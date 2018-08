Mercado cambiario El dólar volvió a escalar: se acercó a su máximo histórico impulsado por la devaluación en Brasil y poca oferta local

El mayorista cerró de nuevo a $30. El Gobierno licitará Letes en dólares a una tasa de 3% para secar la plaza luego de que el BCRA inició desarme de Lebac

La semana empezó con un dólar en alza, en medio de un contexto donde la divisa estadounidense continuó demandada aunque el volumen total operado fue muy acotado, efecto que impulsó al ascenso del precio durante la rueda.

A ello se sumó la gran cantidad de medidas tomadas por el Gobierno en los últimos días para intentar contener la búsqueda de divisas por parte de los inversores y entidades, como por ejemplo la suba de tasas de interés al 45% anual, el alza de los encajes bancarios, el desarme de las Lebac y la licitación de Letes en pesos y dólares.



Y se le agregó en los últimas días la devaluación del real brasileño, que se debilitó 1,6% en la jornada por las preocupaciones en el país vecino sobre sus elecciones presidenciales, y su cotización ya pasó los 4 reales por unidad norteamericana. Por lo que en todo el mes ya se depreció más de 7 por ciento.

El dólar registró este martes un avance de 15 centavos en el segmento mayorista para cerrar a $30, por lo que de esta manera tocó nuevamente su precio máximo histórico.

Así, en todo el mes escala 9,5% (vale alrededor de $2,6 más) y en todo el año acumula un incremento de 60,9 por ciento.

"Escaso volumen de negocios y un desarrollo de relativa tranquilidad no estimularon la intervención oficial", concluyó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

Esto se comprobó en los números, donde el volumen total operado cayó 5,5% este lunes para registrar u$s456,3 millones.

"La escasa oferta de parte de la exportación cerealera que viene bajando, teniendo en cuenta que ya queda cerca su fin del ciclo productivo, se registró este martes unos u$s90 millones de ventas, que no alcanzaron a cubrir la demanda por coberturas de los bancos", señaló Fernando Izzo de ABC Cambios.

En bancos y casas de cambio, según el relevamiento del BCRA, la moneda norteamericana se vendió al público a un promedio de $30,55 para la venta. Esto implica un ascenso de 12,5 centavos respecto al último valor registrado el viernes.

Desde el Banco Nación, cuyo precio es uno de los más bajos de la City, se ubicó a $29,50 para la compra y $30,50 para la venta. En tanto, en el Santander se vendió a $30,40.

Por el lado de las entidades que ofrecieron al billete al mayor valor de ventanilla, se destacaron los $30,70 del Galicia, ICBC y Macro, seguidos por los $30,65 del Ciudad de Buenos Aires.

Por el lado del mercado informal, el blue se acomodó a la referencia en bancos ya que subió 60 centavos para alcanzar los $30,50, es decir, apenas cinco centavos por debajo del promedio minorista oficial.



"Hay mucha incertidumbre a la hora de buscar cerrar un negocio, el dólar sigue demandado y la liquidez recortada como consecuencia del último nuevo aumento de encajes bancarios”, resumió un analista del mercado.

La suba de la divisa se da en una semana corta con un mercado expectante a la licitación de Letes en dólares a una tasa mínima del 3% anual que finalizará este miércoles con el objetico de absorver los pesos que quedaron liberados en la plaza, luego de que el BCRA decidiera comenzar la semana pasada con un desarme gradual de las Lebac y no renovara el total del megavencimiento que se produjo el martes de la semana pasada, donde quedarón "sueltos" unos $130.000 millones.



De esta cifra, se calcula que alrededor de $50.000 millones fueron a la compra de billetes estadounidenses y de Letes que fueron licitadas la semana pasada.

La semana pasada, por un combo de factores locales y externos que le metieron presión al dólar, el billete saltó 62 centavos, aunque el BCRA logró estabilizarlo en las últimas dos ruedas mediante una batería de medidas que apuntaron a desalentar las inversiones en moneda norteamericana.

