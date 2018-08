Nuevo plan de vuelo Aerolíneas Argentinas contra las low cost: por qué cambió de estrategia y qué precios tendrán los pasajes según el destino

Al tiempo que inicia la "gestión Malvido" -su tercera presidencia en la era Macri- la aerolínea estatal se lanza de lleno a competir contra las low cost

La decisión tomó de sorpresa a propios y ajenos.



Pese a su sostenida retórica sobre el poco impacto que iba a tener por la irrupción de empresas "low cost" en la Argentina, en las últimas horas la estatal sacudió el mercado con una propuesta comercial típica de las firmas que basan su negocio en la venta de tickets baratos.



El plan de ofrecer, durante una semana, tramos como Buenos Aires-Rosario a $340 o Buenos Aires-Córdoba a $499, asoma como el primer rasgo de un cambio de estrategia que coincide con la designación de Luis Malvido como nuevo presidente en reemplazo de Mario Dell’Acqua.



El arribo de Malvido es visto dentro de Aerolíneas Argentinas como una continuidad de la política iniciada por Dell’Acqua –basada en la presión sobre los sindicatos-, y que estuvo ausente en épocas de Isela Costantini.



El nuevo directivo es catalogado como un especialista en gestión de crisis. En su propio canal en YouTube, el ex Telefónica mantiene online algunas conferencias en las que relata cómo, en tiempos de la crisis de 2001, tuvo que "echar amigos, gente que me decía ‘vos no me podés hacer esto a mí’, personas con la que habíamos empezado en la empresa desde cero".



Esa inflexibilidad para gestionar, coronada por la frase "el que no está comprometido, desaparece" que pronunció en eventos de management, asoman como atributos acordes con la idea de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, de tener un presidente al que no le tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones duras para enfrentar un escenario adverso.



"La búsqueda de un nuevo presidente empezó apenas aumentaron los cuestionamientos al doble rol de Dell’Acqua en Aerolíneas y Enarsa. Se estuvo muy cerca de que la oficina anticorrupción iniciase un expediente por el caso", afirma a iProfesional Franco Rinaldi, reconocido especialista del mercado aerocomercial.



"Dell’ Acqua, de hecho, fue el primero en firmar un documento interno que impedía que los empleados de la empresa tengan otro trabajo. Esa incompatibilidad precipitó el cambio", añade.



Más allá de la interna, ¿qué pasa por la cabeza del ejecutivo designado? Si bien restan días para que asuma plenamente, lo cierto es que Malvido entiende que el creciente incremento en la porción de mercado de firmas como Andes o la controvertida Flybondi atenta contra el predominio de Aerolíneas Argentinas.



Además, considera que el clima recesivo que atraviesa al país obliga a implementar acciones comerciales aun cuando las mismas se alejen de ciertos postulados que se mantuvieron hasta ahora.



Uno de ellos venía siendo que, en pos de sumar viajeros, la línea de bandera jamás apelaría a la táctica de los vuelos baratos que distinguen a las "low cost".



Otro era que, en caso de establecer alguna promoción en particular, jamás implementaría el cobro de adicionales por actividades como el traslado de equipajes (uno de sus diferenciales), como dijo a iProfesional uno de sus voceros hace escasas semanas.



Todo eso quedará atrás a partir de este miércoles, cuando Aerolíneas Argentinas active la comercialización de tickets baratos con un costo extra de $399 por valija que se despache.

Pescar en un estanque

Te puede interesar El aeropuerto de la discordia: piden suspender los vuelos de Flybondi y en El Palomar vencieron los plazos del protocolo de seguridad

Los analistas consultados coinciden en señalar que la estrategia de vender tickets baratos implementada por Aerolíneas Argentinas es parte de un intento "desesperado" por recuperar volumen de pasajeros domésticos.



Ocurre que, aunque mantiene una share por encima del 70%, en el sector reconocen que firmas como Andes y Flybondi han comenzado a captar un importante caudal de usuarios.



Además, esta mayor oferta se combina con una menor demanda producto de la caída del poder adquisitivo.



Esta retracción en el sector viene haciéndose visible sobre todo en esta segunda parte de 2018, caracterizado por una brecha cada vez más amplia entre oferta y demanda.



Por el lado de la primera, tanto expertos como gremios coinciden en que la disponibilidad de asientos ahora es casi un 40% superior, a raíz de la irrupción de nuevos actores



Por el lado de la segunda, lejos está de empatar la mitad de esa cifra (20%) con la que cerró 2017.



