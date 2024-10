¿Lograrán los pescados competirle alguna vez a la carne en el corazón de los argentinos? Tal vez no, pero muchos restaurantes hacen todo para lograrlo

En algún momento de nuestra historia, los argentinos debemos haber sufrido algún trauma relacionado con los pescados, si no es incomprensible que con más de 4.500 km solo de costa marítima (sin contar ríos y lagos) y una riqueza de producto valorada en el exterior, seamos tan reticentes a comerlos. O tal vez nuestro fanatismo por el asado nos llevó a una monogamia culinaria que nos impidió generar nuevas relaciones.

Sea por lo que fuere, afortunadamente en los últimos años, cada vez se ven más pescados en las cartas. Logramos trascender el filet de merluza con puré, casi eliminar el pescado al Roquefort para darle lugar a la pesca de mar (y río, en menor medida).

Para seguir mejorando nuestro menú nacional, hicimos una lista de los restaurantes donde comer todo tipo de pescados frescos y deliciosos.

Los 9 restaurantes donde comer los mejores pescados en Buenos Aires

Ultramarinos

La nueva aventura de Maximiliano Rossi, chef de Picarón, abrió este año en el barrio chino, debajo de la estación Barrancas de Belgrano. Un espacio bellamente diseñado, con cocina a la vista, bar, cómodas mesas y una gran barra para seguir el trabajo de los cocineros. En la carta hay una gran variedad de pescados y mariscos en distintas preparaciones (también algunas pocas carnes para los acompañantes que prefieren otra cosa). Según la ocasión, hay trillas, truchón, chernias, anchoas, corvinas y pescados de agua dulce como el suburí. Ostras con granita de tosazu; embutidos de trucha; navajas y vieiras con lardo y verjus; navajas, una carta con muchas opciones, todas tentadoras. Arribeños 1980, CABA.

Crizia siempre fue un espacio de recuperación de las tradiciones marítimas

Crizia

Con 20 años entre los mejores restaurantes del país, Crizia siempre fue un espacio de recuperación de las tradiciones marítimas. Casi un embajador de las ostras, que trae desde un criadero en Carmen de Patagones, el chef Gabriel Oggero impulsó los productos del mar argentino. Todos los pescados que llegan a la mesa son frescos y de estación. Como las verduras, los pescados también tienen su tiempo y no están disponibles todo el año. Por eso, dependiendo de la temporada habrá pez limón, chernias o lenguados, entre otros. Además de la carta, Crizia tiene un menú por pasos dedicado solo al mar, que combina mariscos y pescados, ideal para descubrir nuevos sabores. Fitz Roy 1819, CABA.

Musgo

Otra apertura de este año: un restaurante liderado por una pareja de rusos que se coparon con el país y decidieron abrir su lugar. Salón amplio, buena separación entre mesas, luces tenues y un diseño despojado con aires nórdicos. La carta es corta y concisa: 6 entradas y 5 principales, sin pastas ni arroces, solo carnes y pescados. La trucha ahumada sale con piel de papa y crema de cebolla; los langostinos, con alga kombu y bisque, y la merluza negra, con miso y acelga. Producto patagónico intervenido con ingredientes japoneses. Para salir contento, ideal pedir entrada, principal y postre. Nicaragua 4758, CABA.

La Mar

Sucursal local del restaurante del embajador de la gastronomía peruana, Gastón Acurio y con Astrid Acuña al mando, La Mar fue uno de los responsables de que en Buenos Aires se empezara a comer más y mejor pescado. La carta cuenta con más de 20 variedades de pesca y mariscos de la costa argentina que varían según la disponibilidad y estacionalidad ¿Qué pedir? El pescado con salsa meunière y puré de papas; la milanesa La Mar con tacu tacu, que se prepara con la pesca del día, banana, salsa chorrillana y huevo; la pesca rebozada en tempura con salsa tártara y criolla clásica, y pescados enteros, cocidos a la brasa, y con diferentes preparaciones. Además de La Mar, otras dos opciones peruanas (un poco más económicas) de los mismos dueños son Tanta y Barra Chalaca. Arévalo 2024, CABA.

