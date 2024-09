ChatGPT abre una nueva era para los profesionales de las finanzas

En el vertiginoso mundo de las finanzas, la eficiencia y la precisión son primordiales. A medida que las tecnologías de la información evolucionan, los profesionales recurren cada vez más a herramientas innovadoras como ChatGPT para optimizar sus flujos de trabajo y mejorar los procesos de toma de decisiones.

ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial (IA) avanzado capaz de procesar grandes cantidades de datos y generar texto similar al humano.

Sus capacidades se extienden más allá de las conversaciones simples; puede analizar estados financieros, generar informes e incluso crear fórmulas complejas de Excel. Esto lo convierte en un recurso invaluable para los profesionales de las finanzas que a menudo lidian con tareas de análisis de datos e informes.

Un ejemplo de ChatGPT en finanzas argentinas

Juan G. Diedrichs, asesor en inversiones de Capital Markets Argentina, explicó a iProfesional cómo utiliza ChatGPT en su trabajo diario. Comenzó a probar esta IA de manera tangencial , a sugerencia de su hijo, hasta que descubrió que "sirve muchísimo".

Comprobó que Meta AI, la inteligencia artificial que la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp embebió en la mensajería instantánea más popular no era idónea para análisis de tickets de bonos. Incursionó entonces en ChatGPT, que le ofreció mejores resultados.

En Capital Markets Argentina usan a diario la inteligencia artificial de OpenAI, dijo Diedrichs, quien compartió otro ejemplo de aplicación.

Este asesor en inversiones fue usuario de una calculadora financiera física fabricada por HP, con "un montón de funciones divinas espectaculares". Sin embargo, el problema de estas calculadoras es que resulta complejo memorizar todas esas funciones basadas en combinaciones de telas.

Esas calculadoras fueron desplazadas por la planilla de cálculo Excel, de Microsoft, aunque este programa tiene ahora la competencia de ChatGPT. "Encontrás que hay cosas que (la IA de OpenAI) resuelve mucho más rápido que ponerte con un Excel a armar todo", dijo el asesor de Capital Markets Argentina.

Una de las herramientas que usa Diedrichs es "tirar un flujo de un bono y que me saque la la TIR y la duration", dos indicadores clave para comparar un bono con otro, pero que está dispersa en muchos lados.

ChatGPT "te lo saca e incluso podés armar una cartera con distintos bonos" a partir de indicarle sus flujos y su ponderación y que determine la TIR que dará esa cartera. Aunque esta última tarea se puede hacer en Excel, lleva bastante tiempo, mientras que ChatGPT la resuelve de manera veloz.

ChatGPT calcula un ticker del Bopreal.

"Cada mes aparecen cosas nuevas más poderosas", comentó entusiasmado Diedrichs, quien advirtió sobre la "reticencia al cambio" que tienen las personas con trayectorias de varias décadas en esta actividad, a quienes les cuestan incorporar estas herramientas. "Como con cualquier herramienta, la tenés que usar de usar y ahí vas sacándole provecho", dijo el asesor en inversiones.

Diedrichs advirtió que "es fundamental en el uso de estas herramientas tener conocimientos avanzados de matemáticas para tener ideas de magnitudes". Y señaló que "al usar esta herramienta, sabés que un número te tiene que dar entre un intervalo entre tanto y tanto, y no que te dé cualquier cosa".

Por ejemplo, al "sacar la TIR de un bono, sabés que te tienen que dar algo lógico", agregó. De esa manera, "te aseguras que planteaste bien la pregunta a ChatGPT y que los datos que le metiste estuvieron bien dados". "Si no tenés idea de magnitudes y de matemática financiera, no estás sabiendo lo que estás obteniendo y no sabés si está bien o mal", afirmó.

Cálculos de valores con ChatGPT

Aplicaciones y usos de ChatGPT en finanzas

A partir de la experiencia compartida por Diedrichs, se muestra a continuación cómo los profesionales de finanzas pueden utilizar esta herramienta de manera eficaz:

Definí tus necesidades : antes de interactuar con ChatGPT, es esencial describir claramente lo que necesitás que logre la fórmula. Por ejemplo, si necesitás una fórmula para calcular el crecimiento de los ingresos, especificá las columnas de datos involucradas.

