Los códigos secretos integran el menú de configuración de los celulares Android y son una de las formas de administrar las aplicaciones instaladas, verificar el estado de la batería, diagnosticar problemas de red y buscar amenazas.

También tienen información como el nombre del dispositivo, la versión del software y el tamaño de la memoria. Podés usar códigos secretos para acceder rápidamente a estas funciones.

Simplemente marcá un número en tu celular para activar una acción o navegar por un menú de diagnóstico oculto. Algunos códigos secretos funcionan en todos los celulares Android, mientras que otros están limitados a máscaras de Android de terceros como One UI para los celulares Samsung.

¿Qué son los códigos secretos de Android?

Los códigos secretos de Android son números que se marcan para acceder a menús o acciones ocultas en el celular. Podés marcarlos para probar funciones, solucionar problemas o consultar información sobre el dispositivo.

Estos códigos son compatibles con dos protocolos: el protocolo de datos de servicio suplementario no estructurado (USSD, sigla en inglés) y la interfaz hombre-máquina (MMI, sigla en inglés). A primera vista, funcionan de la misma manera, ya que requieren que marques códigos para acceder al menú secreto.

Los códigos USSD y MMI tienen la misma estructura. Comienzan con un asterisco (*), terminan con una almohadilla (#) y utilizan una combinación de números, asteriscos y símbolos de almohadilla entre ellos.

Para escribirlos y marcarlos, deberás abrir la aplicación de marcado telefónico. La mayoría de los códigos se ejecutan automáticamente cuando ingresás el último símbolo de almohadilla (#). Algunos requieren que presiones el botón de llamada para ejecutarlos.

El propósito de ambos protocolos es diferente. El protocolo USSD permite que tu celular se comunique con las computadoras de tu proveedor de servicios, que procesan la solicitud y envían una respuesta. Admite códigos secretos que permiten obtener servicios básicos como consultas de saldo y recargas prepagas sin una conexión a Internet o pasar por un largo menú.

Mientras tanto, el protocolo MMI admite códigos secretos que te llevan a las funciones y configuraciones internas de tu celular. Eso significa que el celular procesa el código sin enviar una solicitud al proveedor de red.

La mayoría de los códigos secretos funcionan en todos los celulares Android, independientemente del fabricante. Algunos funcionan solo en dispositivos del fabricante. Si un código no funciona en tu celular, es porque el fabricante no lo admite. Nos centramos en los códigos universales que funcionan en la mayoría de los celulares Android. Te permiten depurar tu celular sin depender de otros trucos.

Algunos códigos secretos no funcionan en celulares iPhone de Apple debido a la diferencia de sistemas operativos. Por razones de seguridad, Apple puede limitar lo que cada código puede hacer en dispositivos con el sistema operativo iOS. A continuación, los mejores 14 códigos secretos para tu celular Android:

Encontrá el número IMEI de tu celular (*#06#)

El número de identidad internacional de equipo móvil (IMEI, sigla en inglés) es un número identificador único de 15 dígitos que se asigna a los celulares que funcionan en una red GSM. Si perdés o te roban tu celular, podés usar su número IMEI para bloquearlo. De esta manera, el ladrón o la persona que lo encuentre no podrá acceder a tus contactos, mensajes y otro contenido personal.

Normalmente, encontrarás este número en la caja del producto en la que se empaquetó tu celular. También está en el menú de Configuración, pero si marcás el código secreto, aparecerá más rápido. Escribí *#06# en el marcador de tu celular y aparecerá el número IMEI.

Mostrar información del celular y estadísticas de uso (*#*#4636#*#*)

Entre los códigos secretos de Android más útiles se encuentra *#*#4636#*#*. Muestra información del celular, estadísticas de uso y detalles de Wi-Fi. Verás el uso de la batería y los detalles de Wi-Fi, encontrarás opciones para configurar un tipo de red preferido y podrá ejecutar pruebas de ping.

Encontrá valores SAR y etiquetas regulatorias (#07#)

El valor de la tasa de absorción específica (SAR, sigla en inglés) de un celular muestra la tasa de radiofrecuencia (RF) que tu cuerpo absorbe de tu teléfono móvil inteligente. Los teléfonos móviles inteligentes emiten principalmente energía no ionizante, que tiene menos probabilidades de matarte que la radiación de los rayos X y otras máquinas similares. Carece de la energía necesaria para descomponer los átomos y las moléculas de tu cuerpo.

De todas formas, conviene estar seguro. Conocer esta información te ayudará a adoptar hábitos que reduzcan tu exposición, como reducir la interacción con tu celular. Marcá #07# para conocer el valor SAR de su dispositivo y otra información reglamentaria.

Información de software y hardware (*#12580*369#)

Si deseás encontrar información sobre el software y el hardware de tu celular, marcá *#12580*369# para obtener los detalles en lugar de navegar por el menú Configuración.

Encontrá la dirección MAC (*#*#232338#*#*)

La dirección de control de acceso al medio (MAC, sigla en inglés)) es un número de 12 dígitos que tu celular envía a los enrutadores, conmutadores y puntos de acceso para su identificación.

