criptomonedas Diccionario del blockchain: guía para futuros brokers de bitcoin

Si el funcionamiento de la cadena de bloques ya es difícil de entender, la terminología complica más la ecuación. Palabras que utilizan las plataformas

Es posible que el lector sea una de esas personas que, cuando escucharon hablar por primera vez de algo llamado cadena de bloques, pensaron que les estaban hablando de una urbanización.

Frente a conceptos tecnológicos que se explican por sí solos —inteligencia artificial, internet de las cosas—, la palabra blockchain, a pesar de compartir esa pretensión, tiene el poder de levantar cejas cargadas de incertidumbre entre quienes la escuchan. Por supuesto, la cosa se complica a medida que profundizamos en la materia y es difícil hacer amigos pronunciando habitualmente palabras como hash, wallet o ICO.



Consciente de este problema, la comunidad de Blockchain España ha comenzado a construir un diccionario colaborativo en el que pretenden explicar los conceptos más engorrosos que puede emplear en su día a día un apasionado de las criptomonedas.



El idioma es una buena herramienta para descentralizar, que es lo que hace la cadena de bloques



“Queremos enriquecer el diccionario con el conocimiento de expertos en blockchain de España, pero también de Venezuela, Argentina… para poder afinar el significado de determinadas palabras”, expone Covadonga Fernández, periodista especializada en la materia y miembro de la comunidad. “En este entorno hablamos mucho de descentralización y el idioma es otra herramienta para descentralizar”.



Y es que, como sucede con otras grandes innovaciones, la terminología que envuelve la cadena de bloques está eminentemente en inglés. Y esta iniciativa pretende explicar, pero también traducir. “No es difícil encontrarse con un concepto técnico traducido de forma diferente en distintos medios”, aclara José Antonio Bravo, economista experto en esta tecnología y miembro de la comunidad. “Es conveniente unificar criterios para saber de lo que estamos hablando”.



Con esta premisa, desde El País Retina efectúan algunas de estas definiciones y profundiza en ellas para que se pueda entender de qué hablan los brókers de bitcoin.



Blockchain: Tecnología de registro distribuido que permite almacenar y transaccionar la información en forma de bloques.



Minado: Proceso informático para encontrar la solución al algoritmo que permite añadir un nuevo bloque a la cadena, normalmente con una recompensa en forma de moneda que será propiedad del minero que encuentre la solución.



Hash: Se trata de una huella digital, una cadena de texto que se obtiene a través de un algoritmo aplicado sobre alguna información online. Asegura la integridad de dicha información, ya que, al cambiar un solo bit de esa información, el hash cambia radicalmente.



Clave privada: Es el identificador digital secreto con el que se cifran y descifran contenidos en encriptados. Es imprescindible para crear un wallet, acceder a él y transaccionar en la blockchain.



Clave pública: Es un alias asociado a una clave privada generado mediante una función criptográfica. Normalmente la clave pública es finalmente convertida en una dirección mediante una función hash. La clave pública identifica de forma fiable a la parte que ha realizado la transacción, respetando la privacidad de sus datos encriptados.



Dirección: Alias de la clave pública, normalmente obtenido mediante una función hash.



Wallet: Monedero virtual que permite enviar, recibir y almacenar criptomonedas. Su funcionamiento es similar al de una cuenta bancaria.



Capitalización de mercado: Se puede utilizar como medida del tamaño de un proyecto de moneda virtual, y nos dice en números el valor total de las monedas que existen en el mercado.



ICO (initial coin offering): Siglas en inglés de Oferta Inicial de Moneda. Se trata de un modelo de financiación e inversión para empresas tecnológicas del sector de blockchain basado en generar una criptomoneda y ponerla a la venta antes de finalizar el proyecto para ayudar a sostenerlo.



DAO: Siglas en inglés de Organización Autónoma Descentralizada. Es un modelo de gestión que capacita a los elementos que la componen para funcionar plenamente sin una estructura jerárquica.



Altcoin: Cualquier moneda criptográfica que no sea bitcoin y tenga su propia blockchain



Satoshi: Cienmillonésima parte de un bitcoin.



Bagholder: Persona que compra y mantiene monedas en grandes cantidades con la esperanza de obtener beneficios en el futuro.



Shitcoin: Una moneda sin valor potencial o uso, altcoin de nivel bajo.



DAICO: Se trata de un modelo de recaudación de fondos previa a la ICO, que incluye algunos aspectos del DAO. El concepto fue propuesto por el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, en enero de 2018 y tiene como objetivo hacer que la ICO sea más segura al involucrar a los inversores en el desarrollo inicial del proyecto.



Swap: Creación de una nueva moneda en una blockchain existente. Se realiza cuando se deben implementar medidas importantes que no tienen cabida en una simple actualización del código.



HODL: Término usado para mantener una criptomoneda sin vender aunque decaiga el precio. Procede del inglés hold, que significa mantener. El cambio de orden en las letras debe su origen a que alguien lo escribió mal en un foro y se popularizó su uso de esta manera.



Bear: Relacionado a una tendencia, que es favorable a vender. No es un término exclusivo de criptomonedas



Bull: Relacionado a una tendencia, que es favorable a comprar. No es un término exclusivo de criptomonedas



Pump: Subida muy exagerada del valor de una criptomoneda en un periodo corto de tiempo.



Dump: Bajada muy exagerada del valor de una criptomoneda en un periodo corto de tiempo.



Escrow: Fideicomiso. Es algo parecido a un árbitro o juez a quien se acude en caso de disputa entre las dos partes del intercambio. Es una persona en quien ambas partes depositan su confianza y tiene capacidad para desbloquear una operación en un sentido u otro si no hay acuerdo.