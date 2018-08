Adelanto Volkswagen revela más detalles del T-Cross, el nuevo SUV chico que llegará en 2019

El modelo se presentará en noviembre, en el Salón de San Pablo. Es una gran apuesta de la alemana, donde ya están presentes muchos competidores

La cuenta regresiva para la presentación del nuevo T-Cross ya empezó: la World Premiere del nuevo SUV de Volkswagen tendrá lugar este semestre, mientras que se revelará de forma oficial en 2019.

Bajo el lema "I am more", la marca concentra las cuatro características principales del T-Cross con las cuales saldrá a ganar mercado: "I am practical", "I am cool", "I am intuitive" e "I" am safe".

De esta manera, Volkswagen se sumará a un segmento con muchos competidores, desde Ford con la Ecosport, el pionero, hasta Peugeot con el 2008 y Honda con el HR-V, entre otros.

En este caso, la propuesta llega tarde pero con un gran soporte de la marca, quien está presente en el segmento con Tiguan y Touareg, además del recientemente lanzado T-Roc, que también llegará a la Argentina.

En cuanto a diseño, el T-Cross se define como carismático y marcado. El capó es alto y dominante, formando un conjunto armonioso con la amplia rejilla frontal y los faros integrados.

La parte inferior del paragolpes delantero refuerza el carácter del T-Cross, con faros antiniebla bien definidos. En el lateral, una línea divide las superficies y se prolonga hasta la parte trasera, donde una banda retrorreflexiva en marco negro recorre todo el ancho y une las luces.

Otro dato que destaca la marca es el llamado "Colour & Trim". Es el panel en dos tonos, que transmite juventud y un estilo deportivo al interior, en total sintonía con los inéditos colores externos. Cuando llegue al mercado el año que viene, el T-Cross estará disponible, opcionalmente, con acabado bicolor en el panel.

El modelo también estará equipado con el Ambient lighting, con un sistema de luces que transmite sofisticación y lujo al interior. Además, tendrá la opción del techo solar panorámico (según definición de cada mercado), que aumenta aún más el área de luz natural en el interior y la sensación de confort.



Por dentro, los diseñadores trabajaron con tecnología de realidad aumentada. Ellos probaron la ergonomía y el ambiente del futuro SUV, con el objetivo de

alcanzar la perfección para los ocupantes. Al mismo tiempo, los diseñadores pudieron sentir lo que los primeros clientes experimentarán al utilizar el moderno

sistema de infoinment. La cuenta regresiva para la presentación del Nuevo T-Cross ya comenzó ...