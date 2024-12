Si querés dos números de celular diferentes, conseguir dos teléfonos móviles diferentes es la opción más lógica. Pero eso puede ser muy costoso, y aun así significa que tenés que llevar dos dispositivos a casi todas partes.

Afortunadamente, hay una solución mucho más fácil: los celulares con doble SIM. Como su nombre indica, te permiten tener dos tarjetas SIM, y, en consecuencia, números de teléfono móvil, en el mismo dispositivo.

Sin embargo, no todos los celulares con doble SIM son iguales. Algunos, como los celulares Google Pixel o el iPhone en la mayoría de los países, combinan una ranura SIM física con soporte eSIM.

Por muy útil que sea la eSIM, especialmente cuando se viaja al extranjero, a veces no se puede superar la comodidad de mover SIM físicas entre dispositivos en segundos. En este artículo de iProfesional, solo aparecen celulares con ranuras para dos tarjetas SIM físicas, lo que significa que todos son teléfonos móviles con Android. Al final de este artículo encontrarás consejos de compra detallados sobre qué buscar en un celular con doble SIM.

Los 7 mejores celulares dual-SIM

Samsung Galaxy S24 Ultra: el mejor celular dual-SIM en general

El Galaxy S24 Ultra es el mejor celular que podés comprar, y la buena noticia es que admite dos tarjetas SIM. Podría decirse que es el teléfono móvil inteligente definitivo, que incluye casi todas las funciones premium que podés esperar en un dispositivo enorme. Sin embargo, la magnífica pantalla de 6,8 pulgadas y el lápiz óptico S Pen incorporado merecen la pena.

Otros aspectos destacados incluyen el rendimiento sublime de una versión "overclockeada" del chipset insignia Snapdragon 8 Gen 3 y la gran duración de la batería de la celda de 5000 mAh. Es posible que las cámaras no sean las mejores en ningún teléfono móvil inteligente, pero no están muy lejos y ofrecen una versatilidad impresionante en cuatro lentes.

El software One UI de Samsung es intuitivo y relativamente fácil de usar, y las nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) de la compañía son realmente útiles. Agregá siete años de actualizaciones líderes en su clase y tendrás un celular excelente.

Aparte del imponente diseño y la carga relativamente lenta, el precio (por arriba de los 1,6 millones de pesos en Mercado Libre) es lo principal que cuenta en contra del S24 Ultra. Pero si puedes permitírtelo, no te decepcionará.

Xiaomi 14 Ultra: el mejor celular dual-SIM para la fotografía

El buque insignia de Xiaomi, centrado en la cámara, es el mejor celular para las fotos, especialmente cuando se combina con la flexibilidad de dos tarjetas SIM físicas. Hablemos de esas cámaras, entonces. Junto con el accesorio Photography Kit (se vende por separado), transforman el celular en un verdadero reemplazo de una cámara DSLR para muchas personas. La calidad de imagen y la versatilidad de las cuatro lentes traseras de 50 MP y la cámara selfie de 32 MP son simplemente excelentes.

También hay mucho más, como una magnífica pantalla, un impresionante diseño de primera calidad y un gran rendimiento. La duración de la batería es fuerte y obtenés un cargador rápido de 90 W en la caja. Desde el punto de vista del hardware, es difícil criticarlo.

Aparte del precio (por arriba de los 2 millones de pesos en Mercado Libre), la razón principal por la que es posible que no quieras comprarlo es el software HyperOS de Xiaomi, que todavía contiene mucho "bloatware" y puede resultar frustrante.

Pero si podés mirar más allá, el 14 Ultra te dará una experiencia fotográfica inigualable. ¿Buscás algo más asequible? El Xiaomi 14 normal (por arriba del millón y medio de pesos en Mercado Libre) es una gran alternativa que también admite doble SIM.

Xiaomi 14 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra: el mejor celular dual-SIM plegable

Cuando pensás en celulares plegables lanzados en 2024, el Galaxy Z Flip 6 de Samsung es probablemente el primero que te viene a la mente. Sin embargo, el Razr 50 Ultra es una mejor opción para la mayoría de las personas.

Motorola comercializa oficialmente en la Argentina una versión con una ranura para SIM y una eSIM, pero en Mercado Libre se consigue la versión con doble ranura para SIM, a un precio superior a los 2,4 millones de pesos. Más allá de las diferencias entre esas dos versiones, el Razr tiene la ventaja sobre el Z Flip en algunas otras áreas clave.

