Reveladora investigación ¿Cuál es la edad promedio del emprendedor exitoso y por qué?

Un estudio del MIT señala que a pesar del mito del "joven exitoso" del Silicon Valley, los fundadores de compañías líderes tienen algunos años más

Las empresas tecnológicas lograron fijar en el imaginario que la juventud está relacionada con el éxito en la nueva economía. Ejemplos sobran: Bill Gates, Steve Jobs o Marck Zuckerberg eran veinteañeros cuando fundaron Microsoft, Apple y Facebook, respectivamente.

Pero una investigación realizada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos, reveló que la edad promedio de un emprendedor exitoso que funda una empresa en el país es de 45 años.

El equipo de investigación de esa universidad analizó una extensa base de datos con información de la Oficina del Censo de EE.UU., separando en grupos los distintos tipos de empresas, su trayectoria desde que fueron creadas y la edad de los pioneros.

De esta forma, seleccionaron las compañías que similares a una startup tecnológica promedio, como si recibieron financiamiento de capital de riesgo, registraron patentes y o si la mayoría de sus trabajadores estaban altamente calificados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y si la empresa estaba ubicada en un centro de innovación como Silicon Valley.

Los investigadores descubrieron que las empresas que cumplían con estos requisistos tenía responsables cuyas edades no bajaban de los 40 años. Pero a la hora de cambiar de rubro, como el petrolero, gasífero o biotecnológico, la edad promedio subía a 47.

Por lo tanto, el trabajo señala que la idea del emprendedor joven exitoso corresponde a una mayor exposición en redes sociales y medios de comunicación. De hecho, al analizar al 0,1% de las startups con más crecimiento en sus primeros cinco años, se encontraron nuevamente con que los fundadores, en promedio, iniciaron su aventura empresarial a los 45 años.

"Los emprendedores mayores tienen una tasa de éxito sustancialmente superior", escribieron en un artículo de la revista Harvard Business Review los autores del estudio, Pierre Azoulay, Benjamin Jones, J. Daniel Kim y Javier Miranda. "Nuestra evidencia apunta a que el desempeño emprendedor aumenta rápidamente con la edad hasta llegar a su punto más alto hacia finales de los 50", agregaron, según revela BBC Mundo.

Aunque puede haber muchos factores que expliquen la ventaja de tener más años al momento de iniciar un emprendimiento, detectaron que la experiencia laboral juega un papel determinante. En general, aquellos fundadores con al menos tres años de experiencia tienen 85% más probabilidades de éxito que los que no habían tenido empleos previos relevantes.

Claro que la investigación también indagó en las empresas icónicas que tuvieron fundadores jóvenes del estilo de Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos o Sergey Brin y Larry Page de Google. Acá encontraron que la tasa de crecimiento de sus firmas (en términos de capitalización de mercado) alcanzó un máximo cuando sus creadores tenían una edad intermedia.

Por ejemplo, Apple sacó al mercado el iPhone cuando Jobs tenía 52 años. Y Amazon tuvo una impactante tasa de crecimiento cuando Bezos tenía ya 45. "Estos destacados fundadores no habrían llegado a su punto más alto cuando eran muy jóvenes", señalaron los investigadores.

Pero entonces, por qué el capital de riesgo busca a los más jóvenes. Como respuesta, los investigadores estiman que los inversores ponen su dinero en aquellas startups que les pueden dar mejores retornos y no necesariamente en aquellos proyectos que tienen un mayor potencial de crecimiento.

"Es posible que los fundadores jóvenes tengan más restricciones financieras que los más experimentados, y que eso los lleve a entregar mayores ventajas a los inversionistas con precios más bajos", subrayaron en el trabajo.

Es decir, que "emprendedores más jóvenes pueden ser un mejor negocio para los inversionistas", concluyeron los expertos.