En tanto el viernes, descendió dos centavos, con lo que acumuló una pérdida de 24 centavos desde el jueves. Mientras que, en los primeros tres días de la semana, había avanzado 86 centavos.

El impacto en el dólar se sintió con mayor magnitud en el país, debido a la incertidumbre suscitada en los mercados por la investigación sobre presuntos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista, que tiene en vilo tambié al sector empresario y al gobierno de Cambiemos.



En cuanto a la rentabilidad en pesos, este martes en el mercado secundario de Lebac se mantuvieron estables, operándose la de 29 días al 44 por ciento.

El incremento del dólar también impactó en los precios y en la actividad económica. Según un informe de Ecolatina, en el primer cuatrimestre del año el consumo privado creció a buen ritmo ya que las ventas de bienes durables y turismo en el exterior batían récord mientras que el consumo masivo se recuperaba.



"Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en el bimestre mayo-junio: el salto cambiario aceleró la inflación, hizo volar la tasa de interés y provocó desconfianza, lo que frenó bruscamente al consumo. El gasto en bienes durables y turismo emisivo, que trepaba a tasas chinas, pasó a caer fuertemente, y el consumo masivo volvió a descender", finaliza Ecolatina.

Por el lado del mercado de futuros del Rofex se operaron u$s547 millones, de los cuales más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $30,26 y $31,14, respectivamente, con tasas de 31,6% y 34,7% anual.

En pos de contener el precio del dólar, durante agosto el presidente del Banco Central, Luis Caputo, tomó una serie de medidas la semana pasada.

Medidas de Caputo para frenar al dólar

- Eliminación gradual del stock de Lebacs

Una de ellas es la eliminación gradual del stock existente de Lebac, con el objetivo de combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía.

La entidad bancaria informó que al culminar este proceso, el stock de instrumentos será “significativamente inferior al actual” y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local.

Actualmente el stock de Lebac asciende aproximadamente a un billón de pesos. La mitad de estos fondos se encuentran en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias, tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

En tal sentido, el Banco Central anunció la semana pasada, en plena rueda cambiaria, la nueva estrategia que seguirá en las próximas licitaciones de Lebac de reducción del stock de estos papeles.

- Reducción de los montos a licitar en Lebac

Hasta fin de año, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la última licitación del 14 de agosto de 2018, el BCRA ofreció un máximo de $230.000 millones en Letras para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $330.000 millones en manos de los mismos.

Finalmente terminó colocando $200.000 millones. Es decir, existió una diferencia de $130.000 millones. Alrededor de $30.000 millones de estos buscaron dolarizarse, por lo que el Banco Central vendió la semana pasada unos u$s1.000 millones. Otra parte similar de pesos buscó Letes del Tesoro.

El monto ofrecido de Lebac se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el BCRA estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.

- Para los bancos, sólo NOBAC

Para las entidades bancarias el BCRA sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ) a siete días, siendo que estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA.

- Restricciones en licitaciones y ventas de Lebac

Las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios, en tanto que no podrán vender sus Lebac remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.

- Letes en pesos

El Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de Lebac.

La primera licitación fue el miércoles pasado y este miércoles 22 de agosto se realizará otra más. Estos instrumentos servirán como alternativa de inversión en pesos.

En resumen, el objetivo oficial es estirar los plazos de los vencimientos pero sin incorporar el riesgo cambiario que implican las Letes en dólares.

- Lanzaron programa de "creadores de mercado"

El Ministerio desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario.

- Se asegura la disponibilidad de divisas

El BCRA asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes.

- Suspendieron las subastas diarias de dólares

El Ministerio de Hacienda informó que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado", instruyó al Banco Central de la República Argentina "a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente".

Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional.

Desde junio último, el Banco Central comenzó a licitar diariamente u$s100 millones (salvo en algunas jornadas en las que el monto se amplió a u$s150 M), provenientes de los u$s7.500 millones que giró el FMI en el marco del acuerdo de asistencia financiera.