: antes de interactuar con ChatGPT, es esencial describir claramente lo que necesitás que logre la fórmula. Por ejemplo, si necesitás una fórmula para calcular el crecimiento de los ingresos, especificá las columnas de datos involucradas. Enmarcá tu consulta : cuando solicites ayuda, sé específico en tu solicitud. En lugar de una pregunta vaga como "¿Cómo calculo el crecimiento de los ingresos?", intentá algo más detallado: "¿Puedes proporcionar una fórmula de Excel para calcular el crecimiento de los ingresos trimestre a trimestre utilizando la Columna A para los ingresos del último trimestre y la Columna B para los ingresos de este trimestre?" Esta claridad ayuda a la IA a generar respuestas más precisas.

: cuando solicites ayuda, sé específico en tu solicitud. En lugar de una pregunta vaga como "¿Cómo calculo el crecimiento de los ingresos?", intentá algo más detallado: "¿Puedes proporcionar una fórmula de Excel para calcular el crecimiento de los ingresos trimestre a trimestre utilizando la Columna A para los ingresos del último trimestre y la Columna B para los ingresos de este trimestre?" Esta claridad ayuda a la IA a generar respuestas más precisas. Ingresá y validá : una vez que hayas recibido una fórmula de ChatGPT, introducila en Excel y validá su precisión con tus datos. Si el resultado no es el esperado, refiná tu consulta e intentá nuevamente hasta lograr el resultado deseado.

: una vez que hayas recibido una fórmula de ChatGPT, introducila en Excel y validá su precisión con tus datos. Si el resultado no es el esperado, refiná tu consulta e intentá nuevamente hasta lograr el resultado deseado. Iterá para la complejidad: para fórmulas más complejas, dividí tus requisitos en componentes más pequeños. Solicitá ayuda a ChatGPT con cada parte antes de integrarlas en una fórmula integral.

Los profesionales de finanzas pueden utilizar ChatGPT de varias maneras:

Análisis financiero : al ingresar estados financieros en ChatGPT, los usuarios pueden analizar rápidamente los datos en busca de tendencias y anomalías, lo que les permite extraer información sobre índices de rentabilidad o tendencias de flujo de efectivo de manera eficiente.

: al ingresar estados financieros en ChatGPT, los usuarios pueden analizar rápidamente los datos en busca de tendencias y anomalías, lo que les permite extraer información sobre índices de rentabilidad o tendencias de flujo de efectivo de manera eficiente. Generación de informes : la automatización de la generación de informes es otra ventaja significativa. ChatGPT puede transformar datos financieros sin procesar en informes estructurados que resaltan información y tendencias clave, lo que ahorra tiempo en tareas de informes manuales.

: la automatización de la generación de informes es otra ventaja significativa. ChatGPT puede transformar datos financieros sin procesar en informes estructurados que resaltan información y tendencias clave, lo que ahorra tiempo en tareas de informes manuales. Análisis de escenarios : los profesionales pueden utilizar ChatGPT para realizar análisis de escenarios, como análisis de punto de equilibrio o cálculos de retorno de inversión (ROI), simplemente enmarcando sus consultas en torno a estos temas.

: los profesionales pueden utilizar ChatGPT para realizar análisis de escenarios, como análisis de punto de equilibrio o cálculos de retorno de inversión (ROI), simplemente enmarcando sus consultas en torno a estos temas. Análisis de datos: la IA puede ayudar a descubrir información a partir de conjuntos de datos complejos, lo que ayuda a los equipos financieros a tomar decisiones informadas basadas en análisis de datos en tiempo real.

A medida que el sector financiero sigue integrando más TI en sus operaciones, herramientas como ChatGPT ofrecen una visión del futuro del análisis y la elaboración de informes financieros.

Al aprovechar el poder de este modelo de IA, los profesionales financieros pueden mejorar su productividad, minimizar los errores y centrarse en la toma de decisiones estratégicas en lugar de atascarse en tareas rutinarias.

Con la formación adecuada en ingeniería rápida y pruebas iterativas de resultados, las posibles aplicaciones de ChatGPT en el sector financiero son prácticamente ilimitadas. La adopción de esta tecnología podría muy bien redefinir la forma en que se lleva a cabo el análisis financiero en el panorama