Cruzada antievasión La AFIP sale a la caza de facturas apócrifas

La implementación y aplicación de este sistema, que entrará en vigencia en un mes, se efectuará por segmentación y caracterización de los contribuyentes

La AFIP creó el "Sistema de Capacidad Económica Financiera", una herramienta informática que le permitirá evaluar a los contribuyentes, a fin de detectar potenciales organizaciones dedicadas a acciones ilegales, especialmente las organizadas para generar facturas apócrifas. La norma entrará en vigencia en un mes.

Con esta nueva herramienta tecnológica, la AFIP podrá saber en tiempo real si la empresa que se creó para emitir facturas apócrifas realmente tiene la capacidad económica y financiera para, por ejemplo, vender lo que dice vender

La implementación y aplicación de este sistema se efectuará por segmentación y caracterización de los contribuyentes y se encontrará disponible en la página de Internet de la AFIP, al cual se accederá con Clave Fiscal, a efectos de conocer por parte de los contribuyentes la valoración asignada por la AFIP, en virtud de información obtenida de sus propias bases de datos y de terceros.

La fórmula del algoritmo que se utilizará para asignar capacidad contributiva, que será un monto, evaluará las declaraciones juradas de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, al Valor Agregado y sobre los Bienes Personales, hipotecas, compra o venta de inmuebles, compra o venta de rodados, compra de bienes de uso, remuneraciones abonadas o recibidas, consumos con tarjetas de crédito o de débito, pago de expensas, deudas bancarias y financieras, indicaron desde KPMG a El Cronista Comercial.

"El delito de evasión más conocido en el país son las facturas apócrifas, mediante las cuales se crean empresas "fantasma" que no existen (no tienen empleados, no tienen oficinas, no compran los bienes que, luego, supuestamente venden, etc.), con un solo objetivo: emitir facturas y que los supuestos clientes se tomen el crédito fiscal en el IVA ("ahorrándose" el 21%) y el gasto en el impuesto a las ganancias ("ahorrándose" el 35%)", enfatizó Ezequiel Passarelli, de la consultora SCI.

La AFIP recibe información de todos los sectores de la economía (bancos, escribanos, el Registro Automotor, el Registro de la Propiedad, tarjetas de crédito, consorcios, etc.) y siempre prometió usar toda esa información que, hasta hoy, solamente se almacenaba en sus bases de datos, dijo Passarelli al mencionado matutino, y añadió que "esa promesa se hace realidad con la creación del Sistema CEF, el cual, dentro de 30 días, empezará a analizar y evaluar toda esa información recibida, para la prevención de delitos económicos y su posterior castigo y sanción".

De esta manera, la AFIP creará un perfil de cada contribuyente, el cual servirá para evaluar la Capacidad Económica y Financiera de cada uno, intentando prevenir delitos y cualquier forma de evasión.

"Pero es muy importante advertir que una herramienta como la que se acaba de crear puede representar un serio riesgo si se cruzan ciertos límites", alertó Passarelli.

"Estamos ante la creación de una Inteligencia Fiscal que, mal utilizada (en manos de personas con mala fe y malas intenciones) puede ser muy peligrosa, por lo cual la AFIP deberá ser muy cuidadosa con la manera en que se utiliza toda esta información tan sensible de las personas y las empresas", remarcó el especialista.

Pero aceptó que, dado que cada uno podrá ver con clave fiscal lo que la AFIP opina de su capacidad económica financiera, en caso que la persona o empresa esté en desacuerdo con el perfil que la AFIP haya armado en base a toda esta información, tendrá la posibilidad de solicitar una Disconformidad, desde el propio sitio web del organismo recaudador el que reevaluará la situación y emitirá un nuevo informe.