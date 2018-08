Crisis Cambiaria La devaluación del real brasileño presionó al dólar y en algunos bancos rozó los $31

El billete minorista aumentó 27 centavos y cerró a un promedio de $30,82. La moneda de Brasil se llegó a depreciar 0,7%, similar a la suba a nivel local

El dólar volvió a subir este miércoles y tocó un nuevo precio histórico más elevado, presionado por la devaluación del real brasileño y la escasa oferta genuina de divisas.

De hecho, el volumen total negociado fue el más bajo en todo agosto, ya que se registraron u$s417 millones, lo que representó un descenso de 8,5% respecto al martes.

Este comportamiento se lee claramente en que la presión al alza del valor del billete estadounidense se debe al contagio por la crisis en Brasil por la incertidumbre electoral en dicho país, y no por una demanda local de inversores o ahorristas que busquen "salir" del peso.



Incluso, las tasas de referencia en torno al 45% anual en moneda local son atractivas en este momento para los ahorristas, sobre todo si se tiene en cuenta que este porcentaje le gana a la inflación, que para los analistas sería de 32% en el 2018.

En el segmento mayorista avanzó 25 centavos (0,6%) para ubicarse a $30,25, lo que representa un incremento de 10,4% (casi tres pesos más) en todo el mes y acumula 62% en todo el 2018.



Este aumento acompañó prácticamente al recorrido del real de Brasil, que en toda la jornada se llegó a depreciar 0,7%, para luego bajar sobre el cierre a 0,1% a 4,04 unidades por divisa estadounidense. Así, superó la barrera de los cuatro reales por primera vez desde marzo de 2016.

En cuanto al precio ofrecido en los bancos al público, fue de $30,82 promedio, lo que representó un ascenso de 27 centavos respecto a la previa, y así llegó a su valor más alto.

Por su parte, en el Banco Nación la cotización avanzó 20 centavos para cerrar a $29,70 para la compra y $30,70 para la venta.

Los precios máximos en ventanillas llegaron a $30,95 en Galicia y Macro, seguido por los $30,90 de Itaú e ICBC.

Desde el ámbito informal, el blue subió 25 centavos para tocar los $30,75, aunque igual se ubicó siete centavos por debajo del promedio oficial minorista, demostrando que esta alza acompañó más al comportamiento del mercado y no a una demanda de individuos o empresas.

"A tono con la baja del real en Brasil, el tipo de cambio mayorista exhibió otra jornada con dominio de la demanda por cobertura", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

Y agregó que puntuales incursiones del BCRA en los plazos más cortos de los mercados de futuros pudieron por momentos atemperar la corrección del tipo de cambio en la fecha.

"Apareció el Banco Central en el mercado de futuros vendiendo para fin de agosto a tasas muy interesantes entre 30% y 33%, que lograron convencer a bancos e inversores de vender en el spot y comprarle el futuro y no convalidar la tasa de call que estuvo operando en torno al 39%", dijo el operador Fernando Izzo de ABC Cambios.

Y completó: "Es por eso que el mercado con un volumen muy reducido pudo ser manejado por el Central, que cuando vendió el futuro bajó varios centavos para tocar los mínimos diarios, pero cuando se corrió de la oferta el dólar volvió a recuperarse".

A ello se le suma otro factor que preocupa al mercado: la menor oferta de divisas provenientes del sector agropecuario, sobre todo en esta época del año cuando comienza a ingresar este rubro en una baja estacional de liquidaciones.

"La escasa oferta de parte de la exportación cerealera que viene bajando, teniendo en cuenta que ya queda cerca su fin del ciclo productivo, se registró este martes unos u$s90 millones de ventas, que no alcanzaron a cubrir la demanda por coberturas de los bancos", señaló Izzo.

A ello se le suma que este miércoles se finalizó la licitación de Letras del Tesoro por parte de la cartera de Hacienda, cuyo objetivo de absorber los pesos que quedaron liberados en la plaza la semana pasada ($133.201 millones), luego de que el BCRA decidió comenzar con un desarme gradual de las Lebac y no renovar el total del megavencimiento de agosto.

La rentabilidad en pesos en el mercado secundario de Lebac se mantuvo en torno al 43,50% anual para los 28 días.

El clima económico para los países emergentes no es del mejor. Un nuevo informe sumó pesimismo sobre la situación financiera argentina: el Banco BNP Paribas de Brasil recomendó a sus inversores no correr riesgo argentino, o de hacerlo, apostar a una nueva devaluación en el corto plazo, ya que da por hecho que el Banco Central no podrá defender el valor actual del peso.

Según reveló la agencia Bloomberg, para la entidad financiera "Argentina parece quedarse sin dólares para defender al peso" y por tal motivo, desalienta a sus clientes a posicionarse en activos no dolarizados del país. Puntualmente, recomienda entrar al país "en corto", es decir en una posición vendedora.



Respecto a la situación actual, de acuerdo a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, aunque todavía no formalizado, "hay un rediseño del programa acordado con el FMI, que incluye novedades tales como la utilización de reservas para desarmar el stock de Lebacs en manos de particulares, un aumento de la presión impositiva sobre el sector exportador (nada aconsejable, subproducto de la falta de avances por el lado del gasto público en los primeros dos años de gestión) y un relajamiento del compromiso del Tesoro de rescatar deuda intransferible en manos del Banco Central".



Incluso, este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió que se registró un saldo comercial negativo de u$s789 millones en julio, un dato muy superior al esperado por analistas. Con este déficit comercial, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) acumula 19 meses consecutivos de caída.

En detalle, en cuanto al dólar, el ex presidente del Banco Nación y economista Carlos Melconian fue enfático esta semana en una charla en público: "El tipo de cambio tiene que ser tal que la tía no compre más dólares y que el cadete no se vaya a Itaparica o South Beach. Ese es otro tipo de cambio que no es el de $30".

En cuanto a la devaluación estimada para los próximos meses, para diciembre el tipo de cambio se calcula en $33,89 según las transacciones en el mercado de futuros del Rofex, donde se operó en total u$s933 millones.



De este monto, más del 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $30,43 y $31,33, respectivamente, con tasas de 24,1% y 33,3% anual.