La Mar, un responsable de que en Buenos Aires se empezara a comer pescado

La Pescadería

Este restaurante de Núñez tiene a la cocina nikkei en el centro de la carta, aunque combinado con toques mediterráneo y parrilla argentina con mucho pescado cocinado a las brasas de quebracho colorado. La prioridad son los pescados de temporada, hoy hay brótola, lomito de atún, lisa y pescadilla. También suele haber salmón blanco, besugo, abadejo y lenguado, que se elaboran con distintas marinadas y salsas como el anticucho a base de ají panca y especias, salsa de miso y ananá; la pesca al ajillo, con vino blanco, pimentón ahumado, chips de ajo y aceite de perejil; y la pesca con manteca cítrica, encurtidos de cebolla y rabanito. Una para tener en cuenta: en La Pescadería se pueden comprar productos frescos y congelados para preparar en casa. Crisólogo Larralde 1716, CABA.

Haiku

Un clásico del barrio de Belgrano desde su apertura en 1997. El chef y sushiman Quique Yafuso supo adaptar el espíritu japonés al producto argentino y más allá del sushi, tiene al pescado como uno de los principales productos. Aquí también la pesca del día se decide por su frescura y disponibilidad con la idea de presentar lo mejor de cada día. Las gyozas de trucha son deliciosas, pero uno de los platos más pedidos es el Yaki Sakana: pesca del día a la plancha, acompañado con puré de zanahoria, miso y pack choy. Hay vinos y cervezas, pero nada mejor que un tradicional sake para maridar. Roosevelt 1806, CABA.

Haiku, un clásico del barrio de Belgrano desde su apertura en 1997

Anchoita

Si bien no es fácil conseguir lugar, si te gusta el pescado, definitivamente deberías intentarlo. La clave es ir alrededor de las 19 o 19:30, anotarse en la lista y esperar o pasar cerca de las 22 y tomar una copa de vino en la Cava de Anchoita, a una cuadra, hasta que se libere una mesa. Este restaurante, que pertenece a Enrique Piñeiro, hizo una exhaustiva investigación de lo que se comía históricamente en Argentina y buscó el mejor producto local, presentado sin mucha intervención. Aunque las carnes suelen llevarse todos los laureles, la pesca (de río y de mar) es el punto más fuerte de la carta. Los pescados se cocinan a la parrilla o al horno de barro, sin mucha intervención. Cuando hay dorado, lo cual no suele ser seguido, no hay que dejarlo pasar. Mientras tanto, el chuletón de surubí es una gran opción. Juan Ramírez de Velasco 1520, CABA.

Mare

Francisco Rosat creció en Mar del Plata y aprendió todo sobre los productos de mar de su padre, propietario de un frigorífico y distribuidora especializada en pesca marina. Tras diez años en Europa volvió para abrir Lo de Fran en La Feliz y luego, Mare by Fran en Puerto Madero. En este último se trabaja con producto fresco de la costa argentina como merluzón, abadejo, mero, corvina, chernia, bonito, lenguado, pez limón y anchoa de banco, dependiendo la época del año, que se cocina a la parrilla o a la plancha. La sección de Crudos tiene propuestas interesantes como el tartar de atún rojo o el crudo de pulpo. Un lindo viaje por el mar a cargo de un chef que la tiene muy clara. Alicia Moreau de Justo 1170, CABA.

Mare, un viaje por el mar a cargo de un chef que la tiene muy clara

Sacro

Desde hace unos meses, este restaurante plant-based decidió sumar pesca a su carta. Producto fresco del Atlántico, en distintos tipos de presentación, preparado con el mismo esmero que ponen en su menú basado en plantas. Una apuesta arriesgada, ya que el fundamentalismo vegano no acepta disidencias, pero interesante porque combina dos cocinas que se podrían definir como periféricas frente a la prevalencia general de la carne. Costa Rica 6038, CABA.

Bonus track: La Pescadorita

Con más de diez años de historia, La Pescadorita sigue siendo de los pocos lugares que tienen al pescado como protagonista. Uno de los platos más pedidos es la pesca ahumada con astillas de quebracho y hierbas secas que se cocina a la parrilla y se acompaña con zanahorias orgánicas asadas y un cremoso de cabutia emulsionado con miel de romero. También preparan una pesca del día en croûte, con gírgolas y portobellos al hierro, papines crocantes y pesto de pistachos. Los pescados son frescos y suele haber chernia, abadejo, besugo, lenguado y corvina. Humboldt 1905, CABA.