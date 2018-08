Lo que viene Peugeot espera un "2019 intenso" y se prepara con varios lanzamientos hasta fin de año

Se preparan para un "2019 intenso". Así lo explica Gabriel Cordo Miranda, country manager de PSA, quien detalla los próximos desafíos de la marca

Hace poco más de cuatro meses que Gabriel Cordo Miranda volvió al grupo PSA, donde había tenido una larga trayectoria que interrumpió para asumir el control de otra empresa, del rubro petrolero.

Ahora, de vuelta en casa, el directivo que se fue como número uno de Peugeot asumió como Country Manager de la marca del León además de Citroën y DS. Pero cada una tiene un perfil diferente y se trabaja en forma independiente.

Gabriel Cordó Miranda, Country Manager de PSA

En este caso, Cordo Miranda puso la mira en Peugeot, en medio de un semestre que tendrá muchas novedades con la llegada de ediciones especiales y nuevos modelos, algunos europeos de "mucha potencia".

"Peugeot es una marca que llamamos en la jerga "upper mainstream", quiere decir que si bien es de caracter generalista -que tiene la vocación de cubrir todos los segmentos del mercado- dentro de cada categoría siempre debe tener una propuesta de más alta gama". Gabriel Cordo Miranda, country manager de Peugeot, Citroën, DS

"Peugeot es la marca con más tradición en el mercado argentino, la más antigua, con mayor trayectoria. Además, en los últimos años se ha posicionado en el mundo como una marca a la que nosotros llamamos en la jerga “upper mainstream”: que quiere decir que, si bien es de carácter generalista -que tiene la vocación de cubrir todos los segmentos del mercado-, dentro de cada categoría siempre debe tener la propuesta de más alta gama".



En cuanto al futuro del porfolio, el directivo dijo que "es muy interesante lo que tenemos por delante. Sabemos dónde posicionar la marca y los nuevos productos serán la herramienta para aplicar esta estrategia. La segunda mitad del año traerá algunas novedades de importancia para completar la oferta y de alguna manera trazar el camino de lo que viene.

Entre las novedades, la gama de 308 se ampliará con modelos importados, dirigidos a escenarios muy específicos, con acceso muy interesante a las nuevas tecnologías. También resaltan el gran diferencial que son los motores HDi, donde prácticamente no quedan competidores ofreciendo mediano-hatch de motor HDi. En este contexto, el directivo explicó "creo que es uno de los grandes atributos de Groupe PSA en nuestro mercado, tenemos este diferencial porque nuestros motores son excelentes".



En cuanto al resto de las novedades, Cordo Miranda destacó la importancia en ventas del 208 y 2008. "Vamos a animar estas gamas con series especiales durante este año. En el caso del 208 con una serie especial que se va a llamar Urban Tech, y en el caso del 2008 una versión denominada Crossway. Y no quiero olvidarme de los Vehículos Comerciales donde el despliegue realizado en 2017 nos permitió llegar a sectores del mercado donde no teníamos presencia. Esta rama, constituida como una unidad de negocios independiente y con magnitud regional, será parte determinante en la estrategia de Peugeot en el futuro, agregó.



Por último, el directivo se refirió a los autos de la marca que volvió a conducir, tras su impasse en la empresa.

"Es bueno salir un tiempo de la industria para volver y sorprenderse. En el caso de Peugeot creo que el mercado es tan dinámico -o viene siendo tan dinámico en los últimos años- que hay lanzamientos de los que han pasado solamente dos meses y ya parece que son antiguos, aunque recién están en el camino de consolidarse en el mercado. Por eso subrayo el lanzamiento del 3008 y del 5008, los dos SUV que me tocó conducir y, realmente, me sorprendieron. Son vehículos que vienen galardonados en todos los mercados donde se comercializan, ganaron todos los premios al “Auto del Año” en muchos lugares del mundo, y son una revolución en la marca. Quiero recomendar a los potenciales clientes de Peugeot que experimenten y prueben -de manera estática y dinámica- estos modelos. Es una experiencia extraordinaria", finalizó.