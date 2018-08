Ajuste y crisis Mercedes Benz cerró su concesionaria en La Plata y comunicó los despidos con un papel pegado en la puerta

La caída en la venta de autos ya dejó sus primeras secuelas en los puntos de venta y hubo despidos de personal. Sigue la preocupación

Un nuevo capítulo de despidos, esta vez en La Plata, deja 18 trabajadores en la calle.

Sucedió ayer luego de que los directivos le dejaran pegado un cartel en las rejas de la concesionaria platense de Mercedez Benz, indicando la decisión de la empresa en avanzar con los despidos.



“Los compañeros se enteraron que estaba cerrada y con un cartel que les pide ir a una escribanía, obviamente para el despido. No hubo aviso previo ni reuniones. Antes nuestras preguntas porque se veía que la situación estaba mal los directivos negaban todo”, le dijo Gustavo Martín a FM CIELO.



La empresa Fangio S.A es de capitales brasileros y tiene otras concesionarias en la capital provincial y otras localidades del Conurbano.



“Me llamó un abogado y me ofreció una indemnización con un 5 por ciento de más pero tengo que aceptar antes de las 14 horas sino se cae, como una promo”, detalló el delegado.



“No vamos a salir corriendo, vamos a resolver en conjunto cómo continuamos y ver si podemos pelear por las fuentes laborales”, agregó.



Si bien era posible una decisión de cierre, los trabajadores creían que se podía arreglar algún traslado, algo que por estas horas no está previsto.



“El otro día el gerente me dijo que antes de tener 12 autos en exhibición que valen un millón de pesos cada uno le conviene poner esa plata en Lebacs. Pero nuestro trabajo es vender autos”, reclamó.