Si hay varios dispositivos conectados a tu enrutador, podés verificar los dispositivos conectados que utilizan direcciones MAC desconocidas y eliminarlos. También resulta útil para comunicarse con los administradores de red para obtener asistencia. Marcá *#*#232338#*#* para verificar tu dirección MAC actual.

Ver información del calendario (*#*#225#*#*)

Este código comprueba la agenda de todos los calendarios de Google vinculados en tu celular. Marcá *#*#225#*#* para ver la cantidad de cumpleaños, días festivos y eventos de tu calendario.

Realizar diagnóstico de Google Play Services (*#*#426#*#*)

Si Google Play Services no funciona correctamente en tu celular, ejecutá el código *#*#426#*#* para obtener el diagnóstico de Firebase Cloud Messaging (FCM). FCM es un servicio de Google que permite enviar notificaciones push y mensajes entre servidores y dispositivos. Verás el estado actual de Google Play Services, ya sea que estés conectado o no, y sabrás que no sos el único usuario afectado.

Realizar una prueba de GPS (*#*#1472365#*#*)

El sistema de posicionamiento global (GPS, sigla en inglés) de tu celular te indica exactamente dónde te encuentras en la Tierra. Cuando funciona mal, las aplicaciones de navegación muestran direcciones incorrectas, calculan mal las distancias o tardan más en estimar tu ubicación. Marcá *#*#1472365#*#* para realizar una prueba rápida y determinar si se trata de un problema de hardware o software.

Activar y desactivar el identificador de llamadas (*31#)

Si no deseás que se muestre tu identificador de llamadas (número de celular) cuando llamás a alguien, usá el código *31# para desactivarlo. Si tu identificador de llamadas está desactivado, al ejecutar el código *31# se activa.

Activar el servicio de llamada en espera (*43#)

Si querés recibir una notificación cuando alguien te llama durante una llamada en curso, activá el servicio de llamada en espera en tu celular con el código *43#. Escucharás un sonido único y podrás decidir si poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante o ignorar la llamada entrante. Si no querés distraerte, desactivá el servicio con el mismo código.

Estado y salud de la batería (*#0228#)

Si notás una reducción considerable en la duración de la batería de tu celular, ejecutá una prueba de estado y salud de la batería utilizando el código secreto *#0228# . Muestra la fuente de alimentación, el voltaje actual, los detalles de carga, las estadísticas de salud y otros detalles.

Verificá las especificaciones del hardware de la cámara (##34971539##)

Encontrarás detalles sobre las cámaras frontal y trasera de tu celular Android ejecutando ##34971539##. Podés verificar las especificaciones de hardware, la cantidad de cámaras, el zoom máximo y otros aspectos.

Limitá proceso en segundo plano (##0283##)

Las aplicaciones suelen ejecutarse en segundo plano, incluso después de que creas que las has cerrado correctamente. Consumen la CPU, la RAM, la batería y otros recursos de tu celular.

Limitálas para liberar estos recursos y mejorar el rendimiento de tu celular. Ejecuta ##0283## para suspender todos los procesos en segundo plano de tu celular. Este código secreto es más útil en celulares Android más antiguos debido a que su hardware es de gama baja o su software está desactualizado.

Comprobá la intensidad de la señal (*3001#12345#)

Si tenés problemas con la señal de red, utilizá el código *3001#12345# para comprobar la intensidad de la señal. Muestra la intensidad de la señal en unidades dBm.

Bonus track: otros códigos secretos para Android

A continuación, otros códigos secretos que podés ejecutar en tu teléfono móvil inteligente Android para revelar información oculta. Tus resultados pueden variar según la marca del teléfono móvil inteligente que uses.

*#*#2664#*#* → Versión de pantalla táctil y pruebas.

y pruebas. *#*#0842#*#* → Prueba la vibración y la retroiluminación.

y la retroiluminación. *#*#232339#*#* → Prueba de red Wi-Fi .

. *#*#0588#*#* → Prueba del sensor de proximidad .

. *#*#273282*255*663282*#*#* → Crear copia de seguridad del medio del dispositivo.

del medio del dispositivo. *#*#34971539#*#* → Mostrar información de la cámara .

. *#*#3264#*#* → Verifica la versión de RAM .

. *#*#2486#*#* → Modo de ingeniería ( Motorola ).

). *#888# → Modo ingeniería ( OnePlus ).

). *#*#2947322243#*#* → Borrar memoria interna ( OnePlus ).

). *#0*# → Abrir diagnóstico de hardware ( Samsung Galaxy ).

). *#0228# → Mostrar información de la batería ( Samsung ).

). *#0808# → Configuración USB ( Samsung ).

). *#9090# → Herramientas de depuración avanzadas (Samsung).

Conclusión

Memorizar los códigos secretos de Android puede ser un desafío, pero no es necesario que los conozcas todos. Un truco útil es guardarlos como contactos y nombrarlos según su función. Luego, llamá a los códigos como un número normal para ejecutarlos. Es posible que no funcione en algunos celulares, pero evitarás tener que escribir largas combinaciones de códigos.