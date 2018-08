Tras el "cuadernogate" Le sacan el nombre Néstor Kirchner a la terminal de micros de Mendoza

Los concejales explicaron que hay "innumerables hechos de corrupción" para justificar la quita. El intendente, de licencia por enfermedad, podría vetarla

Entre concejales que gritaban y se insultaban en medio de una sesión más que caliente, este martes el Concejo Deliberante de San Rafael, Mendoza, logró aprobar una ordenanza por la cual la terminal de ómnibus departamental dejará de llamarse Néstor Kirchner.



Los motivos del cambio se explicaron en el proyecto de ordenanza: "Hoy, a la luz de los innumerables hechos de corrupción denunciados en estos últimos años que involucran al ex presidente y su familia, creemos que nuestra terminal no debe llevar el actual nombre. Que a tan solo 8 años de su desaparición física, no está resistiendo el juicio de la historia por a abrumadora e inconcebible evidencia, por demás irrefutable, que nos demuestra que fue el partícipe primario del gobierno más corrupto de la historia argentina que siguió acrecentándose de forma desvergonzada en los dos gobiernos posteriores a cargo de su esposa Cristina Fernández de Kirchner".



La ordenanza fue aprobada por 6 votos del Cambia Mendoza contra 5 votos del peronismo. Pese a que la iniciativa fue aprobada, el bloque oficialista adelantó que el intendente Félix –que está de licencia por enfermedad- la vetará apenas tenga oportunidad.



La norma sancionada el lunes pasado deroga la ordenanza de 2010 por la cual se imponía el nombre de Néstor Kirchner a la terminal de ómnibus. En aquel momento, la terminal estaba en fase de construcción y se aprovechó la ocasión para llamar a concurso y elegir una nueva denominación.



"El apresuramiento del Frente para la Victoria no fue oportuno, ya que imponer a una obra tan significativa que es, además, carta de presentación ante buena parte de los visitantes que arriban a nuestra ciudad el nombre de una figura política recién fallecida, sin esperar un tiempo prudencial, nos parece inadecuado", decía el texto del proyecto de ordenanza. Horas atrás, en medio de gritos y amenazas por parte de los propios concejales, la ordenanza se aprobó.