"El propósito de Nestlé como organización es lo que más atrae al talento"

20-12-2017 María Fernanda Amado, directora de Recursos Humanos de Nestlé Argentina, revela las estrategias de la empresa para posicionarse en el mercado laboral

Iniciativa por los Jóvenes

En una época en que los cambios se suceden rápidamente y lasse muestran más, las empresas enfrentan, como nunca, elde atraer y retener alPero eso no siempre es un problema: algunas confían en susy tradicionales para generar valor hacia suscandidatos.“Eles muy tenido en cuenta en la sociedad y en losmás todavía”, asegura a iProfesional María Fernanda, directora de Recursos Humanos depara Argentina, Uruguay y Paraguay, quien ve esto como una clara ventaja para la empresa global enfocada en la, lay elEl propósito de Nestlé, “mejorando lay contribuyendo a un futuro más”, es para Amado “el” de la marca.“El cuidado de la, la salud y elno solo lo tenemos en cuenta para nuestrossino también en nuestros. Lo hacemos a través de nuestros programas de salud como el running team, charlas de resiliencia y de alimentación saludable, entre otros aspectos", agrega.“La interesante y lo lindo de Nestlé es que es una compañía que tiene eldesde hace, lo lleva en su ADN desde que nació”, explica. Y añade que "para seguir siendode la industria por, nos encontramos hoy en unque nos permite ser más ágiles y adaptarnos a un contexto cada vez más desafiante".Amado comenta que cuando se realizande clima se consulta sobre lade las personas con la compañía y su propósito, el resultado da “”.“Cuando estás dentro de la organización y ves realmente el respeto que tiene por su, el cuidado que tiene con lade sus productos, te da”, resume la directiva de Nestlé.La compañía suiza sostiene que susson losy las, el trabajo con las(lo que también involucra una preocupación especial por el trabajo digno) y elEn lascentrales de Nestlé en, el ambiente es descontracturado y dinámico. Ideal para los "" que la empresa viene incorporando a través de distintos medios.Un ejemplo de eso es el programa, que la empresa lleva a cabo a nivel global y que en la Argentina fue lanzado en 2015. Apunta a apoyar a los jóvenes en la etapa dede la escuela, a través de prácticas profesionales y actividades de orientación vocacional y búsqueda de empleo.

“Podemos ayudar en la sociedad en la que estamos inmersos a acercar un poco más al joven al mundo del trabajo”, dice Amado sobre la intención del programa.



“Vamos a escuelas, trabajamos con fundaciones, damos charlas de orientación vocacional y los preparamos para encarar una entrevista, que es un cuco que asusta a la juventud. También hay grupos que vienen a pasar días de trabajo con gente de ventas o de otros sectores para entender de qué se trata”, agrega.



“Ya entrenamos a 6.500 chicos. La mayoría está terminando su secundaria y viven el momento el momento de decidir su carrera futura o evaluar próximos pasos posibles”, se enorgullece Amado, que destaca que todo este trabajo se lleva adelante con el compromiso “a pulmón” de unos 35 empleados voluntarios.



La compañía también se abre a los jóvenes con un sistema de pasantías y un acuerdo con el Ministerio de Educación para integrar a las escuelas técnicas.



Nestlé tiene seis plantas en el país y trabaja con las técnicas cercanas para que los alumnos tengan las horas necesarias de práctica.



Además, la empresa lleva adelante un programa llamado “Primera oportunidad”, mediante el cual los hijos de empleados pueden tener su experiencia laboral rentada inicial en la compañía durante la época de verano.



Este proyecto, que refuerza la conexión del gigante alimenticio con su plantel, es “súper apreciado”, según Amado.



Además, la empresa busca extender su iniciativa gracias a alianzas con terceros, como proveedores, ONGs, universidades o áreas del Gobierno.



Caminos para el crecimiento

Amado destaca que la rotación de personal no es una preocupación en Nestlé y aclara que eso tiene que ver con que la empresa ofrece, dentro de su value proposition, amplias perspectivas de desarrollo para los empleados.



“En lo que es la región Plata, que contempla Argentina, Uruguay y Paraguay, cuando se habla de Nestlé los negocios son varios: chocolates, como KitKat; café soluble, como Nescafé; o en cápsulas, como Nescafé Dolce Gusto y Nespresso; alimentos para mascotas, como Purina; bebidas, como la tan amada marca Nesquik, entre muchos otros”, enumera Amado.



Este amplio paraguas “te da la posibilidad como empleado de realmente desarrollarte y moverte de un negocio a otro”. De esta manera, el grupo tiene la particularidad que no sólo facilita el ascenso vertical de una carrera, sino que también “podés ir creciendo de manera horizontal, aprendiendo de estrategias distintas, de canales de ventas diferentes y que enriquecen en lo profesional”.

“Tenemos muchísimo movimiento de personas entre negocios. Por ejemplo, este año el 100% de las vacantes que tuvimos en posiciones clave fueron cubiertas por recursos internos. Eso dice mucho de las posibilidades que tenemos”, detalla la directora de Recursos Humanos.



La globalidad de la compañía es otro diferencial que Nestlé aprovecha para fortalecer el crecimiento de sus profesionales. “Hay muchas oportunidades para trabajar en otros mercados, lo que aporta diversidad de experiencias. Hoy tenemos 30 argentinos repartidos en distintos países, de los cuales 10 se fueron en los últimos 18 meses”.



Género y familias

Nestlé también está atenta a valorizar el rol de las mujeres profesionales y desde la gerencia de recursos humanos se implementan acciones concretas en ese sentido.



“Uno de nuestros focos en el cuidado de talento es lo que llamamos Gender balance. Se trata de una iniciativa para asegurarnos que tanto las mujeres como los hombres tienen iguales oportunidades de crecimiento”, subraya Amado.



Eliminar el llamado “techo de cristal” en las carreras es una cuestión que no escapa a la planificación de recursos humanos. “Nos aseguramos que haya mujeres en los planes de sucesión de los directores”, afirma Amado.

Además, explica que se analiza “el gap que existe entre la mujer que está en un plan de sucesión y la posición objetivo” para ayudarla a crecer. Parte de eso es un programa en el que los altos cargos ofician de mentores de los futuros ascensos.



Por otra parte, la empresa apoya a la mujer cuando es madre con una licencia paga de 45 días, adicional a la legal y obligatoria. Una vez que termina su licencia, durante el primer año del bebé tiene el beneficio de jornada reducida y dos días de trabajo en casa a la semana. Además, los jefes que tienen una futura madre en su equipo reciben un taller de capacitación para garantizar que tengan un buen acompañamiento durante su licencia y en el retorno al trabajo.



Y si fuera necesario, Nestlé también brinda apoyo en el pago del jardín maternal durante los primeros años.



Los papás que trabajan en Nestlé también se ven beneficiados, porque se extendieron los días de licencia por paternidad y también, por un tiempo luego del nacimiento del bebé, trabajan menos horas.



La tendencia hacia el teletrabajo es otra iniciativa vista por los empleados como un “súper beneficio” y que en Nestlé está mostrando buenos resultados.



“Una vez a la semana podés trabajar desde tu casa o desde donde decidas. Esto resultó un súper beneficio por el tiempo y el dinero que uno se ahorra en traslados, y también es bueno para el medioambiente, porque tenés menos gente circulando en la calle”, concluye Amado.