La pantalla exterior de 4 pulgadas y 165 Hz es la más grande. No solo es significativamente más grande que sus rivales, sino que puede ejecutar cualquier aplicación que desees sin ninguna solución complicada. La pantalla interna de 6,9 pulgadas y 165 Hz es igual de impresionante, con un pliegue que apenas se nota.

Si bien no son tan buenas como los mejores celulares con cámara, las cámaras traseras del Razr 50 Ultra pueden tomar excelentes fotos en una variedad de entornos. Sin embargo, Motorola ha optado por un teleobjetivo 2x en lugar de un lente ultra gran angular, mientras que la cámara selfie interna no es muy buena.

Pero con un software hábil, una duración sólida de la batería y velocidades de carga decentes, Motorola tiene un ganador en esta categoría. El Z Flip 6 es mejor en algunas áreas, incluido el soporte de software prolongado, pero el Razr es la mejor opción para la mayoría de las personas.

OnePlus 12: el celular dual-SIM con mejor diseño

El OnePlus 12 es significativamente más caro que el OnePlus 11 (se ofrece en Mercado Libre a un precio superior a los 3 millones de pesos). Pero este gasto adicional está justificado: un diseño impresionante, una mejora significativa del rendimiento y la introducción de la carga inalámbrica marcan una diferencia real.

Su chipset Snapdragon 8 Gen 3 acelera las tareas con facilidad, incluidos los juegos, y luego se combina con una batería de 5400 mAh para una excelente duración de la batería. Cuando te quedes sin batería, podés elegir entre la carga por cable de 100 W y la inalámbrica de 50 W, aunque el cargador de 80 W de la caja será lo suficientemente rápido para la mayoría de las personas.

La pantalla AMOLED de 120 Hz es una de las más grandes de cualquier teléfono con 6,82 pulgadas, pero también una de las mejores. La hábil experiencia de software también es un placer de usar, incluso si las cuatro actualizaciones del sistema operativo y los cinco años de actualizaciones de seguridad están un pequeño paso por debajo de los mejores.

Las cámaras traseras, una debilidad de los celulares OnePlus anteriores, son muy buenas en general. Pero los lentes ultra gran angular y para selfies no son los mejores, y la clasificación IP65 significa que no está protegido contra la inmersión en agua. No obstante, el OnePlus 12 ofrece una experiencia convincente. Y con soporte para doble SIM, es impresionantemente versátil.

OnePlus 12

Samsung Galaxy S24 Plus: un buque insignia capaz y fiable con dual-SIM

El celular del medio de la gama Galaxy S24 de Samsung no es el S24 Ultra pletórico de capacidades, pero podría decirse que es un teléfono móvil mejor para algunas personas. Todavía obtenés la mayoría de los fundamentos del buque insignia ultra de Samsung, incluida una hermosa pantalla grande, una excelente duración de la batería, útiles funciones de IA y soporte para doble SIM en una versión.

Samsung comercializa en la Argentina la versión con eSIM, pero en Mercado Libre se consigue la versión con doble ranura a un precio superior al millón y medio de pesos. El software ingenioso e infundido por IA de Samsung también se combina con un compromiso de actualización de siete años líder en su clase.

Si podés prescindir de un lápiz óptico o de un montón de almacenamiento, pero aún deseás un buque insignia de Samsung con doble SIM, el S24 Plus (también conocido como S24+) es el celular que debe obtener.

Xiaomi 14T: un celular dual-SIM de gama media con brillante hardware

Si querés un celular dual-SIM de gama media que pueda pasar fácilmente como un buque insignia, el Xiaomi 14T es para vos. Tiene un diseño premium completo con una impresionante pantalla OLED grande. Las cámaras son sorprendentemente buenas, a pesar de estar un paso por debajo de la 14 Ultra de Xiaomi, líder en su clase.

La sólida duración de la batería está respaldada por una impresionante carga rápida de 67 W, incluso si el cargador necesario no está en la caja y no hay carga inalámbrica. Se trata de un celular sin casi ninguna debilidad de hardware, aunque el software sigue siendo decepcionante a veces. La función Circle to Search de Google es realmente útil, pero los propios intentos de IA de Xiaomi no siempre tienen éxito.

Sin embargo, el compromiso de Xiaomi con cuatro actualizaciones importantes del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad es sólido. Y como todoterreno, te costará encontrar algo mejor por apenas 1,4 millones de pesos en Mercado Libre.

Samsung Galaxy A15 5G: una gran opción económica

En 2023, el Galaxy A14 normal fue una compra ligeramente mejor que el A14 5G. Pero este año, el mejor rendimiento del A15 5G y la conectividad 5G le dan la ventaja.Esencialmente, lo que obtenés aquí es un dispositivo barato que clava los fundamentos de un gran teléfono móvil inteligente.

