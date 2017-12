Semana clave para la CGT: hoy cumbre con Moyano, Caló y Barrionuevo para evitar la fractura

Economía

26-12-2017 Los máximos referentes se verán las caras esta tarde, para hablar de los problemas internos tras el paro durante la reforma jubilatoria

En una fuertepara intentaruna nuevade laen el corto plazo y a la par sostener al triunvirato de conducción, referentes de los principales sectores internos de la central obrera mantendrán esta tarde uncon los exlíderes de la central e impulsores del proceso de reunificación, Hugo, Antonioy Luis. El encuentro se concretará después del creciente nivel de confrontación interna que dejó la semana pasada el paro testimonial dispuesto por la CGT contra lasituación que derivó en la renuncia del dirigente metalúrgico Francisco "Barba" Gutiérrez a la Secretaría de Interior de la entidad molesto por la actitud dialoguista de la conducción cegetista hacia el Gobierno. Frente a ese escenario y el temor de nuevos, dirigentes de los sectores de gordos e independientes decidieron apurar las negociaciones para articular una especie de red de contención que prevenga una fractura. La responsabilidad de hacer el encuentro recayó en dos de los independientes, el sector de mejor diálogo con el Gobierno : Andrés Rodríguez (líder de los estatales, UPCN) y Gerardo Martínez (de la UOCRA); el tercero es José Luis Lingeri (de Obras Sanitarias).La fecha es hoy, en un lugar que se estaba definiendo. Se trata de una suerte de "mesa chica": estarán los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, más los independientes y los "gordos" (el mercantil Armando Cavalieri y el sanitarista Carlos West Ocampo). Lasquedaron al descubierto desde el jueves 14, cuando se levantó la sesión para tratar la reforma previsional en Diputados y alcanzó su máxima expresión el martes pasado cuando finalmente el oficialismo logró debatir y sancionar la ley que modifica la fórmula para calcular los aumentos jubilatorios. En el medio, la CGT decidió convocar a un paro de 24 horas, pero no todos los gremios se sumaron a la medida de fuerza. Los colectiveros de la UTA fue uno de los sindicatos que se rebelaron a la conducción de la central obrera. Además, ante el resto del consejo directivo, el metalúrgico Franciscodespués de criticar los disímiles comportamientos sectoriales en el paro de actividades contra la reforma y el comunicado que difundió la CGT en el que cuestionaba la violencia de grupos minoritarios en la plaza del Congreso (a la que la UOM había concurrido a protestar, con Caló y Gutiérrez a la cabeza) y no lo hiciera con respecto a las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, el miércoles, la UOM avaló institucionalmente la renuncia y la salida de los metalúrgicos de la conducción en una reunión de todos sus secretarios., dijo el jueves Caló, que aunque se haya bajado del secretariado, no se irá de la CGT . "Siempre respaldamos a la conducción", apuntó sin dejar de deslizar sus críticas por el comportamiento de otros dirigentes en medio del paro resuelto en la mañana de aquel lunes, en una medida sin antecedentes en el país: "Cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos.. Cuando se cortaba a esa hora siempre era para movilizar".