Cabe recordar que el Gobierno había anunciado el primer día de agosto una reducción de u$s100 a u$s75 millones en el monto de subastas diarias que realiza el Banco Central, decisión que se extendió durante los primeros tres días del mes y que a partir de allí pasó a u$s50 millones hasta mediados de mes.

Según la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la decisión obedece a "la posición de liquidez en pesos" que se ha acumulado.

Y aclaró: "Teniendo cubiertas las necesidades de pesos para los pagos a realizar en esta moneda es que el Ministerio de Hacienda ha anunciado hoy la suspensión de estas licitaciones hasta tanto sea necesario incrementar su posición de liquidez en pesos".

Para aclarar que esto no afecta las eventuales subastas que, por su cuenta, pudiera realizar el Banco Central en el mercado de cambios.

- Suba de la tasa de interés

El Comité de Política Monetario del Banco Central se reunió fuera del cronograma y el lunes 13 de agosto decidió aumentar la tasa de política monetaria al 45%, con lo cual procura quitarle presión al dólar.

A través de otro comunicado, la entidad afirmó que "en respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 45%. Asimismo, para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el COPOM se compromete a no disminuir el nuevo nivel de tasa de política monetaria al menos hasta el mes de octubre".

La entidad que preside Luis Caputo, había dejado inalterada en el 40% la tasa de política monetaria el 7 de agosto pasado, pero apenas unos días después, con el recalentamiento cambiario, resolvió definir la tasa de Letras de Liquidez 'Leliq' a 7 días, que sólo pueden operar las entidades financieras, como su nueva referencia a un 45%. Es decir, decidió elevar 5 puntos porcentuales la tasa de referencia, lo que tendrá impacto en el encarecimiento del crédito.

- Suba de encajes para todos los depósitos en pesos

El Banco Central además subió la semana pasada 3 puntos porcentuales los encajes, tanto a la vista como a plazo, para las entidades financieras, que se ubican ahora en el 31%.

"De esta manera, considerando que cada punto de exigencia de efectivo mínimo en pesos representa aproximadamente $20.000 millones, la medida generará una absorción de liquidez de $60.000 millones", destacó la autoridad monetaria en un comunicado.

El Central resaltó que "un control más firme de la liquidez en el mercado de dinero es fundamental para reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad". Según explicó la autoridad monetaria, esta medida alcanza a los bancos del "Grupo A", que integran 18 entidades financieras.

Además, apunta a "secar" la plaza de pesos en medio de la escalada del dólar, y busca también que los bancos inviertan en instrumentos como las Nobac (Notas del Banco Central), que tienen mayor duración que las Lebac.

Mercado bursátil

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) se movió con una ligera baja de 0,6% por encima de los 26.000 puntos, aunque el rubro energético siguió siendo el más castigado por ventas de papeles. En especial, por Petrobras de Brasil por la crisis política que está viviendo el país vecino y la devaluación del real, que hicieron que su papel se desplome en Buenos Aires y Nueva York.

Entre las principales bajas se destacaron las acciones de Transener (-4,6%), Grupo Supervielle (-4,4%) y Petrobras, que cayó 4,2 por ciento.

En cambio, los mayores ascensos fueron los de Distribuidora de Gas Cuyana (4,3%) e YPF, que avanzó 4 por ciento.



En cuanto a las empresas argentinas que cotizan en Nueva York con formato de ADR, se destacaron las bajas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) de 3,6%, seguida por Petrobras (-3,4%) y Edenor, con un descenso del 2,3 por ciento.

En cuanto a los títulos públicos más negociados sobresalieron los retrocesos del cupón del PBI en pesos, que cayó 2,1%, seguido por el Bonar 2022 (-1,6%) y el PR13, que disminuyó 1,5 por ciento.

De acuerdo a operadores, el recorte de liquidez vivido este martes estuvo en línea con el feriado del día previo en la plaza financiera local, oportunidad en las que los activos argentinos cayeron en el exterior.