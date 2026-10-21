El Presidente calificó sus dichos como "un slogan barato para afectar a la emocionalidad" y defendió las cifras oficiales de pobreza e indigencia

El presidente Javier Milei volvió a justificar sus declaraciones sobre la posibilidad de pasar diez días sin comer ni beber y protagonizó un intercambio con periodistas españoles durante una actividad en Madrid. Ante las preguntas sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes, sostuvo que la discusión debía centrarse en los indicadores sociales.

El mandatario había pronunciado la frase este lunes durante la Expo Argentina Oil & Gas 2026, realizada en la provincia de Neuquén. En una ronda espontánea de preguntas en España, un periodista le recordó sus dichos y le consultó si, según esa lógica, la gente que no llega a fin de mes "se tiene que estar muriendo".

Milei rechazó esa interpretación y calificó la expresión como una apelación emocional. "Si vos decis que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Lo que estoy diciendo es que es un slongan barato para afectar a la emocionalidad", respondió.

A continuación, argumentó que las privaciones económicas deben analizarse a través de las mediciones de pobreza. "De hecho, es tan así, que después salieron a aclarar que vos podés tener privaciones. Si vos tenés privaciones, entonces lo que miras es el indicador de pobreza", expresó.

Las cifras de pobreza que destacó Milei

Para respaldar su posición, el Presidente recurrió a los datos que el Gobierno nacional suele presentar cuando se cuestiona la evolución de la situación social. Según enumeró, la pobreza bajó del 57% al 32%, la indigencia pasó del 20% al 6% y la proporción de niños pobres descendió del 70% al 42%.

El mandatario también afirmó que la mejora alcanza al conjunto de los indicadores sociales y comparó la situación actual con la registrada durante la administración anterior. En ese sentido, señaló que, bajo la presidencia de Alberto Fernández, el 30% de los trabajadores formales se encontraba en situación de pobreza.

"Cualquier indicador social está muchísimo mejor", sostuvo, antes de agregar: "Hay una mejora significativa".

La respuesta de Milei a los periodistas

El intercambio terminó con una nueva crítica del Presidente a la interpretación de sus palabras. Milei cuestionó que la discusión se apoyara en una consigna que, a su entender, busca generar una reacción emocional en lugar de considerar los datos económicos y sociales.

"Si vos queres abrazarte a un slogan emocional, bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro. Ya te contesté", concluyó.

Milei insultó a una periodista de Cadena SER y denunciaron empujones de su custodia

La cobertura de la visita de Milei a Madrid estuvo atravesada por un enfrentamiento con la prensa que generó repercusiones en España. Televisión Española (RTVE), La Sexta y la Cadena SER se hicieron eco del episodio, ocurrido durante una actividad pública del Presidente argentino en el Real Casino de Madrid.

El intercambio se produjo cuando Julia Molina, periodista de la Cadena SER, planteó un interrogante sobre la relación de Milei con los principales referentes de la derecha española. La cronista le preguntó si su presencia podía resultar incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox, ya que ninguna de esas fuerzas había organizado reuniones ni fotografías oficiales con el mandatario durante esta visita.