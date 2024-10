Después de anunciar la privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A., desde el Gobierno confirmaron que los trenes de pasajeros también pasarán a manos privadas. De todas formas, aclararon que será "un modelo diferente" al de las privatizaciones realizadas durante la década del '90.

Así lo señalaron el secretario de Transporte Franco Mogetta y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas Diego Chaher, quien más temprano había dado detalles sobre la privatización del Belgrano Cargas.

El Gobierno también buscará privatizar trenes de pasajeros

"Las instrucciones del Presidente son que todo lo que pueda estar en manos del privado, va a estar en manos del privado. El Estado no puede ser un empresario, ni mucho menos estar destinando recursos a solventar empresas deficitarias en un país con los índices de pobreza que hemos heredado. Entonces, en eso el Estado tiene que abocarse a cuestiones urgentes, tanto en sus recursos técnicos como económicos, para poder sacar a tantos argentinos de la pobreza", explicó Mogetta.

Según detallaron los funcionarios, el Gobierno ya está tiene en borrador un plan para los trenes de pasajeros, que hoy en el área metropolitana incluye a cinco líneas en manos de la empresa estatal Trenes Argentinos (Sofse). Otras dos líneas, el Urquiza y el Belgrano Norte, son las únicas que están operadas por privados. Desde 1994 están concesionadas a Metrovías (Grupo Roggio) y Ferrovías (Emepa, de Gabriel Romero), respectivamente. En este caso, el Gobierno extendió precariamente esos convenios hasta octubre de 2025, pero no se descarta que se realice una nueva licitación antes de esa fecha.

"Queremos evitar el sistema de cuentas de explotación que existe en el Urquiza y el Belgrano Norte, que hace poco tentador o atractivo transportar a más pasajeros teniendo en cuenta que la empresa a fin de mes termina transfiriendo al Estado la cuenta por el costo de la operación. Va a haber una diferencia con el modelo de la década de los 90, porque allí hay una cuenta de explotación que, lleve los pasajeros que lleven los trenes, el Estado le termina pagando el costo de operar el servicio", dijo Mogetta en una entrevista con algunos medios gráficos en la Casa Rosada.

"Y la diferencia también con los ‘90 es que no existía la ley de Open Access, era una concesión integral. Lo que se está promoviendo ahora es justamente una competencia entre quienes operan los trenes, porque se debe garantizar el acceso abierto a cualquiera que quiera correr un tren por sobre la infraestructura que la administra otro privado", destacó el secretario de Transporte.

Por su parte, Chaher explicó que en el caso del Sistema Ferroviario de Cargas "se va a evitar una concesión integral donde una sola empresa tiene la administración de la infraestructura, la operación del tren y el mantenimiento". "Vamos a dividir las unidades de negocio en distintas concesiones para evitar los monopolios", aseguró.

Los funcionarios aseguraron que ya hay empresas interesadas en los trenes. De hecho, el titular del Sistema Ferroviario de Cargas, Alejandro Núñez, hoy hacía –a puertas cerradas– una exposición de los planes oficiales ante empresarios en la Bolsa de Rosario.

"Van a haber inversiones que no fueron posibles desde el Estado para darle al tren de carga mayor competitividad frente al camión", aseguró el secretario de Transporte. Ninguno de los funcionarios, no obstante, quiso dar nombres propios.

Cómo será el proceso de privatización del Belgrano Cargas

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, fue quien dio detalles de cómo será el proceso de privatización. "El mandato del Presidente es muy claro. El Estado no es empresario. Por eso, todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados, y se someterán a procedimientos para finalizar la participación estatal en las mismas", comenzó.

"A partir de la competencia que se le otorgan a esta unidad, tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos integrales a la concesión, privatización, cierre o venta de todas las empresas públicas", agregó el funcionario.

"Hoy iniciamos el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que implica la concesión al sector privado. La empresa opera tres líneas ferroviarias. Para cada una de las tres líneas, vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados", agregó Chaher.

"Una concesión por la vía, con derecho a cobro del peaje, y contemplará el traspaso de los empleados", señaló. Y agregó: "Dos concesiones de locomotoras, que permitirá incentivar la competencia, que incluye a sus conductores. Dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres, que incluyen a los empleados".

"De esta manera, todas las vías quedarán concesionadas al sector privado. Permitiendo triplicar el volumen de carga transportada. Ya que se incrementara la cantidad de trenes y su frecuencia. El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto", remarcó Chaher.

"Es decir, que el concesionario de la misma tendrá la obligación de permitir el paso a los operadores que quieran usar esas vías. Evitando conductas monopólicas. Las tierras de las vías continúa siendo del Estado Nacional", sostuvo el funcionario que está a cargo de las privatizaciones, quien finalizó: "El tren Belgrano Cargas como se lo conocía, deja de existir".