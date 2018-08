De mucama a millonaria Desde campos hasta autos importados: la cocinera de Julio De Vido fue procesada por lavado de dinero

Nélida Caballero, quien trabajaba con el ex ministro, es investigada por el incremento sospechoso que se dio en sus bienes en el período 2011 y 2016

Nélida Caballero, una empleada doméstica de Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, fue procesada por presunto lavado de dinero tras ser investigada por la Justicia y abrirse la sospecha sobre el "incremento exponencial en sus bienes que no se condice con su trabajo".



Lo que se está investigando es el patrimonio de la empleada que fue generado entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, y se la acusa de "haber ingresado dinero y bienes que provendrían de actividades ilícitas". De todos modos, el fallo del juez federal Luis Rodríguez aclara que por el momento no se pudo "acreditar fehacientemente su origen ilícito", según Infobae.



En cuanto a la cantidad investigada, el monto total de fondos no justificados en función de ingresos y consumos asciende a la suma total de $2.005.630,99, conforme la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública en este proceso penal.



Entre las investigaciones, Caballero habría comprado un campo en la localidad de Esterito (Misión, Laishí), en Formosa, donde realizaría explotación ganadera.

También sería titular de una agencia de quiniela en la ciudad de Formosa y propietaria de vehículos patentados en el domicilio perteneciente a Julio De Vido: un Peugeot RCZ 2013 FULL, una Toyota Hilux 4×4 doble cabina automática 2011, un Toyota Etios 2015, un Fiat Strada 2013 y un cuatriciclo Tibo 250, modelo Hunter, año 2009, todos los cuales sumarían una valuación total aproximada de 2 millones pesos".



El fallo hace referencia a la "situación precaria" de la acusada, que luego "se vio modificada a corto plazo".



La causa se inició el 21 de julio de 2016 a partir de la denuncia del diputado Martín Osvaldo Hernández, quien en su presentación argumentó que "a partir de las actividades de empleada doméstica y/o cocinera llevadas a cabo por Caballero, resultaría imposible generar el incremento patrimonial que registra sobre sus bienes".



En su defensa, Caballero negó las acusaciones y se remitió a la documentación que habría presentado ante la AFIP, donde informó que todo el patrimonio se encuentra perfectamente justificado y que nunca se objetaron sus declaraciones anuales.

Asimismo, la empleada del ex ministro de Planificación rechazó "vínculos comerciales con Julio Miguel De Vido o Alessandra Minnicelli".



"Jamás he recibido suma alguna de los consortes de causa, que no sea la correspondiente a mi remuneración laboral. Todo lo que poseo es producto del esfuerzo y sacrificio mío y de mi familia", agregó la mujer.



El fallo incluye la apreciación de la Dra. Mángano, del Ministerio Público Fiscal, quien refuerza la hipótesis de lavado de dinero: "Entiendo que los hechos imputados y el objeto procesal de la causa, así como ha sido delineado por V.S. tiene apariencia de constituir el delito de lavado de activos. Las operaciones que se analizan en la presente causa como lo son los depósitos de efectivo en cuentas bancarias o la adquisición de diversos bienes registrables, se destacan como técnicas utilizadas para el lavado de dinero".



En definitiva, el juez Rodríguez decidió procesar sin prisión preventiva a Nélida Caballero, y trabarle un embargo por cuatro millones de pesos. La medida también alcanza a su pareja y a su hija.