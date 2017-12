El cupón PBI subió un 7% luego del dato favorable de la actividad económica en octubre

Finanzas

28-12-2017 La economía creció 2,8% en diez meses y precisa llegar al 3% para que gatille el pago. Los inversores se entusiasman, pero los analistas aún dudan

Te puede interesar Estas son las alternativas que ofrece el mercado para ganarle a la inflación y al dólar en 2018

La incógnita sobrese mantendrá hasta el último segundo. Pero mientras tanto los buenosdivulgados por el INDEC sobrevolvieron más optimistas a los inversores. Como resultado, ayer este instrumentotanto en su cotización en pesos como en dólares. El salto se dio tras la divulgación del EMAE (Estimación Mensual de Actividad Económica). Para quepor parte del Tesoro del cupón PBI esque la economía crezca por lo menos un. Y luego del dato conocido ayer esta posibilidad luce un poco más factible, aunqueque finalmente se llegue a ese número. El INDEC informó que la economía el más alto desde junio de 2015. Y en el año acumula una expansión deComo el último bimestre del año pasado la economía ya estaba en plena recuperación,finalmente al 3% de expansión del PBI en 2017Faltando dos meses en la medición de la actividad para completar el 2017, lade que finalmente la economía crezca 3%Pero más allá de la euforia del mercado , muchos prefieren la cautela. "en la medición del INDEC. En cambio, la reactivación se sintió ya en los números tanto en noviembre como en diciembre. Por esoque finalmente el PBI llegue al 3% para gatillar el pago", explicaba el economista de una sociedad de Bolsa que está entre las más grandes del mercado. El entusiasmo está relacionado a que elarrojó unaa la pronosticada por los analistas. Eldel cupón PBI se produjo enluego del crecimiento registrado en 2011. A partir de allí nunca la economía creció por encima del 3%. Hubo unpero luego hubo unade último momento -concomo ministro de Economía - y no se produjo el desembolso. Si finalmente se gatilla el pago, al Tesoro le. Esa cifra no figura en el Presupuesto ydel 2018El año pasado el Gobiernode efectuar unaal menos parcial del cupón -incluso fue anunciada por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay- peroEn ese momento se hizo alusión a problemas tanto técnicos como legales, según consigna Infobae. Existe un aspecto aún no dilucidado que está relacionado con elque se toma en cuenta para calcular el nivel del PBI de la Argentina. Si es de acuerdo a la base 2004 o a la de 2012. Esta definición corre por cuenta del Ministerio de Finanzas , que aún no se ha pronunciado, pero resulta clave para calcular cuánto se podría llegar a pagar el año que viene.