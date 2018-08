Salud sexual La sífilis x 3 en Argentina: alarmante crecimiento de casos de la enfermedad

Según la OMS, alrededor de 6 millones de personas en todo el mundo contraen esta patología cada año; más de 900.000 son mujeres embarazadas

Las enfermedades venéreas o de transmisión sexual son todas aquellas que se pueden contraer como consecuencia del contacto sexual con una persona portadora. Tal como sucede con la mayoría de los grupos de patologías, existen diversas infecciones que se pueden contagiar por esta vía, causadas por diversos gérmenes, de niveles de gravedad diferentes y con tratamientos que varían entre sí.



La sífilis es una de las principales enfermedades que se pueden transmitir por vía sexual; se trata de una patología causada por una bacteria conocida como Treponema pallidum, que se aloja en las partes húmedas del cuerpo. Si se detecta en forma temprana -para lo cual existen pruebas específicas que se realizan en los centros de salud- el paciente puede recibir tratamiento con la medicación adecuada y es probable que evolucione favorablemente.

Es importante aclarar que la enfermedad se desarrolla en diversas etapas y que, en caso de no ser tratada a tiempo, puede producir severas consecuencias en el organismo, incluso llevar al paciente a la muerte.



Esta patología puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y, en algunos casos, los labios y la boca; provoca llagas en el área genital -llamadas chancros- que, por lo general, no provocan dolor, pero pueden contagiar fácilmente la infección a otras personas. Los mencionados síntomas suelen aparecen a los 20 días después de que el virus entre al organismo, lo cual implica que cualquiera que entre en contacto con las heridas puede contagiarse sífilis. Es común que la persona que tiene la enfermedad no se dé cuenta de la presencia de las llagas, por lo que la patología se puede contagiar con mayor facilidad.

Seis meses después puede aparecer una erupción en el cuerpo, acompañada de fiebre y caída del cabello. Finamente, la bacteria queda en la sangre y con el tiempo puede derivar en consecuencia de mayor envergadura para el paciente afectado.



En Argentina, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de casos de sífilis se ha triplicado entre los años 2011 y 2017. Esto significa que mientras que en 2011 se notificaron 3.875 casos, en 2017 se reportaron 11.709. Es importante destacar que la mayoría de quienes contrajeron la patología son jóvenes de entre 17 y 30 años.

En ese sentido, datos relevados por AIDS Healthcare Foundation Argentina -AHF, por sus iniciales en inglés, que significan Fundación para el Cuidado de la Salud y el SIDA- indican que sólo el 14,5 % de las personas "utiliza siempre el preservativo". Por otro lado, hay otro 65 % que solo lo usa "en algunas oportunidades" y un 20,5 % que "no lo usa nunca". La institución es una organización estadounidense que trabaja con pacientes que padecer Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).



A nivel mundial, la sífilis tiene un impacto fuerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que casi seis millones de personas -5,6 exactamente- contraen la enfermedad cada año. Sin embargo, la prevención se puede realizar a través del uso de profilácticos -tanto femeninos como masculinos- al momento de tener relaciones sexuales. Por eso, las campañas de difusión de información son cruciales al momento de concientizar a la población acerca de la importancia de la prevención del contagio de este tipo de enfermedades.