Elde la-un "sincericidio" del Gobierno al ver que la referencia anterior era incumplible-,que tenía del mercado para 2018.Con la modificación propuesta, el Ejecutivo apuntaba a dar una mayor "certidumbre" en cuanto a la velocidad del proceso de desinflación.Pero a veces las cosas no resultan como se preveían: ahora, tanto loscomo lasterminaronsobre elal consumidor ().Es verdad que, ya desde antes del anuncio, esperaban unos puntos más respecto de la meta planteada inicialmente por el Banco Central (entre 8% y 12%). Pero también es cierto quecomo para que elal Gobierno.Tal es así que, luego de la modificación, lasprivadaspara elA modo de, desde Nueva York, ello reubicó en. Y, en el, las previsiones ahora rondan el(Analytica, EcoGo, entre otras consultoras).Esto ocurre luego de quehayaen cinco puntos su(del 10% promedio al). Aun así, el mercado le volvió a correr el arco.Miguel, director de Econviews, centra su atención en "ladel", e indica que tendráen lassobre el índice de"La lucha ahora será más dura y losen materializarse. Además, señala que "tendrá sus".Fernando Jorgey Andrea, dos economistas del, se suman a los que creen que laterminará trayendo másal Gobierno que otra cosa."Creemos que el cambio de los objetivos tendrá. Una política monetaria más flexible, junto con un probable aumento en los expectativas de inflación , puede conducir a una", señalan.Además, desde el Citi aseguran que, ya de por sí, "espara ladelde fijación de".Entienden que el cambio "generasobre elde las autoridades con el", ya quede que los medios informaran que el-por la vía de flexibilizar la política monetaria- quiere ahoraEn este marco, "las expectativas de coordinación necesarias para que la desinflación continúe pueden verse afectadas", advierten desde el Citi Pese a haber elevado la meta inflacionaria del 10% (+ 2% de tolerancia) al 15%, en la City porteña creen que laaún sigue siendo deLa consultora LCG cree que lano implica un gran cambio en lo que hace a la cifra final: en definitiva, del "techo" inicial de 12% se pasó a una cifra puntual del 15%.Pero, en los hechos, trae lade que ela ir posicionando laen unComo el, no descarta nuevas tensiones. Incluso, querer acercarse a ese númeromás que hacerla descender.De arranque, recuerdan que-que ya empezó- le va a sumaral índice inflacionario (es decirpara).Kiguel coincide: latodavía sigue siendo "".Además, advierte que la(es decir de un piso y techo), ya quecontar con una franja ayuda a coordinar con mayor efectividad las expectativas.Recuerda quede Latinoamérica tienede inflación ", es decir una, sino que establecen desvíos. Es decir, determinan un valor mínimo y uno máximo -que conforman una franja- dentro de la cual el índice de precios puede ubicarse.Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, planteay lasen cada caso:- "Si elporque entendió que lahabía quedado, eso de por sí. En definitiva, puso un parámetro más creíble- Peropor el sólo hecho de querer, en este caso sí esapuede ser másEn forma coincidente con sus colegas, asegura que lasigue siendo muy, al punto quepara que se produzca undelDesde la consultoraindican que hayde contemplar el impacto que lagenera:- Si latermina siendo(por ejemplo, si es tenida en cuenta para fijar precios), el cambio propuestolas- Si se vuelve, el cambio podríasu credibilidad y su poder de- Si latermina siendo " inflación -dependiente", es decir, si se la vasegún cómo evoluciona el(cuando debería ser al revés, que sea la inflación la que siga a la meta),su"Considerando la situación de origen (un régimen sin historial y una meta desalineada), unoen la curva de", señalan desde Elypsis.Sin embargo, aclaran que el impacto de este evento es difícil de aislar, ya que el 28 de diciembre -junto con el anuncio- las tasas secundarias de las Lebac se redujeron y la de referencia se mantuvo sin cambios. Esto puede ser interpretado como una respuesta de mercado o bien como una intervención del BCRA ¿Cómo repercutió elde lade inflación en el mercado? Según Elypsis, else produjo en las: seEs decir,que ella meta (del 12% al 15%),de ellosa las expectativas."Estoseveramente el espacio para poder avanzar en unade la", afirman desde la consultora.Casi a coro, los analistas de laqueeleste martes. Por cierto, ese día es clave para los inversores, ya que muchos van medir qué tanta "independencia" le ha quedado al banquero central.Para Federico Furiase, director de EcoGo, "elpara justificar unade referencia".Sustenta sus dichos en: "Las, que están subiendo; la, con un dólar a $19; y la, que está por venir. Esto, en el marco detambién en camino".Por lo pronto, eldese estacionará. El derondaría ely el deel(por subas de transporte y otros rubros).Pero hay más: estosel impacto alcista del, que podría agregarle un poco más de temperatura al contexto.Días atrás, el BCRA publicó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado () de diciembre realizado sólo con 19 economistas. Del mismo se desprende unadelPor cierto, esa cifra resultóregistrado en eldel mes previo (), en el que no se tuvo en cuenta el cambio anunciado con posterioridad.Para Furiase, lo que queda demostrado es que latiene unque va más allá de que sea cumplible. Y recuerda que el BCRA tiene un compromiso de ancla nominal.y, en simultáneo,abruptamente genera una", apunta.Más allá de lo que ocurra con el tipo de interés y con el dólar, que volvió a encender las alertas ante el posible "pass through" (traslado a precios), Di Giorno cree que elsobre el índice provendrá delde lasy de"Si la modificación de la meta es sólo eso, no tendrá grandes consecuencias, ya que viene a ser un sinceramiento", indica el analista.Pero, en coincidencia con la mayoría de sus colegas, advierte: "Por el contrario,, ahí sí vamos a verde".Losdelserán pródigos en cuanto alpara develarde un simpledel nivel de referencia o si, más bien, fue una "" para influir sobre elEl mercado, claro está, seguirá esto muy de cerca y actuará en consecuencia.