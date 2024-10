El expresidente Mauricio Macri participó este lunes en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, provincia en la que aterrizó en la mañana de hoy. Junto con el extitular del Banco Central, Guido Sandleris, el referente del PRO valoró algunos aspectos del discurso de Javier Milei, pero cuestionó otros puntos.

"Milei, a veces, es demasiado violento, los ‘viejos meados’ creemos en otro tipo de formas", señaló en el almuerzo que compartió con empresarios cordobeses. Y añadió: "No tiene doble discurso, es frontal y se la banca. A veces, es demasiado violento, frontal y duro. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otro tiempo y su autenticidad es lo más valioso".

En esta línea, opinó que la "palabra presidencial" es central en la comunicación de cualquier gobierno, al tiempo que calificó al actual Presidente argentino como "muy auténtico".

Mauricio Macri no descarta aliarse con Javier Milei en 2025

Sobre el futuro político de su espacio, Macri aseguró que no descarta unirse con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025. "Puede haber un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en 2025″, comentó, y agregó: "Antes de casarnos tenemos que conocernos. Espero que este proceso madure y se genere el espíritu de sociedad, de trabajar en conjunto y tener listas en el 2025″.

Y cerró: "Me preocupa del Gobierno que hay muchas posibilidades de mejoras. Diez meses es un montón de tiempo. Ni hablar, como me planteó Federico Sturzenegger, diez meses de la primera parte del mandato, donde tenés más apoyo. La otra parte que me preocupa es la euforia. Tengo una buena, sana y sincera relación con Milei"

Vale aclarar que ambos referentes venían de participar también en el Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata.