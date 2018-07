Por la devaluación Los precios de los 0km aumentarán más de 5% en agosto aunque sigue la fuerte caída en ventas

Las automotrices siguen ajustando las listas finales y aseguran que todavía no actualizaron los valores todo lo necesario y están perdiendo rentabilidad

Junio fue un mes bisagra para la industria automotriz. De tener un crecimiento interno récord en venta de autos, pasó a registrar la caída más fuerte de los últimos dos años, con una baja de 17 por ciento.



Sin embargo esto no es todo y en julio la baja podrá acrecentarse, con una disminución en los patentamientos que irá del 20 al 25%, según los datos preliminares de los concesionarios.



A pesar de esta realidad en las marcas aseguran que los precios tendrán que seguir sufriendo ajustes porque todavía están lejos de haberse actualizado al ritmo de la inflación y devaluación que desde el arranque de año fue de 50%, mientras que los valores de los 0km se ajustaron un 40 por ciento.



Diego Vignati, presidente de Nissan Argentina, aseguró que el ajuste mensual de las grandes marcas promedia el 5 por ciento.

En otros casos, este índice puede ser aún más alto y llegará en agosto al 7 por ciento. Todo depende de los aumentos que las automotrices se arriesgaron a realizar apenas arrancó el cambio del dólar en el país, en mayo pasado.



Luis Fernando Peláez Gamboa, presidente de Renault y presidente de la Asociación de Fábricas Automotrices -ADEFA-, también dijo que no se terminaron de actualizar los precios.



“Seguirá la suba de precios, hoy no está en línea con la devaluación, se va hacer el ajuste de precios hasta que el mercado lo permita”.



El problema más grave que sufre el sector es que si bien en la Argentina hay producción local, el 70% de las partes son importadas y tienen piezas en dólares.



Además, no solo las automotrices que no tienen radicación en el país, sino que las fábricas locales también tienen el principal porcentaje de su portfolio con vehículos que son traídos de otros mercados.



Por otro lado, las marcas saben que esta situación de incrementar los valores seguirá afectando las ventas, pero mientras puedan lo seguirán haciendo para recuperar rentabilidad.

Mientras tanto ya se redujeron las proyecciones de patentamientos hacia fin de año. El mercado que venía en 3.500 unidades por día, está ahora entre las 2.500 a 2.600 unidades, un nivel que se espera siga hacia fin de año.

Recién en el último trimestre de 2018 podría haber una leve suba de ventas, aunque ya se hacen las proyecciones pensando en un escenario que de 950.000 unidades pasará a caer hasta las 830.000 o 850.000 aproximadamente.



Tampoco ayuda la financiación, con tasas de interés que se incrementaron en los últimos meses y que afectan a un sector donde el 50% de las operaciones se hacen con prendas.

Los planes de ahorro también están sufriendo una gran mora, y mucha gente no puede pagar la cuota. Hay que tener en cuenta que los pagos mensuales en estos casos varían de acuerdo al valor del auto, y estos se ajustaron mucho en tres meses.



También las automotrices reclaman como una de las principales herramientas para seguir con el crecimiento y llegar al Plan 1 Millón de unidades fabricadas en el país en 2023 que se bajen las tasas de interés y se modere la inflación, siendo estos dos elementos que perjudican el negocio.