El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 será un debate muy largo y de final incierto. El presidente Javier Milei tendrá una mayoría opositora dispuesta a discutirle todas las partidas del gasto en las provincias, la educación, la salud, las jubilaciones y las exenciones de impuestos para sectores de empresas privilegiadas por 32 regímenes especiales.

"El debate será largo y el presupuesto se aprobará recién en diciembre y los diputados lo mirarán con lupa", aseguró a iProfesional un diputado de la oposición. Antes que sancionar un dictamen de comisión, convocarán al ministro de Economía, Luis Caputo, una y otra vez.

Según pudo saber iProfesional, los diputados del peronismo, de Encuentro Federal, la UCR y la Coalición Cívica, buscarán rediscutir impuestos que se perdonan a empresas de Tierra del Fuego, la economía del conocimiento, otras promociones industriales, jueces y fundaciones, entre otros.

Esa pérdida de recursos se denomina gasto tributario. Se trata de un agujero negro que tiene el Estado por donde se drenan ingresos equivalentes al 4,5% del PBI según estimó el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Hoy equivaldrían a unos 25.000 millones de dólares.

El mismo cálculo hacen varios diputados de diversos bloques del Congreso en base a informes del último proyecto de ley de presupuesto 2024 y la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso. Massa propuso eliminar o reducir esas exenciones, pero lo dejó en manos del Congreso. Los diputados de la oposición dicen que al menos hay que reducirlo a la mitad.

Según el presupuesto presentado por Milei, las proyecciones del Presupuesto 2025 son un crecimiento de 5% del PBI para 2025, igual para 2026 y 5,5% para 2027; un dólar a $1.207 en diciembre de 2025, una inflación en 18% para todo el año próximo y un gasto del 16,5% del PBI, idéntico al porcentaje de los ingresos, con lo cual habría déficit cero en el resultado financiero y superávit primario de 1,3%.

Presupuesto 2025: cómo es el plan de la oposición

El porcentaje de crecimiento de 5% del PBI para el año próximo contrasta con el 3,8% de caída prevista para 2024 y se ubica por encima de las proyecciones privadas, contenidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de 3,5% para el año que viene.

El presidente Milei nunca se refirió a la posibilidad de recortar esos regímenes que rozarían a empresas cercanas a él y su equipo de ministros. Uno de los argumentos es que se afectarían derechos adquiridos, pero muchos legisladores dicen que la emergencia justificaría eliminarlos.

Por ejemplo, esas exenciones benefician a empresas ensambladoras como Mirgor, de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía y el mejor amigo del ex presidente Mauricio Macri. También a Newsan, de Rubén Cherñajovsky, que a contramano de la recesión anunció hace un mes que compró Procter & Gamble en la Argentina y se quedó con las marcas Gillette, Pantene y Pampers.

Además, benefician a empresas poderosas de la economía del conocimiento como Globant, de Martín Migoya, o Mercado Libre, de Marcos Galperín. Se trata de empresas todas afines y aportantes a la campaña y al gobierno de Javier Milei.

El Gobierno no termina de cuantificar, ni aún con pedidos de acceso a la información, el monto global de ingresos que deja de percibir el Estado por esos regímenes de exención.

Por ese motivo, el bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, asegura que revisará tanto el gasto tributario (exenciones impositivas) como el de jubilaciones, provincias, salud y educación. Durante la presentación del presupuesto 2025, este domingo, Milei anunció que exigirá un recorte de 60 mil millones de dólares a las provincias, ante un recinto de Diputados con la oposición ausente.

Presupuesto 2025: el plan del Gobierno y la negociación con los gobernadores

La reacción de los gobernadores fue inmediata. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se puso al frente de la reacción y señaló que el mayor ajuste fue en las provincias.

Pero el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvieron que recular y les dijeron a que el ajuste no será de u$s60.000 millones a representantes de 20 provincias y que había sido "sólo un giro discursivo, un error, ese número no fue tal".

Las partidas universitarias y la de jubilaciones estuvieron en el centro de la discusión de los últimos días entre Milei y la oposición conformada por el peronismo, Encuentro Federal, la UCR y la Coalición Cívica, entre otros bloques provinciales y de izquierda. Por eso, también serán puestas sobre el tapete por todos los bloques opositores.

Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria y la oposición intentó rechazarla y estuvo a 13 votos de lograrlo. El Presidente también anunció que vetará la nueva ley de financiamiento universitario y todas las que comprometan el equilibrio fiscal.

"Vamos a discutir en todos los frentes: el recorte de 60 mil millones de dólares a las provincias, el gasto tributario, el gasto en educación, salud y jubilados", dijo a iProfesional una fuente muy cercana a Miguel Pichetto.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en la cámara de Diputados

Otro diputado de su bloque, Oscar Agost Carreño, dijo a iProfesional que "sumo 60 mil millones y un monto superior a la sumatoria de todas las provincias, no me queda claro si es real, inventado, si devuelven guita de la SIDE, el número que tiraron para que ajusten".

En el bloque del radicalismo señalaron que el debate todavía está verde, en sus comienzos. "Tiene que venir Caputo y todavía no hay fecha. Tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. No va a ser ya mismo. Además, quieren avanzar en Diputados y Senadores al mismo tiempo con pie firme para que no pase como la Ley Bases y se vote casi al unísono", dijo un diputado de la bancada radical.

Agregaron, como ejemplo, que ni siquiera el diputado José Luis Espert, reunirá esta semana a la Comisión de Presupuesto que preside. Esta vez, señalan fuentes legislativas, no van a ir al galope como en la Ley Bases. También está en pañales la insistencia al veto a la ley de financiamiento universitario. "Porque el Presupuesto pondrá a los rectores a defender partidas para 2025 antes que este año que ya casi termina. Van a medir primero eso", señaló.

Un diputado allegado a Pullaro aseguró a iProfesional que "el análisis que hacemos es que Santa Fe tiene hoy superávit y el Estado Nacional le debe dinero".

Agregó que "a la provincia ya le han hecho hacer el ajuste al tener que arreglarse con lo propio" y "si Santa Fe se arregla con lo propio y no le pide nada al Gobierno Nacional entendemos que el planteo del recorte no nos aplica". Pullaro comenzará ahora una pelea por la devolución de los fondos.

En tanto en el bloque de Pichetto esgrimieron un informe de Guillermo Michel, el ex titular de la Aduana y asesor de Sergio Massa, que indicó que "a diferencia de lo prometido en campaña, suben los impuestos, incluso en términos relativos (%) respecto al PIB". Es por ello que Pichetto y los bloques opositores, aún los dialoguistas, discutirán la presión tributaria en base a estos números oficiales.

Los números del Presupuesto 2025

Para el propio Gobierno, la presión impositiva pasaría del 22,37% del PIB en 2024 a 22,92% en 2025. El Impuesto a las Ganancias para trabajadores pasa de 4,42% del PIB en 2024 a 5,05% del PIB en 2025.

Los Derechos de Exportación (sector agrícola y productivo), pasa de 0,96% del PIB en 2024 a 1,43% del PIB en 2025. El Impuesto a los Combustibles, pasa del 0,38% del PIB en 2024 al 0,73% del PIB en 2025.

Por otra parte, la presión sobre el monotributista se duplica. El Monotributo pasa del 0,04% del PIB en 2024 a 0,09% del PIB en 2025. Michel escribió que "la única excepción es el impuesto sobre los bienes personales que el mismo equipo económico se ocupa de justificar en la página 48 del mensaje del presupuesto general: ‘La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales se estima que alcanzará los $833.345,8 millones, mostrando una disminución de 22,7%’".

Esta merma se explica principalmente por las modificaciones en la Ley 27.743 que incrementó el mínimo no imponible general y el vinculado a casa habitación.

A su vez, redujo las alícuotas aplicables a bienes situados en el exterior, equiparando el tratamiento tributario en este sentido con aquellos ubicados en el país, incluyendo además una modificación de tramos de escala y tratamiento diferencial para contribuyentes cumplidores.

Por su parte, el Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales afectaría negativamente la recaudación correspondiente a las personas humanas para el año 2025". Salvo para los contribuyentes con altos patrimonios en el exterior, dijo Michel y avala Pichetto, "el resto de la ciudadanía hace un sacrificio inútil hasta ahora porque los impuestos siguen aumentando".

Por otra parte, el impuesto PAIS pierde su vigencia el 24 de diciembre próximo. No lo bajan, sino que caduca.