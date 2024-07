Koin, una empresa Fintech del grupo Despegar que conecta comercios y usuarios finales en el momento de compra a través de sus productos y servicios financieros, apunta a crecer en la Argentina con su servicio antifraude.

Nacida en Brasil en 2013 y adquirida por el unicornio argentino en 2020, Koin es un referente regional en la prevención de fraude en compras en línea, con análisis de más de 21 millones de transacciones, que representan 10,3 mil millones de dólares, en los últimos 12 meses con su herramienta de antifraude. Pasó de tener 25 empleados cuando fue comprada por Despegar y hoy tiene unos 400.

Nicolás Obejero, director general ejecutivo de Koin desde el año 2021, explicó a iProfesional que "en todos los países" de América latina "el sector espera un crecimiento de dos dígitos en el volumen de transacciones, y la Argentina será el mercado de más destacado desarrollo, de un 18% acumulado hasta el año 2027, lo que representaría un volumen de operaciones de 55 mil millones de dólares para ese año". "Hay una oportunidad gigantesca en la Argentina", aseguró.

Según datos del informe Global Payment Report 2024, la Argentina será el país con mayor crecimiento en operaciones de comercio electrónico entre 2023 y 2027, por lo que "la presencia e inversión en este mercado resulta absolutamente estratégica para nosotros", agregó ante iProfesional Lucas González, director comercial y producto de Koin.

Koin cuenta con más de diez años de experiencia en la prevención del fraude transaccional en compras en línea, y posee una base de datos robusta, con conocimiento de las personas que compran en comercio electrónico en cada uno de los países.

Esta base, junto a sus funciones establecidas sobre modelos de aprendizaje automático, mapeo y análisis del comportamiento, permite a la compañía prevenir el fraude en las transacciones de comercio electrónico y, al mismo tiempo, maximizar las tasas de conversión de los comercios.

El fraude digital crece más que el comercio electrónico.

Clientes en la Argentina

Entre los problemas de los comercios, Obejero señaló "el contracargo que deben pagar las empresas a causa de transacciones fraudulentas" estimada en triple del valor de la compra. "Es uno de los más graves", advirtió este ejecutivo argentino basado en Brasil y con experiencia previa en Aerolíneas Argentinas.

"A medida que crece el comercio electrónico, el fraude también lo hace, por lo cual es necesario para los comercios acompañar ese crecimiento utilizando soluciones que permitan combatir el fraude desde varios ángulos, garantizando la mejor experiencia para el usuario", describió.

La compañía invirtió más de 5 millones de dólares este año en la Argentina, en equipo, procesos y mejoras de producto. Su cartera de medio centenar de clientes locales incluye, entre otras firmas, a Frávega, Perfumerías Rouge, Simmons, Despegar, Rapsodia, Baby Cottons, Caro Coure, Tienda River, y Central Oeste.

¿Cómo operan los delincuentes en el comercio electrónico? Obejero describió el siguiente modus operandi: "Los últimos fraudes se están detectando por la velocidad con la que la gente 'scrollea' en una página, porque (los delincuentes) ya saben dónde tienen que cargar los datos, o porque en lugar de escribir el DNI, lo copian y pegan".

Hay un montón de cosas de 'consumer behavior' (comportamiento del consumidor) que se usa para evitar el fraude, no sólo datos duros o viendo si estás logueado, con qué cuenta y con qué teléfono", agregó. González señaló que las otras principales actividades delictivas en el comercio electrónico en la Argentina son los robos de identidad y de datos de tarjetas y el phishing.

Obejero explicó que los productos y servicios de Koin permiten integrar sus herramientas en la mayoría de las plataformas, como los proveedores Tiendanube y Vtex, por lo cual los comercios que operan con esas plataformas ya se pueden integrar a esta Fintech. En el caso de las tiendas digitales que tienen su propio sistema, la integración se realiza a través de una API.

Nicolás Obejero.

La oportunidad de los falsos positivos

El proceso es el siguiente: se comparte información de la transacción, del cliente, y del dispositivo usado por el consumidor. Con esa información, se detectan operaciones fraudulentas. Desde Koin se ofrecen dos modalidades de servicio: un seguro antifraude, en el que cualquier problema lo absorbe el proveedor, o en vez de pagar por ese seguro se da un servicio de antifraude con un revenue variable, a partir de la aceptación y del fraude real tiene la empresa.

Koin enfrenta un desafío en su lucha contra el fraude: que la prevención no complique y dificulte la experiencia del usuario. Además, debe procurar que no se generen "falsos positivos", operaciones que aparecen como sospechosas y se rechazan, pero que en rigor no conllevaban ningún riesgo.

Esos falsos positivos compuestos por clientes que se rechazan cuando son reales están en promedio cerca del 80%. Una vez detectados estos casos Koin los ingresa en su base para recuperarlos a esos clientes.

Koin posee un quinto del rechazo que tiene el promedio de América latina, con clientes que llegan hasta el 98,5% de aceptación, contra un promedio en la Argentina de entre el 70 y el 80%. En Brasil y Colombia Koin ofrece financiación al consumo, en hasta doce cuotas y en moneda local, en tickets de valores elevados, como turismo, electrónica, belleza o educación en el exterior.