Tiene una construcción premium bien diseñada que fácilmente podría pasar por un dispositivo mucho más caro. La duración de la batería es excelente, extendiéndose a dos días completos con un uso ligero. Y la pantalla de 90 Hz es un placer de usar.

Es posible que el A15 5G no tenga las funciones de IA o siete años de actualizaciones de la serie insignia Galaxy S24, pero One UI sigue siendo el mejor software que encontrarás en un celular barato (370 mil pesos en Mercado Libre). Y el compromiso de Samsung con cuatro actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad sigue siendo mejor que el de cualquier rival económico.

Si podés soportar un rendimiento poco notable, sin una clasificación oficial de resistencia al agua y velocidades de carga mediocres, el Galaxy A15 5G es fácil de recomendar. Agregar soporte para doble SIM lo hace aún mejor.

Lo que debés saber antes de comprar un celular dual-SIM

¿Cómo funcionan los celulares dual-SIM?

Los fabricantes de celulares con dual-SIM rara vez proporcionan información sobre la funcionalidad que no sea la que existe. No te dicen cómo funciona el sistema en la práctica, ni si ambas SIM son compatibles con 4G/5G, ni siquiera qué tamaño de tarjetas SIM aceptan. Tendrás que ponerte en contacto con el fabricante o consultar las tablas de especificaciones, las reseñas o los foros para obtener esta información.

En todos los celulares con doble SIM, ambas SIM están en modo de espera en todo momento, lo que se conoce como teléfonos móviles de doble espera, pero solo podés usar activamente una SIM a la vez. Esto significa que cualquiera de las SIM puede aceptar una llamada telefónica o un mensaje de texto en cualquier momento, sin que tengas que cambiar activamente entre ellas o reiniciar el celular.

Sin embargo, si recibís una llamada en un número mientras una llamada está activa en el otro, no comenzará a sonar en tu oído ni te dará la opción de poner en espera a la primera persona que llama: la llamada simplemente no tendrá éxito.

¿Cuál es la diferencia entre Dual-Standby y Dual-Active?

Los teléfonos con doble SIM activa usan dos módems y te permiten recibir llamadas en ambos números a la vez. Si sos vos quien quiere hacer una llamada o enviar un mensaje de texto, Android tiene un menú estándar de administración de SIM que te permite especificar qué SIM se debe usar para llamadas de voz, videollamadas, mensajes y datos móviles. Podés especificar una SIM en particular para cada una de estas tareas o dejar la configuración como "Preguntar siempre".

La conexión de datos es donde parece haber mucha confusión cuando se trata de celulares con doble SIM. Mientras que las dos ranuras SIM de algunos celulares con doble SIM son capaces de admitir conexiones 4G o 5G, sólo podés utilizar la conectividad de datos en una SIM a la vez.

A diferencia de las llamadas y los mensajes de texto, la conexión de datos no puede estar en espera para ambas SIM; debés especificar qué SIM deseás usar en lugar de seleccionar una cuando se te solicite, aunque algunos celulares te permitirán configurarlas para cambiar a la otra SIM cuando la primera no pueda establecer una conexión. De forma predeterminada, cuando estás utilizando la conexión de datos en una SIM y entra una llamada telefónica en la otra, pausará la conexión de datos en la primera.

¿Se puede usar dual-SIM con una tarjeta microSD?

Si deseás aprovechar tanto las ranuras para tarjetas SIM como el almacenamiento expandible, tus opciones serán un poco limitadas. Si bien la mayoría de los celulares con almacenamiento microSD expandible también ofrecen doble SIM, por lo general, la tarjeta SD tiene que usar esa segunda ranura SIM, lo que te obliga a elegir entre el almacenamiento y la SIM.

Si esto es una prioridad para vos, asegúrate de revisar cuidadosamente las reseñas y especificaciones de los celulares que admiten dos SIM y una tarjeta microSD simultáneamente o buscá una combinación de compatibilidad con microSD y eSIM.

¿Hay iPhone con doble SIM?

Los iPhone solo se envían con dos bandejas SIM físicas en China continental, Hong Kong y Macao, e incluso entonces solo se trata de algunos modelos. Por lo tanto, si no vivís allí, entonces no podés usar dos tarjetas SIM físicas en un iPhone. Es por eso que no se incluyó ningún iPhone en este artículo.

Sin embargo, todos los iPhone que admiten eSIM (los XS y XR en adelante) permiten usar una sola tarjeta SIM física junto con una eSIM, y los del iPhone 13 en adelante incluso permiten configurar una doble SIM con dos eSIM.