Quienes disponen de ahorros y desean obtener una renta que puede trepar hasta el 12% anual en dólares surgió una posibilidad a través del Real Estate Turístico. Una comercializadora conecta inversores con oportunidades para destinar dinero en hoteles rentables y bien estructurados. Esta nueva forma de invertir en bienes raíces ofrece capitalización y renta turística, respaldada por marcas hoteleras que duplican la rentabilidad en comparación con las inversiones inmobiliarias tradicionales, permitiendo a los ahorristas convertirse en dueños de hoteles.

El mercado inmobiliario siempre ofreció al inversor la posibilidad de resguardar ahorros obteniendo, generalmente, buenas rentas según el tipo de negocio realizado. Pero, ¿qué pasaría si la inversión generara mayor capitalización y duplicara las rentas solo con invertir en hoteles respaldados por reconocidas marcas? "De eso se trata el ladrillo turístico: se logra una mayor valorización y rentabilidad debido a la creciente demanda turística de flujos dolarizados y a la marca y operación hotelera eficiente", destacó Ramiro Alem, CEO y cofundador de Invertur Realty.

Para entender el negocio del Real Estate Turístico, es importante conocer sus integrantes y estructura. "El desarrollador inmobiliario, el consultor hotelero, la cadena hotelera y el asset manager son los actores clave del negocio", apunta Alem. El condo hotel se presenta como un "producto de inversión" que permite a pequeños y medianos inversores ingresar al negocio hotelero sin realizar grandes inversiones. Los inversores obtienen un título de propiedad, convirtiéndose en dueños de parte del hotel, y participan en las ganancias generadas por todos los servicios del hotel.

La renta variable anual en dólares puede ser del 8% al 12%, dependiendo del perfil del destino y hotel, y se obtiene a partir del inicio de la operación del hotel. Los montos de inversión de entrada al ladrillo turístico oscilan entre u$s65.000 y u$s132.000 por unidad hotelera, democratizando así la inversión en el sector.

Para pequeños y medianos inversores

La coyuntura actual favorece esta inversión. "Estamos ante una ventana de oportunidad para el Real Estate Turístico en el país y la región. La demanda de viajes crecerá a un promedio anual del 5,8% en los próximos 10 años, mientras que la oferta crece poco más del 2%, creando un importante gap de oferta a cubrir", sostiene Damián Habib, cofundador de Invertur Realty.

Especialistas sostienen que esta modalidad combina la seguridad del ladrillo con rentabilidades elevadas, atrayendo a pequeños y medianos inversores que buscan diversificar y aumentar su patrimonio con rentas competitivas.

¿Qué es el Real Estate Turístico?

Son bienes raíces de renta turística que ofrecen capitalización y mayor rentabilidad en comparación con los activos inmobiliarios tradicionales. Esta rentabilidad superior se debe a la creciente demanda turística de flujos dolarizados y a la eficiente operación hotelera respaldada por marcas reconocidas. Las cuatro patas del Real Estate Turístico son: valor inmobiliario (ladrillo), marca/operación profesional (hotel), rentabilidad (6-8 al 12-15% en dólares), y disfrute/impacto, ofreciendo además el beneficio adicional de ser dueño de un hotel.

Las tres "R" del Real Estate Turístico son: "Rentabilidad", "Revalorización" y "Respaldo" de cadenas hoteleras, presentando una fórmula de éxito al hacer al inversor dueño de un activo inmobiliario con marca y operación hotelera. Con rentas superiores obtenidas de crecientes flujos turísticos dolarizados y una mayor capitalización por la gestión hotelera.

Desde cuánta plata se puede invertir

El monto mínimo requerido para invertir en el sistema comienza desde u$s132.000 para el Four Points by Sheraton Iguazú y desde u$s65.000 para el Ramada by Wyndham Asunción Airport.

Las opciones de inversión disponibles incluyen dos proyectos actuales: el Four Points by Sheraton Iguazú, un hotel de 120 habitaciones de categoría 4 estrellas de Marriott, cuya construcción comenzó en febrero de 2023 y se prevé inaugurar en diciembre de 2026. La otra opción es el Ramada by Wyndham Asunción Airport, un hotel con 254 habitaciones que se inaugurará en etapas, comenzando en octubre de este año con 53 habitaciones, reconvirtiéndose a un hotel de marca internacional.

Alem señaló: "En comparación con las inversiones inmobiliarias tradicionales, este tipo de inversión duplica e incluso triplica algunas veces la rentabilidad, dependiendo del perfil del destino y la propuesta de valor del hotel. Los inversores tienen la capacidad de acceder a una rentabilidad significativamente mayor gracias a la eficiente operación hotelera y la reconocida marca".

El proceso de compra y venta de unidades en los condo hoteles es sencillo. Los inversores adquieren una unidad que contribuye a la explotación hotelera a cambio de una renta dolarizada. Al hacerlo, se convierten en copropietarios del hotel y participan en las ganancias generadas.

Four Points by Sheraton Iguazú, un hotel de 120 habitaciones de categoría 4 estrellas de Marriott, es una de las opciones

Para adquirir una unidad, los inversores pueden dirigirse a uno de los +1.000 proyectos de habitaciones en desarrollo y comercialización en Argentina. Este sistema es visto como una inversión de renta a mediano y largo plazo que ofrece altas rentas y una capitalización consistente. "Aunque es una inversión probada en varios países, en Argentina aún está en una fase incipiente pero con mucho potencial de crecimiento", concluyó Alem.