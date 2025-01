Cada verano, las playas se llenan, las piletas rebalsan y las escapadas de fin de semana se convierten en el programa más esperado por todos. Sin embargo, el sol, fiel compañero de estas actividades, no solo trae consigo bronceados dorados, sino también una creciente preocupación por mantener la piel saludable. Usar protector solar ya no es una elección: es una necesidad ineludible.

Mientras algunos influencers cuestionan la seguridad de los protectores solares, los dermatólogos advierten que estas opiniones pueden ser peligrosas. "No hay nada que reemplace una pantalla ante los rayos ultravioleta como lo hace el protector solar", afirma Guillermina Creus, médica dermatóloga de Vital (MN 181480). Frente a las críticas por los componentes químicos que contienen, Creus enfatiza: "Es cierto que los cosméticos tienen elementos que no son ideales para la piel desde un enfoque holístico, pero el daño que genera el sol supera ampliamente cualquier riesgo". Además, subraya que no hay estudios científicos que demuestren que los protectores solares sean dañinos, pero sí evidencia sólida sobre los efectos nocivos de la radiación UV.

El sol, explica Creus, no solo causa quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel, sino que también es un factor que incide en el desarrollo de lesiones precancerígenas y cáncer de piel. "Por supuesto, para que se desarrolle un cáncer de piel tiene que haber una predisposición genética. Sin embargo, la exposición prolongada y sin protección aumenta significativamente los riesgos", advierte.

Para combatir esto, recomienda usar un protector solar con Factro de Protección Solar (FPS) 30 o más y renovarlo cada dos horas. Además, recomienda medidas complementarias como el uso de lentes de sol, gorras y ropa con protección UV.

Los protectores solares tienen una vida útil de 12 meses

No todos los protectores solares son iguales, y elegir el adecuado depende de factores como el tipo de piel y las necesidades específicas. Creus recomienda diferenciar entre protectores faciales y corporales debido a las distintas características de la piel en cada zona. También destaca que los protectores solares tienen una vida útil de 12 meses; pasados estos, pierden efectividad y hasta podrían causar alergias.

Para pieles sensibles, con rosácea o acné, es clave consultar a un dermatólogo antes de elegir. En términos generales, Creus recomienda optar por marcas aprobadas por la ANMAT, ya que cumplen con estrictos estándares de seguridad.

En la industria local, Federico Zarlenga, gerente de marketing de Lidherma, explica que sus protectores combinan pantallas físicas y químicas para una protección de amplio espectro. "Están formulados para prevenir el estrés oxidativo, adaptarse a distintos tonos de piel con opciones con color, y ofrecer texturas cómodas como sprays ligeros o toques secos", detalla.

Desde Algabo, la pyme detrás de los protectores solares Cocoa Beach, el gerente de operaciones, Andrés Bollati, subraya la importancia de combinar calidad e innovación con precios accesibles. "Desarrollamos productos que cumplen con normas internacionales y están diseñados para proteger tanto de los rayos UVA, responsables del envejecimiento prematuro, como de los UVB, que causan quemaduras y bronceado", explica.

Creus hace una distinción importante sobre los filtros solares: mientras que las pantallas físicas reflejan la luz, los filtros químicos la absorben. Ambos son efectivos, aunque las pantallas físicas suelen recomendarse para pieles sensibles o en niños pequeños debido a su menor potencial irritante.

Desde $6.500 hasta $50.000: el costo de prevenir el daño solar este verano

El cuidado de la piel tiene un costo, y en Argentina, donde la inflación afecta incluso a los productos esenciales, protegerse del sol puede tener impacto representativo en el bolsillo.

Lidherma, por ejemplo, ofrece protectores que van desde los $24.000 (FPS 40, 60 gramos) hasta los $29.600 (FPS 50+, 100 gramos). Para quienes buscan una opción más económica, Cocoa Beach ofrece opciones en crema, aceite, aerosol y gel a precios que van desde los $6.500 hasta los $14.000.

En farmacias y perfumerías, marcas internacionales como La Roche-Posay o Eucerin rondan los $30.000, mientras que opciones sustentables y libres de parabenos, como Dermaglós, arrancan desde $26.700 para su versión de 250 mililitros con FPS 50. A esto se suman productos complementarios como labiales con FPS (desde $6.000) y geles o cremas post-solares (desde $9.000).

Aunque los precios pueden parecer elevados, los especialistas coinciden en que no protegerse puede derivar en tratamientos médicos mucho más costosos. Incluso, proponen que las obras sociales y prepagas cubran al menos un porcentaje del costo de los protectores solares, al considerarlos productos esenciales para la salud.

Protegerse del sol no es una cuestión de estética; es una inversión en salud a largo plazo. "El fotodaño provoca manchas, envejecimiento prematuro y fomenta la aparición de tumores", reitera Creus. Ante las dudas sobre los ingredientes químicos, la única alternativa válida es minimizar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Protegerse del sol este verano no es un lujo ni una moda; es una decisión que puede marcar la diferencia entre una piel saludable y graves problemas a futuro. Como concluye Creus: "Con o sin protector solar, hay que protegerse".