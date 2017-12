Litvin: "En cinco años la presión fiscal debería bajar 4% del PBI"

Impuestos

21-12-2017 El tributarista César Litvin señaló que la rebaja del IVA al pollo y al cerdo debería impactar en los precios y valoró las reformas en las contribuciones patronales y Ganancias

El tributarista César Litvin (en la foto) explicó algunos aspectos de la, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y sostuvo que “entre los impuestos nacionales y el acuerdo con los gobernadores e intendentes, la presión fiscal en los próximos cinco añosun 4% del PBI”. En cuanto a lasy retiros voluntarios que pasarán a abonar Ganancias , indicó a Cadena 3: “Estamos hablando de los montos que superan las indemnizaciones de ley que normalmente un empleadorcuando se retira por un montón de conceptos, que excede el monto de la indemnización legal”. “Ese monto estaba en discusión hace muchos años y la (Suprema) Corte ha fallado hace poco tiempo que esto; ahora, la normativa que se trata en Senadores establece que para los grandes ejecutivos, para los grandes montos, no lo tendrán exento y los montos pequeños seguirán exentos”, precisó. En cuanto a la reducción delde pollo y cerdo, apuntó: “La idea es que esta baja repercuta en la baja de los precios”.“Así como el acuerdo con los gobernadores, que ya tiene media sanción del Senado; están acordando la baja en el impuesto sobre losy a un impuesto que es de la Edad Media: a los sellos”, añadió. En este marco, evaluó: “Entre losy el acuerdo con los gobernadores e intendentes, la presión fiscal en los próximos cinco años debería bajar un 4% del PBI, que es un montón de dinero”. Respecto a las, Litvin consideró que es una buena medida. “Se establece que todas las remuneraciones por debajo de los 12 mil pesos no pagarán aportes patronales a partir de 2022; para 2018 serán 2.400 pesos e irá subiendo progresivamente; (…) la idea es apuntar contra la economía en negro”. En lo que hace a las reformas en eldijo que en el año 2018 los asalariados abonarán menos. “El soltero que gana cerca de 30 mil pesos de bolsillo no pagará, al igual que el casado que percibe 40 mil pesos”, ejemplificó.