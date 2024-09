Ajay Patel, jefe de World ID en la empresa Tools for Humanity, explicó los planes de la compañía creadora de Worldcoin en la Argentina

Tools for Humanity, la empresa que puso en marcha el protocolo Worldcoin en la Argentina, y que cobró fama por el escaneo del iris a cambio de una recompensa en criptomoneda, busca desarrollar nuevos negocios en el país, según informó a iProfesional uno de sus principales ejecutivos.

En una entrevista realizada en las oficinas de Worldcoin en la ciudad de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, Ajay Patel, jefe de World ID en Tools for Humanity, explicó los planes de la compañía en el país.

Patel, responsable de supervisar la estrategia de producto y el despliegue de World ID, encabezó, antes de su actual trabajo, el equipo de identidad de Google Payments, donde también fue director de gestión de productos.

Su experiencia en Google resulta crucial para su nuevo rol y guiar el desarrollo y la implementación del World ID; y hacer crecer su escala e impacto a nivel global con una mayor innovación en la experiencia general del usuario. Patel conoce de primera mano la importancia de la identidad digital y las pruebas en la era de la inteligencia artificial (IA).

Patel es cofundador de Abaka Health, una plataforma para mejorar los servicios de salud, y trabajó en Azimuth Systems, proveedor de herramientas de prueba de rendimiento móvil para operadores de redes. Realizó sus estudios en ingeniería eléctrica en McGill University y Northeastern University, y obtuvo más tarde un MBA en el MIT Sloan School of Management en Cambridge, Massachusetts.

Ajay Patel

-¿Qué motiva su visita a la Argentina y qué objetivos busca alcanzar en el país?

-La Argentina es uno de nuestros mercados más importantes. Tenemos muchos partners acá y ese es el motivo principal de mi visita. Está ocurriendo un crecimiento que me motiva a venir acá, y quería conocer desarrolladores y usuarios, y el ecosistema en general, además de hablar obviamente sobre World ID. La idea es aprender más sobre cómo lograr mayor engagement con la gente.

-¿Cómo ha sido la interacción de Worldcoin con los políticos argentinos durante su visita? ¿Qué tipo de apoyo o colaboración están buscando?

-Todas las discusiones que he tenido con funcionarios locales en esta visita tuvieron que ver con aprender un poco sobre los sistemas de identificación que tienen ya existentes aquí, cuáles son los objetivos de digitalización generales, y también explicar el valor que tiene World ID y diferentes casos de uso que se podrían poner en práctica.

-¿Qué proyectos específicos tiene Worldcoin en mente para implementar en la Argentina y cómo planean llevarlos a cabo?

-Uno de ellos justamente fue el de una identificación única, y cómo solucionar problemas con ella. Esto se puede hacer a través de los desarrolladores, que a su vez pueden ser gobiernos, empresas y otros agentes en crecimiento. La idea es justamente hablar de las experiencias y solucionar problemas a través de los desarrolladores y asegurarse que cada humano tenga una identificación.

-¿Cómo cree que la tecnología de Worldcoin puede impactar la economía y la sociedad argentina?

- En general en otras regiones hemos visto como la implementación de una identidad digital o de una economía digital en general lleva a una prosperidad económica ya que genera acceso a servicios acceso al sistema bancario. Nosotros logramos que cada usuario tenga un World ID.

Aún esas personas que no tienen un documento oficial, un documento nacional de identidad, se pueden identificar como humanos. Luego el gobierno puede emitir su documento oficial a partir de esa identificación digital.

Esto a su vez le permite (a la persona) acceder a los bancos, por ejemplo, y esto genera prosperidad económica. Esto es un paso enorme y lo hemos hecho en otros países y en otras regiones donde se ha logrado un impacto sobre millones de personas. En la Argentina creemos que se puede lograr lo mismo.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Worldcoin en el mercado argentino y cómo planean superarlos?

-Como con cualquier tecnología nueva, lo principal es la educación en general y la concientización, es decir, que las personas entiendan lo que es Worldcoin y el valor que tiene una identidad digital que se autentica de manera privada y que nos identifica como humanos únicos.

