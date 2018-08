aumenta la tensión La lira turca vuelve a caer ante nuevas amenazas de Donald Trump vía Twitter

El conflicto entre EE.UU. y Turquía se agrava ante la negativa de este país de liberar a un pastor detenido por el Gobierno de Ankara

La lira, que había llegado a recuperarse un 25% desde sus mínimos del 13 de agosto, en 7,24 dólares, se ha dado la vuelta este viernes y luego de caer más de un 8%, hasta los 6,30 dólares en un abrir y cerrar de ojos, para luego estabilizarse en los u$s6,10.

La preocupación por el país otomano se ha incrementado entre los inversores cuando Trump ha lanzado un mensaje en su red social favorita que no presagia un fin próximo al conflicto.

"No pagaremos nada por la liberación de un hombre inocente, ¡pero estamos reduciendo a Turquía!", ha afirmado el magnate neoyorquino a través de su cuenta en Twitter.



Después de que los mercados respondieran con signo positivo a los anuncios de reformas del ministro de Finanzas turco, Berat Albayrak, Washington ha amenazado con nuevas sanciones si no se pone en libertad al pastor norteamericano, Andrew Brunson, encarcelado por el Gobierno de Ankara. Y Trump ha puesto la guinda al pastel desde su red social favorita desde donde también ha exigido su liberación, además de referirse a él como "un gran rehén patriota".



A los vaivenes que experimenta la divisa, que ha llegado a devaluarse un 47% este año -un 30% sólo en agosto-, también ha influido que “lo anunciado de la nueva reforma económica turca en ciernes no acaba de convencer totalmente a los economistas internacionales, aunque en principio han sentado bien las manifestaciones de ayer del ministro de finanzas turco, Berat Albayrak, que da la casualidad de ser también el yerno de Erdogan”, explica el analista Ramon Morell.



Albayrak ha asegurado que Turquía saldrá "más fuerte" del actual periodo de volatilidad, señalando que el país otomano no se planteará la imposición de controles de capital ni la opción de solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En otros cruces, el euro se mantiene alrededor de los 1,1390 dólares y sigue intentando superar los 1,14 dólares, y el yen también retrocede ante la fortaleza del dólar, que se ha beneficiado de la debacle en la moneda otomana, que ha llegado a depreciarse un 47% este año.

El hito de 14 meses del índice que mide el desempeño de la moneda de EEUU, fue celebrado este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump. El republicano, que ha atacado en reiteradas ocasiones la fortaleza de la moneda, ha sacado pecho de su último auge porque es un reflejo de la buena marcha de la economía. “El dinero está entrando en nuestro querido dólar como no no ha hecho antes”, ha tuiteado el magnate.