Avanza una resolución para citar al ministro de Economía, que no quiere ir. Sin embargo, los dialoguistas se dividen y la Casa Rosada lo aprovecha

El debate sobre el Presupuesto 2025 empezó a ponerse áspero para el gobierno de Javier Milei, que ahora deberá enfrentar una resolución impulsada por la oposición para obligar al ministo de Economía, Luis Caputo, a presentarse en la Cámara de Diputados y responder preguntas sobre "la ley de leyes", algo que algunos sectores ya ponen como condición para ayudar al oficialismo.

Se trata de un proyecto de resolución presentado por la bancada Unión por la Patria y que este martes tuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, con el apoyo de Encuentro Federal (bloque que preside Miguel Pichetto, cada vez más enfrentado con el Gobierno) y un puñado de diputados de la UCR, además de Innovación Federal y la Izquierda.

Luego de que Milei asistiera personalmente a presentar el Presupuesto 2025 en el recinto de la Cámara baja el 15 de septiembre pasado en un hecho inédito, Caputo tomó otra decisión inusual para un ministro de Economía como es no ir a exponer los detalles y responder preguntas como hicieron todos sus antecesores en el cargo.

El proyecto, que va camino a aprobarse en la próxima sesión, obligaría a la la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el oficialista José Luis Espert a enviar la citación formal al ministro, que días atrás ratificó que no tiene intención de asistir al Congreso porque no quiere "prestarse a un show". Esto fue lo que peor cayó en la oposición.

Según supo iProfesional, en la bancada Encuentro Federal algunos diputados advierten que no acompañarán la firma del dictamen del Presupuesto e impulsarán uno propio si Caputo no asiste a responder preguntas, pero no todos comparten esa estrategia. En la UCR varios están en desacuerdo y el Gobierno intenta por estos días aprovechar esa fisura.

Presupuesto 2025: ¿por qué sube la presión para que Luis Caputo vaya al Congreso?

En un intento por resistir la presión opositora y ayudar a Caputo, que esquiva al Congreso desde una polémica presentación que protagonizó en 2018 cuando era ministro de Finanzas de Mauricio Macri, los diputados de La Libertad Avanza firmaron un dictamen de minoría que rechaza la invitación y remarca que, en rigor, ninguna ley obliga a funcionario alguno a exponer sobre el Presupuesto.

No obstante, la mayor parte de la oposición advierte que "es imperioso que el Parlamento cite (al ministro) con carácter de urgente y obligatorio" porque "es el máximo responsable por el Presupuesto junto con el jefe de Gabinete", según remarcó durante el debate Sergio Palazzo, de Unión por la Patria.

Además, en un guiño a la bancada de Encuentro Federal, Palazzo recordó la frase de Pichetto en la sesión anterior, cuando reclamó al Gobierno que "explique el plan económico". Eso es lo que le reclaman a Caputo en en el marco del debate sobre el Presupuesto 2025, especialmente luego de que Milei dijera horas antes que "no le preocupa que no se apruebe".

En ese contexto, ahora la oposición quiere que el ministro vaya para aclarar si al Gobierno le interesa o no tener Presupuesto para el año próximo. Son varios los que piensan que Milei preferiría que no se apruebe para seguir prorrogando discrecionalmente las partidas de 2023, algo que le permite manejar sin ataduras el ajuste fiscal.

La ausencia de Caputo podría ser interpretada como una muestra de desinterés respecto de la aprobación del Presupuesto 2025. Esto no cambiaría nada en Unión por la Patria, que está plantado en el rechazo a cualquier proyecto del oficialismo pero sí altera a la oposición dialoguista, dueña de los votos que necesitará el Gobierno.

Una división en la oposición dialoguista: ¿qué piensan en la UCR sobre la estrategia para el Presupuesto?

El guiño de Palazzo a Pichetto no fue casual. En el kirchnerismo saben que el bloque Encuentro Federal está cada vez más molesto con el Gobierno y el propio Milei cruzó este martes al experimentado legislador durante una entrevista televisiva en la que lo calificó como "un ignorante en términos de economía" y lo tildó de "inconsistente e incoherente".

En la bancada de Pichetto el diputado Nicolás Massot ya avisó que no descartan presentar un dictamen propio con modificaciones sobre el Presupuesto. Eso implicaría no apoyar al oficialismo en la comisión. La negativa de Caputo a concurrir les da una excusa más para tomar ese camino

Sin embargo, en la UCR hay un sector mayoritario que no comparte esa estrategia. "No existe eso. ¿Vas a dejar al país sin presupuesto porque el ministro no quiere venir a la comisión, cuando el propio Presidente vino además a presentar el proyecto?", deslizó ante iProfesional un ddirigente cercano al jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo.

Es por esa razón que solo los radicales más críticos del oficialismo y rebeldes frente a la conducción de De Loredo acompañaron el dictamen para obligar a Caputo a concurrir a la Cámara baja, según confirmaron en el bloque.

