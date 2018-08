Tendencia Casi el 60% de la gente opina que el PJ debería votar a favor del desafuero de Cristina Kirchner

La causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno golpea a Cristina Kirchner. Una amplia mayoría está de acuerdo con que el PJ le quite los fueros a la ex Presidenta.

Así lo revela un estudio de opinión de la consulta Management & Fit dado a conocer por Clarín. El 58,7% de los consultados se expresó en ese sentido. El 36,2%, en cambio, rechaza que la senadora de Unidad Ciudadana se quede sin privilegios. Solo el 8,7% de los 1200 encuestados en todo el territorio nacional se manifestó indeciso al respecto.



Las revelaciones de los cuadernos penetró en la opinión pública. El 87,7% de los consultados está al tanto del tema.



El 53% considera que el circuito de pagos de contratistas de obra pública es un hecho de corrupción. El 41%, en cambio, considera que es una estrategia para desviar la atención de los problemas económicos.



La mayoría, el 37,2%, considera que el episodio está ligado al kirchnerismo. El 30,2% lo vincula al sistema político en general mientras que el 16,9% lo vincula al macrismo y un 4,6% al peronismo.

Proporcionalmente más mujeres y mayores de 40 años lo vinculan al kirchnerismo. Lo mismo ocurre con la decisión del PJ sobre el desafuero de Cristina. En tanto, más varones y menores de 40 años vinculan el caso al sistema político en general.



El 33,6% no considera que la causa influirá en la performance electoral de Cambiemos en 2019. Dentro de universo son mayoría los de un nivel educativo medio. En tanto, el 29,5% del total cree que el episodio beneficiará al oficialismo y un 21,1% piensa que lo perjudicará. Un 15,9% lo ignora.



Por otra parte, una mayoría más importante de los encuestados -el 43,3%- asegura que la investigación periodística y judicial sí perjudicarán a Cristina Kirchner. Un 21,5%, en cambio, cree que será beneficiada, mientras que un 24,6% considera que el caso no la afectará positiva o negativamente.



En tanto, al 44,4% de los consultados no cree que los responsables vayan a ser juzgados. El 31%, en cambio, sí cree que habrá condenados, mientras que un 24,6% no sabe qué ocurrirá. Y el 41,3% cree que implicará un cambio positivo en la Justicia.

Sin embargo, el 40,3% manifiesta lo contrario mientras que el 18,4% no manifiesta una opinión al respecto. Entre los más optimistas se cuentan los de estudios medios y altos, mientras que entre los segundos son mayoría los varones, los menores de 40 años y aquellos con pocos estudios.



El juez a cargo, Claudio Bonadio, también divide a la sociedad. El 39,9% lo cree independiente mientras que el 32,4% considera lo contrario y un 27,7% no expresa opinión.



Los votantes de Unidad Ciudadana no tienen dudas: el 88,2% escuchó hablar de la causa y el 81,3% considera que es una estrategia para desviar la atención y un 40,2% responsabiliza al macrismo.

El 77,5% cree que el PJ no debería avanzar sobre los fueros de la senadora y el 72,9% cree que Bonadio no es independiente. Paradójicamente la mayoría de este universo, el 36,6% cree que el principal perjudicado será el Gobierno.

Son prácticamente los mismos números de los votantes de Cambiemos, pero a la inversa. Entre ellos, el 78,8% cree que es un hecho de corrupción, el 51,5% lo asocia al kirchnerismo (51,5%), el 80,8,% considera que el PJ debe desaforar a Cristina y el 48,2% cree que Bonadio es independiente.

Los votantes de 1País de Sergio Massa están en el medio. El 51,1% cree que el caso busca desviar la atención, pero la mayoría -el 44%- quiere que Cristina pierda sus privilegios, señala el relevamiento dado a conocer por el matutino.