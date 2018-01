Espert: "Si baja la tasa del BCRA y sube el dólar, no hay que entrar en pánico"

Finanzas

08-01-2018 "No hay nada que justifique algo fuera de control", dijo el economista y explicó que la divisa seguirá a la inflación y se incrementará entre 15% y 20%

El economista José Luis Espert planteó este lunes que si el titular del BCRA ), Federico Sturzenegger,unaen laeso genera una, analizó e intentó tranquilizar las expectativas: "La situación económica de la Argentina no da para pánico". "Quiero trasmitir la tranquilidad objetiva que, pánico. Estuve escuchandode, dede los, una cosa de locos,, dijo.que también lo escuché, eso, analizó.Consideró que es entendible "que la gente esté preocupada porque está subiendo todo en este primer trimestre" y si además "sube el dólar fuerte" no ayuda, pero ello no debe "llevar al pánico". Respecto alen la, sostuvo que, ya que la suba de precios Macri diciendo que lo más fácil que había era bajar la inflación está fracansando", apuntó y aseguró que este año va a estar por encima del 15%. Y agregó: "Está bien blanquear que la meta es incumplible, pero está mal no decir cómo vas a hacer para cumplir la nueva".