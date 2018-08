Financiamiento en duda Letes: el bajo porcentaje de renovación comienza a inquietar

Para los analistas del mercado no pasa inadvertido el hecho que el Gobierno sólo logra realizar renovaciones parciales de sus letras

El ministerio de Hacienda informó este miércoles que colocó letras de deuda (Letes) a 6 meses por u$s430 millones. Lo importante es que la suma equivale a solamente el 54% de los vencimientos que debía afrontar.

En tanto, la tasa de interés pactada para la colocación fue del 4,99% anual, frente al 3,65% que se había convalidado en la última licitación, detalla Bloomberg.

Desde mayo, el Tesoro sólo logró renovaciones parciales, de entre 40% y 80% de sus vencimientos. Esto, alerta Bloomberg, a pesar de que entre los supuestos de su programa financiero presentado ante inversores había considerado hacerlo al 100%.

Los analistas explican que el actual nivel de renovación forzaría al Gobierno argentino a buscar algún tipo financiamiento adicional en dólares para poder afrontar sus compromisos hasta diciembre de 2019.

Facundo Martínez, economista de MacroView, sostiene que "las licitaciones de Letes y el riesgo país son los dos elementos del tablero de monitoreo de corto plazo de Argentina, fuera de la estabilidad cambiaria".

Y advierte: "El stock es muy grande y la renovación al 50% es muy preocupante. La tasa no importa tanto. Nos preocupa que se usen dólares del fondo para cancelar, porque estos están destinados a cubrir el déficit primario y los pagos de deuda externa".

Por su parte, Alejo Costa de BTG Pactual Argentina, admite que “decepciona que el roll over de Letes no sea más alto, dado que era uno de los supuestos del programa”. No obstante, señala que “el nivel de tasas era esperado dado el contexto actual, que tiene spreads más altos".

Sobre cómo derivará la actual situación, Costa explica: "El principal temor es que esto renueve las dudas sobre el programa financiero, particularmente si requiere aumentar la necesidad de fondos de inversores" para el Tesoro.

Además, subraya que la incapacidad de “hacer roll over alto” reduce la capacidad del Tesoro de intervenir en el mercado cambiario. “El FMI podría flexibilizar el piso de reservas netas para compensar eso", sostiene, según publica Bloomberg.

En tanto, Satiago López Alfaro, de Delphos Investment, afirma que “el gran tema a seguir es el financiamiento de corto plazo del Gobierno. Necesitaba más de u$s20.000 millones adicionales para cerrar su programa financiero hasta fin de 2019”.

“Pero hoy sólo renueva parcialmente sus vencimientos de Letras. Si renueva al 50%, necesitará u$s7.000 millones adicionales”, calcula López Alfaro.