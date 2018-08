SUV de lujo El Peugeot 5008 suma más equipamiento en todas las versiones

El modelo que se lanzó al mercado al inicio de año incorporó mejoras en el confort y las prestaciones del vehículo desde las versiones de entrada de gama

El 5008 llegó al mercado para completar la gama de SUV de la marca del León, la cual comenzó a gestarse con el 2008, siguió el 3008, hasta que finalmente se sumó el más grande de la categoría.

Se trata de un modelo que no solo inauguró una nueva línea de diseño en la marca, sino que cautivó por los detalles nunca antes vistos en un modelo de una marca masiva, con una estética interior y exterior digna de una marca premium.

Ahora, a menos de un año de su lanzamiento, la marca anunció mejoras para el modelo, las cuales incluyen más equipamiento en las versiones de entrada de gama.

Las novedades son:

- Acceso de brazos cargados: Permite la apertura y cierre del portón trasero sin tener que usar las manos. Una solución práctica, moderna y segura que permite la apertura y cierre del baúl en forma motorizada sin contacto físico con el vehículo. Disponible en 5008 Allure Plus.

- Asientos con masajeador: Ahora disponible desde la versión 5008 Allure Plus. Es un sistema de masajes con tecnología neumática de ocho puntos de contacto y cinco modos diferentes (Cat Paw/Wave/Stretch/Lumbar/Shoulders). Los asientos fueron certificados por el sello de calidad AGR (Asociación de la espalda sana) poseen una estructura del asiento orientada al confort, una forma del asiento adaptada al cuerpo humano y un material espumoso de características especiales.

- Techo panorámico corredizo: Es un equipamiento tradicionalmente diferencial de Peugeot y muy valorado por sus clientes. Disponible desde el lanzamiento en la versión Allure Plus, ahora también en las Allure.

Este modelo, con capacidad para 7 personas, se destaca por su capot largo y horizontal, frente vertical, línea media elevada. El largo adicional (19 cm, de los cuales 16,5 cm de incremento de la distancia entre ejes) y la altura conservada (1,64 m con las barras de techo) le confieren al nuevo SUV una silueta más dinámica.

Una vez adentro del 5008, sobresale la gran pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas y el tablero digital de alta resolución de 12,3 pulgadas.

La habitabilidad interior se combina de manera eficiente en pos de la funcionalidad, el nuevo PEUGEOT 5008 es ciertamente un SUV, pero innova proponiendo una configuración inédita en el mercado con:



- Tres asientos independientes, idénticos y rebatibles en la fila 2



- Dos asientos independientes, rebatibles y extraíbles en la fila 3



- Los tres asientos individuales de la segunda fila del nuevo 5008 ofrecen ventajas: Son del mismo ancho, y procuran así el mismo nivel de confort para los tres pasajeros; Son regulables en longitud, permitiendo modular el espacio habitable o el espacio de carga en el baúl; Son regulables en inclinación en cinco posiciones.

Además, todos disponen de apoyacabezas de tipo "coma", que no ocultan la retrovisión en posición baja cuando no están ocupados; se ocultan fácilmente desde el exterior o desde el baúl para formar un piso perfectamente plano y continuo (gracias a flaps rígidos removibles fijados en la parte trasera de los asientos). Los tres integran una fijación Isofix tres puntos.



En términos de seguridad el Peugeot 5008 también toma la tecnología como punto de partida forjando el concepto de conducción semiautónoma gracias a la incorporación del sistema avanzado de asistencias a la conducción denominado ADAS (Advanced Driving Assistance Systems).

Son 12 las ayudas a la conducción entre las que se destacan control de velocidad adaptativo con función STOP, asistencia al mantenimiento de carril, detector de punto ciego y freno automático de emergencia. Esta tecnología nos permite ir delegando cada vez más funciones directamente en el vehículo. Estas ADAS, presentes en los productos de última generación de la marca, representan el inicio del futuro de la marca Peugeot.



La gama se estructura en dos niveles y dos motorizaciones. Un primer nivel denominado Allure, equipado por un motor 1.6L THP 165 CV con caja automática de 6 velocidades y en un segundo Nivel está el Allure Plus, equipada en su versión naftera con el mismo equipo motopropulsor que Allure y se agrega una opción diésel, con un motor 2,0 HDi de 150 CV con caja automática de 6 velocidades.



La Gama Peugeot 5008 queda ahora confirmada por las siguientes versiones:



5008 Allure THP Tiptronic: $1.179.900

5008 Allure Plus THP Tiptronic: $1.265.900

5008 Allure Plus Hdi Tiptronic: $1.265.900