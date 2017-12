Sin querer, la AFIP ayudó a que las reservas en divisas batan otro récord

Impuestos

21-12-2017 El impuesto a los Bienes Personales está haciendo crecer la posición de activos externos del Banco Central

Te puede interesar Ya es oficial: la AFIP comandada por Abad publicó las nuevas escalas del Monotributo que entrarán en vigencia en pocos días

Esta vez el valor de los activos externos del país aumentaron u$s154 millones y alcanzaron el récord de u$s56.087 millones ayudados por laen el mundo, que las revalorizó en u$s60 millones, y que solamente se pagaronu$s12 millones a Brasil, señala Infobae. Los ahorristas, para que laal 31 de diciembre y deban tributar Bienes Personales, colocan sus divisas en cajas de ahorro o. Esto aumenta el encaje mínimo que las entidadesen el Banco Central y se computa dentro de las reservas. Por supuesto, que en enero posición en moneda extranjera de la autoridad monetaria bajará porque se producirá elEn tanto, el dólar aprovechó su, diciembre. El último mes del año, estacionalmente es el más elevado en demanda de divisas.Después de la segunda quincena aparecen losen el exterior, los empresarios que deben girar utilidades a sus casas matrices, los importadores y los inversores que toman las ganancias que hicieron en el año con los bonos en pesos y las transforman en divisas. Hay un sector que quiere irse de vacaciones sin preocupaciones. Para la mayoría de los consultores, la tendenciao antes, porque se espera un aluvión de divisas producto del endeudamiento del sector privado, en particular los bancos, y del Gobierno. Algunos bancos piensan acudir alpara aumentar su capacidad prestable. La demanda de dinero supera largamente lo que están captando en depósitos. De hecho, los créditos personales y para consumo tienen una baja morosidad y van en constante crecimiento al igual que el hipotecario. En las tarjetas las financiaciones están al día. Y no faltarán en 2018 más bancosSe espera que el porcentaje de crecimiento del sector financiero duplique o triplique al de la economía. Con este panorama, la suba del dólar para el Gobierno resulta un alivio porque le descomprime el problema. Aunque si se eleva un tanto la cabeza, se verá que para fines de agosto de 2018 la divisa cotiza a $20,5, pero esto es producto de la tasa de interés que se aplica en el mercado de futuro, que sigue la tendencia de las tasas impuestas por el Banco Central. Fin de diciembre, vale $17,87, es decir no llega a los $18 calculados por lasque tampoco imaginaron que el Central elevaría las tasas en niveles cercanos a 30% anual.