

Esa medición sugiere que el conflicto universitario podría sumarse a los factores que ya presionan hacia abajo la imagen de Milei y que son principalmente económicos, como el deterioro de las expectativas sobre una mejora de la situación general y la preocupación por el empleo, que empieza a superar a la inflación.

Según Analogías, los que creen que la situación económica va a ser mejor en los próximos dos años son el 44,5%, pero en agosto eran el 49% según su medición de ese mes, mientras que los que creen pasaron del 43% al 48% en septiembre.

En tanto, al preguntarle a los encuestados si el peor problema de la economía hoy es la inflación o el desempleo, el 39,1% señaló la suba de precios mientras que el 48,6 mostró mayor preocupación por el mercado del trabajo.

Ley de Financiamiento Universitario

Otra encuesta, misma caída para Javier Milei: qué pasa con las expectativas económicas

Estos elementos emergen hoy como la principal explicación detrás de la caída de la imagen positiva de Milei que empiezan a registrar las encuestas. La de Analogías arrojó que el Presidente cayó de 48,1% en agosto a 46,2% en septiembre, mientras que su imagen negativa subió de 47% a 49,4%.

Por su parte, el sondeo de Solmoirago, que se realizó entre el 21 y el 27 de septiembre con 1.600 casos, mostró la misma tendencia a la baja en la imagen del Presidente y coincidió también, en parte, en las posibles causas.

Al preguntar "cuál es el principal problema de nuestro país" la encuesta registró que el 19,1% respondió "los salarios", una referencia clara a la caída del poder adquisitivo. Detrás apareció la inflación con 18,7% y a la par, con 18,4%, nuevamente el desempleo. En tanto, el 55,4% de los consultados consideró que este año será "mejor" en lo económico, político y social que 2023, pero según la consultora, esa expectativa se redujo en un 7,7% respecto del mes anterior.

En paralelo, la imagen de Milei también muestra una caída en esta encuesta, a pesar de presentar mejores números que en la otra. Según Solmoirago el mandatario tiene una positiva de 50,4%, notablemente alta, aunque sufrió una caída muy marcada respecto de la misma medición de agosto, cuando fue del 56,2%. En tanto, la imagen negativa subió del 41,1% al 45,2% en septiembre.

Además, el diferencial entre la imagen positiva y la negativa bajó 9,9 puntos respecto del que mostró en la medición del mes anterior, según precisó la consultora que, además, dejó otro dato curioso relacionado con la imagen del Presidente y la interna que existe en el seno de La Libertad Avanza, entre el entorno presidencial y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Según el sondeo, Villarruel presenta una imagen positiva más alta que Milei, con 51,1% y una negativa más baja, con 36,9%. Pero además, esto se dio porque la evolución entre agosto y septiembre fue más favorable para la vice, que mantuvo una imagen positiva establece, mientras que la del Presidente cayó seis puntos.

El escenario electoral, todavía a favor del Gobierno: cómo le fue a la oposición

No obstante, la encuesta de Solmoirago también arrojó un dato esperanzador para el Gobierno en la medición que realizó sobre el escenario para las elecciones legislativas de 2025, donde se advierte que a pesar de la caída de la imagen positiva del Presidente, el oficialismo se mantiene como favorito frente a la oposición.

Al preguntar a los encuestados "a qué espacio político votaría en las elecciones de 2025", el 39,8% eligió a La Libertad Avanza mientras que el 31,1% optó por el peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. En tanto, la opción "PJ de los gobernadores peronistas", que hoy no ofrece ningún nombre puntual, cosechó un 5,2% de adhesiones.

Oficialismo lidera las preferencias electorales sobre el peronismo K y no K

Si se suman los resultados de las dos opciones peronistas que ofreció la encuesta de Solmoirago, el oficialismo todavía mantiene unos 3 puntos de ventaja, un dato favorable al que se le suma otro más: al preguntar "de qué partido o frente se siente más cerca o identificado", La Liberad Avanza obtuvo un 26,8% de adhesión, mientras que el "PJ kirchnerista" tuvo el 16,6%.

Detrás, con 6,9% apareció el PJ no kirchnerista con 6,9%, seguido por el PRO con 5,1%, la UCR con 4,9%, la Izquierda con 4,4%. La opción "otros" fue la elegida por el 5,7%, "ninguno" por el 10,9% y "no sabe" el 18,7%. En estos últimos tres segmentos estará la clave para 2025 porque son los que no se sienten representados por nadie o por ahora preferirían otra cosa.

Otro dato clave para el escenario electoral tiene que ver con la percepción de los encuestados sobre quién va a "liderar a la oposición". Allí se destacó Cristina Kirchner con el 27,9%. Axel Kicillof y Sergio Massa aparecieron detrás con 21,4% y 13,2%, respectivamente. Esto se da en momentos en que el kirchnerismo impulsa a la ex presidenta para presidir el PJ, entre señales de una posible candidatura en 2025.

En cualquier caso, el punto central de ambas encuestas es la caída de la imagen positiva de Javier Milei que coincide con el deterioro de las expectativas económicas y, ahora también, con el conflicto por el financiamiento de una institución muy bien valorada como son las universidades públicas. En los próximos meses se verá si es pelea, le pasa factura y como puede impactar en las perspectivas del Gobierno para las elecciones de 2025.