En el ámbito aeronáutico asocian la medida de Aerolíneas Argentinas a una táctica pensaba para "quitarle" clientela a compañías de menor porte que han ganado protagonismo sobre todo en el segmento conformado por aquellas personas que se suben a un avión por primera vez.



"Hasta el año pasado, Aerolíneas Argentinas pescaba sola en un río. Ahora lo tiene que hacer en un estanque y rodeado de otros pescadores", grafica a iProfesional un analista con llegada a la cúpula de la estatal.



"En ese estanque hay más cañas y menor cantidad de peces. Esto la obliga a tener que imitar el comportamiento de las aéreas ‘baratas’. La situación económica está haciendo mella y la crisis dio lugar a una guerra de precios en el sector cabotaje", completa.



Otras voces también coinciden en señalar la merma en el flujo de viajeros internos por efecto del frío contexto económico.



"Todas están teniendo complicaciones para completar los aviones, pero en Aerolíneas eso se ve con más claridad", indica a iProfesional Marcelo Uhrich, secretario de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).



Según este referente, mientras que el año pasado sus servicios volaban con una ocupación promedio del 90%, ahora rara vez están por encima del 60%.



"Si bien esta caída de la demanda afecta a toda la actividad, en Aerolíneas se hace más marcada por la cantidad de rutas que cubre", dice.



El vocero gremial advierte que, más allá de las complicaciones para completar los vuelos, el rubro aéreo en general atraviesa un momento difícil enmarcado en una permanente suba de costos y pronunciada baja en la demanda de tickets de cabotaje.



"Es difícil estimar todavía cuánto viene siendo la caída en ventas, pero sin dudas es muy alta respecto al 2017. Son varias las empresas que tienen complicaciones", expresa.



Uhrich aporta un par de ejemplos: "Andes pagó los últimos sueldos en tres cuotas. La filial de Avianca tuvo que pedir ayuda financiera a su filial en Brasil para pagar en Argentina el medio aguinaldo acá. La actividad viene en baja".



Rinaldi coincide en el derrumbe del total de asientos comercializados: "En el mejor de los casos, los aviones de Aerolíneas cubren las rutas internas al 60% de ocupación. Suele ocurrir que esa cifra baje al 50%, producto la situación económica".



Si la economía no crece -y esto vale para cualquier lugar del mundo- el sector aerocomercial se estanca. "Por más asientos que se agreguen, lo que hoy se necesita es otro contexto", asegura a iProfesional.

Oferta estatal

Luego de que en el Boletín Oficial se publicara la resolución que pone fin al piso tarifario para los vuelos de cabotaje a partir del 1° de agosto, Aerolíneas Argentinas anunció que a lo largo de una semana reducirá a la mitad el precio de los pasajes adquiridos con 30 días de anticipación.



Ofrecerá desde las 0 del miércoles hasta el 8 de agosto una promoción para volar a más de 60 rutas de cabotaje a un valor de hasta $499 finales, por tramo, adquiriendo pasajes ida y vuelta.



Por ejemplo:



Buenos Aires-Córdoba: $499



Buenos Aires-Paraná: $399



Buenos Aires-Mar del Plata: $433



Buenos Aires-Rosario: $340



Córdoba Mendoza: $391



"Se trata de un stock importante de asientos que se comercializarán a ese precio. Confiamos en vender el triple respecto a promociones anteriores", anticipa a iProfesional un portavoz de la estatal.



"Una vez superado el límite del 8 de agosto, la empresa evaluará cómo sigue. La idea es mantener tarifas así de baratas, si bien lo más probable es que no estén disponibles para los 60 destinos como en esta primera promoción", concluye.



"Según el banco, los tickets podrán pagarse hasta en 15 cuotas. No habrá cambios en las opciones de catering ofrecidas. Este tipo de tarifas, bajo la modalidad de las súper ofertas, es un modelo que viene para quedarse", añade.



Así, la estatal apunta a competir fuertemente contra el mercado "low cost" desde el mismo arranque de la eliminación del piso tarifario.



Los valores exhibidos a partir del miércoles no incluyen el despacho de equipaje en la bodega, aunque sí un "carry on" de hasta 8 kilos.

Te puede interesar Un ex Telefónica es el nuevo CEO de Aerolíneas

Para una valija de mayor porte, habrá que abonar $399 vía web o $650 en el mostrador.