También que el ecosistema lo entienda. Lo que sucede muchas veces es que están los usuarios por un lado, y (por otro lado) los desarrolladores que pueden ser los gobiernos, etcétera. Se produce una situación de qué viene primero: si la gallina o el huevo.

Un poco las dos cosas tienen que suceder al mismo tiempo entre los usuarios y los desarrolladores. Creo que es el principal desafío que estas dos cosas sucedan juntos y obviamente el uso del producto en general que conlleva sus desafíos también.

-¿Qué opinión tiene sobre el marco regulatorio actual en la Argentina para las criptomonedas y cómo afecta esto a las operaciones de Worldcoin?

-Estoy desde hace tres meses (en Tools for Humanity) , no puedo decir que lo conozco al detalle con respecto a las criptomonedas. Sin embargo lo que observo es un gran crecimiento dentro del ecosistema, veo un gran nivel de energía por parte de los usuarios y esto me hace creer que el Gobierno lo ve como una tecnología muy promisoria para el futuro.

-¿Está buscando Worldcoin asociaciones con empresas locales? Si es así, ¿qué tipo de empresas serían ideales para colaborar?

-La respuesta es sí, nosotros creemos que solamente se pueden encontrar soluciones a los problemas locales de manera local. El hecho básico de que cada humano tenga una identificación única nos hace entender que en realidad como humanos somos todos iguales, pero obviamente cada región tiene problemas diferentes y nosotros no podemos solucionarlos todos.

Entonces necesitamos aliarnos con algún partner local con lo que respecta a Worldcoin. Nosotros imaginamos un sinfín de soluciones, por ejemplo hacer que el gaming, el juego en línea sea más seguro para los chicos que juegan ahí.

Podemos ir al otro extremo: un gobierno que emita una identificación digital y otorga beneficios o asistencia social a una persona, para que garantice que sólo la cobra una persona y que no se estén haciendo dobles pago.

Entre el rango privado y el rango público hay un sinfín de oportunidades comerciales. Por ejemplo, si uno tiene una empresa de viajes compartidos como Uber, y les da un cupón para utilizar en un servicio de transporte, se asegura que ellos sean los únicos que lo utilizan y que no se duplican los pagos.

O si uno tiene una empresa de entretenimiento y organiza un concierto, garantiza que una sola persona puede comprar su ticket y no una que está comprando 100 y los está poniendo a la reventa. Entonces uno genera así mejor engagement con los fans.

Estos son tan solo algunos ejemplos pero nosotros imaginamos miles de estos. En realidad, lo que más nos interesa es que presentemos la tecnología y que la gente tenga sus ideas propias, y que cada uno desarrolle la propia y que hasta nos puedan sorprender con los diferentes usos y aplicaciones.

-¿Cuál es su visión sobre el futuro de las criptomonedas en América Latina, y qué papel jugará Worldcoin en ese futuro?

-Quizás la respuesta va a ser más general, no solo sobre criptomonedas sino sobre pagos digitales en general y las oportunidades que ofrece el pago digital. Por ejemplo, si nosotros combinamos la identidad digital por los pagos digitales, esto nos permite hacer pagos en tiempo real, y la velocidad a la que se traslade ese dinero es muchísimo más rápida. Así se reducen los riesgos de esa transacción y por ende se reducen los cargos y el dinero fluye más rápidamente.

Desde una perspectiva económica se ayuda a generar más prosperidad donde se lo implementan. Nosotros hablamos de monedas e identificación digitales, no nos referimos solo a un tipo de moneda específicamente sino en general a los pagos digitales. Ha quedado demostrado que la combinación de identificación y pagos digitales hace que los países florezcan económicamente.

-¿Qué iniciativas está llevando a cabo Worldcoin para educar al público argentino sobre las criptomonedas y su uso?

-En realidad la mayor parte del tiempo que dedicamos es para actividades de formación sobre el proyecto, el valor de World ID dentro del marco de un acceso a Internet con privacidad y seguridad.

Nuestras actividades de educación no se enfocan tanto en la criptomoneda porque eso es solo parte de nuestras operaciones, no es el objetivo principal. Nuestro objetivo es educar sobre el valor de la identidad digital y que cada humano tenga esta ID y que se genere justamente esto dentro de la red.