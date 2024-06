Inversión consciente, bienestar pleno

Te brindamos un conjunto de recomendaciones prácticas para minimizar el impacto económico en tus compras diarias y asegurar que tu hogar continúe recibiendo una nutrición de calidad. Es importante entender que mantener hábitos alimenticios saludables durante períodos de aumento de precios puede parecer difícil, pero es posible con un enfoque consciente y decisiones informadas en tus elecciones alimenticias.

Adoptar estrategias inteligentes y hacer una selección cuidadosa de productos son pasos cruciales para encontrar el equilibrio entre una alimentación nutritiva y el control de gastos en el supermercado. Sabemos que mantener una dieta equilibrada y asequible requiere compromiso y determinación, pero estos esfuerzos son esenciales para lograr resultados sostenibles a largo plazo. No permitas que la inflación alimentaria te desanime; en lugar de eso, considera esta situación como una oportunidad para explorar opciones alternativas y descubrir nuevas formas de comer bien sin gastar de más.

Delivery Cormillot te presenta 7 consejos útiles para tus próximas compras en el supermercado:

1- Selecciona tus lugares de compra: Antes de hacer compras importantes, es recomendable comparar precios en diferentes establecimientos como supermercados, mayoristas, ferias locales y frigoríficos. Los precios de un mismo producto pueden variar hasta un 30% entre diferentes lugares.

2- Calcula el costo por unidad de medida: A veces, los envases grandes pueden ser más caros por litro o kilo que los envases más pequeños. Es aconsejable hacer cuentas para determinar cuál opción es más económica.

3- Aprovecha descuentos online: Algunas cadenas ofrecen descuentos específicos en ciertos días de la semana, y hay bancos que brindan reintegros al usar tarjetas en supermercados. Asegúrate de conocer los detalles y condiciones de estos beneficios.

4- Verifica el precio final: Al evaluar ofertas como descuentos del 70% o 80% en la segunda unidad, divide el beneficio para entender el descuento real y compararlo con el precio original. A veces, las ofertas pueden no ser tan ventajosas como parecen.

5- Compra en volumen: Hay cadenas en las que productos como frutas por cajón suelen ser más económicos que en tiendas locales. También, comprar productos a granel en mayoristas puede resultar más barato.

6- Aprovecha el congelador: Cocinar y almacenar porciones individuales de comidas semanales no solo ahorra tiempo, sino también dinero en energía y alimentos. Las opciones de viandas de Delivery Cormillot son ideales para esta práctica.

7- Prefiere productos de temporada: Las frutas y verduras de temporada no solo son más baratas, sino que también suelen tener mejores valores nutricionales que las opciones envasadas.

¡Estamos de TU lado! A partir de ahora, incorpora esta información y actúa en consecuencia, manteniendo hábitos saludables junto a Delivery Cormillot. No dejes que las excusas te ganen: ¡Transita el invierno liviano, motivado y acompañado por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: Te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar. ¡Contáctanos para recibir más información!

¡Simplificamos tus comidas y potenciamos tu bienestar! Nuestras viandas a domicilio están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, ya sea para perder peso o mantenerlo.

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372