En el sector mayoritario del bloque radical consideran que cualquier dictamen no acordado con el Gobierno, como plantea Encuentro Federal, "va derecho al veto y, por el sistema que tiene el país, eso significa discrecionalidad absoluta" para que el Gobierno asigne partidas.

Cómo y con quién negocia el Gobierno para avanzar con el Presupuesto

La mayoria del bloque radical coincide con varias de las modificaciones al Presupuesto 2025 que plantea el bloque de Pichetto, en particular sobre "las partidas para educación y la eliminación de gastos tributarios", esto es, los beneficios fiscales que tienen empresas y sectores puntuales de la economía, como los ensambladores de aparatos electrónicos en Tierra del Fuego.

Sin embargo, a diferencia de la amenaza que hace correr Encuentro Federal, consideran que lo mejor es hacer esos cambios en un "dictamen de mayoría acordado con el oficialismo". En ese contexto los radicales que responden a De Loredo ya abrieron una negociación con la Casa Rosada, que a su vez aprovecha esas divisiones que hay entre los bloques dialoguistas.

Según supo iProfesional de fuentes del bloque radical, un grupo de ellos mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno el jueves pasado por el Presupuesto y este miércoles esperan tener otra, en el Congreso, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Espert y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

"Caputo se resiste a venir pero ya es una cuestión simbólica y de disputa política, nosotros estamos ya trabajando en el proyecto", señaló una de la fuentes consultadas por este medio y dejó en claro así el contraste que existe hoy entre la mayoría de la UCR y la bancada de Pichetto en cuenta a la negociación por el Presupuesto.

El Gobierno, por su parte, intentará evitar que se apruebe en el recinto la resolución que obligaría a la Comisión de Presupuesto a citar formalmente a Caputo pero mientras tanto avanza en las negociaciones con un sector importante de la oposición dialoguista como es la UCR.

Cuáles son los puntos clave de la negociación y la dificultad que le plantea Milei a la oposición

La negociación en torno al Presupuesto 2025 tiene varios puntos clave. Uno de los más importante es la cantidad de fondos que se destinarán a las universidades, debido al conflicto con las casas de altos estudios tras el veto de Milei a la ley que impulsó la oposición para garantizar su financiamiento, que se vio recortado este año.

Todos los bloques de la oposición dialoguista insistirán en este punto y en especial la UCR. Milei dejó en claro en las últimas horas que no se opone a aumentar ese gasto puntual pero volvió a marcar como límite el "déficit cero", la regla de oro que impuso sobre el Presupuesto.

Siempre que cumplan con eso, "que determinen la composición del gasto que quieran", señaló el Presidente en la última entrevista que concedió, al ser consultado sobre el tema del financiamiento universitario.

De esta manera intenta mostrar apertura apertura hacia los diputados que plantean cambios al proyecto, pero pone un fuerte condicionamiento a la negociación. Y es que, según explicó Guberman en el Congreso la semana pasada, la idea del mandatario es descontar primero de los ingresos estimados para 2025 los intereses de la deuda y luego de eso definir gastos.

Con esto le pone un corset a la negociación con la oposición dialoguista. Para incrementar el financiamiento de las universidades tendrán que recortar otras partidas. Nadie sabe cuál. Sin embargo, alli es donde entra el tema del gasto tributario.

Según parte de la UCR y Encuentro Federal, los regímenes de beneficios impositivos como el que goza Tierra del Fuego representan en total 4 puntos del PBI. Recortarlos implicaría más fondos disponibles para, por ejemplo, aumentar el financiamiento de las universidades. Sin embargo hasta ahora el Gobierno siempre se resistió a tocar esos beneficios.

Patricia Bullrich expuso sobre el presupuesto para Seguridad

Este martes, en la segunda reunión de la Comisión de Presupuesto, los diputados escucharon a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a pesar de centrarse más en defender su gestión -con hincapié en la baja de homicidios en Rosario- brindó detalles sobre el presupuesto con el que contará su área.

Bullrich afirmó que el Presupuesto 2025 prevé un aumento del 19% para el Ministerio de Seguridad y que esos recursos se usarán "en renovación de camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas y armamento, y luego tecnología, que es absolutamente fundamental el día de hoy".

"¿Es mucho? No, es poco. Pero es mucho para la situación en la que estábamos y es lo que el país nos puede dar", sostuvo la ministra, quien además defendió que la prioridad del Gobierno sea "la baja de la inflación y el déficit cero" y que las distintas dependencias, como la suya, se "adecúen" con los recursos disponibles.

El debate sobre el Presupuesto 2025 recién empieza pero ya le plantea desafíos importantes a Javier Milei y a la oposición. Con el ministro Luis Caputo en la mira de un sector importante, el Gobierno encara una negociación difícil en la que los potenciales aliados se encuentran con límites que serán difíciles de sortear.