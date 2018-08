Siguen las promociones Estos son los 5 autos más baratos del mes, con más descuentos y opciones por debajo de los $300.000

Para liquidar stock, las marcas siguen con las rebajas y en algunos casos logran ubicarse debajo del precio mínimo que existía hasta hoy en el mercado

Encontrar un 0km por un precio menor a los $300.000 es prácticamente imposible en el mercado actual.



Los valores de los autos subieron un 40% en el año y con ello se rompió esa barrera que marcaba cuales eran los modelos más económicos que se podían elegir, que si nos remontamos a cinco años atrás era de 100.000 pesos.



Pero la devaluación afectó a las marcas y tuvieron que trasladar el incremento de costos a las listas finales, soportando como consecuencia una baja de las ventas de 18 por ciento.

Ahora, para liquidar stock y renovar inventarios, muchas de esas automotrices optaron por continuar con las promociones que habían prometido eliminar, y agosto llegó con varias sorpresas que buscan dejar los valores más atractivos.



En este contexto económico, el listado de los cinco autos más baratos ha cambiando y hay algunas opciones nuevas para elegir.

Un dato para tener en cuenta: son todos importados. Y esto sucede porque en el país se producen vehículos de mayor valor y menor escala, de forma tal que todos los masivos son de Brasil o un productor extramercosur, como sucede con los modelos chinos.



También se observa que, el de menor precio, por lo menos por este mes, ya no es el Chery QQ, que desde su llegada al país conserva el liderazgo, sino que hay una propuesta que lo supera.

Hoy, quien busca un modelo económico, cuenta con las siguientes opciones:



- Nissan March: Este modelo en su versión Active tiene un valor de $328.500. Sin embargo, hasta el 15 de agosto, se podrá comprar por $288.500 gracias a una bonificación de $40.000 y una financiación en 18 cuotas a tasa 0 por ciento. Tiene motor naftero 1.6 con 107cv. La caja de cambios es manual de 5 marchas.

La diferencia con la segunda versión más equipada se hace así mucho más amplia, ya que el Sense no tiene bonificación y su valor de lista es de 367.600 pesos.

- Volkswagen Gol Trend: En segundo lugar, también gracias a una promoción, se ubica por este mes el modelo de la alemana. La versión Trandline se venderá por $289.900, es decir $110.000 pesos de rebaja. Además, se pueden financiar hasta $100.000 pesos a tasa 0% en 18 meses.

Esta acción fue agilizada por la marca a fin de liquidar stock antes de la llegada de la nueva generación. Tiene un viejo motor 1.6 con caja de 5 velocidades.



- Chery QQ: Frente a estas rebajas, el barato histórico, el Chery QQ, ya no es el más barato, sino que quedó en tercer lugar. Este modelo, que llega desde China, se vende por $299.765, pero si no fuera por los descuentos que ofrecen Nissan y Volkswagen, sería el número uno.

Este modelo está equipado con un económico motor de tres cilindros y 68 CV, es uno de los menos potentes.



- Volkswagen Up!: En cuarto lugar quedó posicionado otro de los más chicos de la automotriz con tres puertas, en su versión Take Up!. El precio es de $319.641, con un motor de tres cilindros y 75cv.

- Renault Kwid: Por último, la lista de los más baratos se completa con el modelo más nuevo de la marca del rombo, con un valor de $321.600 en su versión Life. Está equipado con un motor de tres cilindros y 999 cm3 con 66cv.