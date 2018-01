Economía

18-01-2018 El expresidente del Banco Nación volvió a cuestionar al equipo económico. Dijo que hubo "mucha inacción". "Hay una gran dificultad para cerrar los números fiscales. En 2018, la Argentina tiene más grande los números de intereses que los primarios", añadió y proyectó una suba de precios del 20%

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a cuestionar las medidas económicas del Gobierno nacional: "Hay una gran dificultad para cerrar los números fiscales. Desde el año que viene la Argentina tiene más grande los números de intereses que los números primarios", estimó el economista. "No se puede continuar con este déficit fiscal. El gradualismo es inacción, es una fantasía", enfatizó.

También dijo que "el agujero fiscal es incompatible con la meta de inflación oficial".

"Lo que digo en público, lo dije antes en privado. Perdimos dos años y hubieron errores de diagnóstico y cosas innecesarias, como la reparación histórica", subrayó el exfuncionario en diálogo con Radio Con Vos.

Y añadió: "El arreglo con los acreedores del exterior se resolvió muy rápido, eso es un mérito", remarcó, pero remarcó: "Si pronosticás una lluvia de dólares y un crecimiento económico y eso no llega, es porque hubo un error de diagnóstico y mucha inacción".

A la hora de referirse a su relación el presidente Mauricio Macri, sostuvo: "Con el Presidente hablamos de todo, hay mucho afecto. Pero sobre todo hablamos de fútbol", dijo, y recordó los efectos de la conferencia de prensa de Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, en la que el titular del BCRA quedó debilitado. "Está claro que el Banco Central tenía una política diferente a la que salió en la conferencia de prensa", analizó el excandidato a senador del PRO en 2007.

Respecto a la inflación, señaló: "Todavía en el día a día, lo que muestra la economía argentina con este déficit fiscal es que no puede quebrar el 1,5% por mes. A los números no los podés torturar para que den". E indicó: "Como economista profesional no venía trabajando con ese parámetro (15% anual) por el hecho de que hoy es más fácil ir del 30% a 20% que del 20% al 15%, es el flotador que te queda alrededor de la panza", dijo como metáfora. Luego, concluyó: "1,5% elevado a la 12 da 20%", en referencia al promedio anual de la suba de precios.

En otro pasaje, dijo que "en materia fiscal hay reacción pero la política económica de ahora todavía esta desarticulada".

Déficits

Melconian también consideró este jueves que el déficit fiscal primario, de 3,9% del PBI en 2017, "está en línea y es un mérito es haber dado un número y cumplirlo".

Según el economista, en octubre pasado ese número "ya estaba jugado" y recordó que en ese entonces "fue el discurso del presidente Mauricio Macri diciendo que el déficit es insostenible y no podemos seguir endeudándonos".

"Hablamos de $400.000 millones de agujero y, para comparar, es el mismo en 2015, 2016 y 2017: es un déficit estancado, más allá del mérito de haber cumplido" la meta.

En tanto, mencionó que "hubo mejoras cualitativas en el financiamiento, aunque el agujero no se ha cerrado; después surge la idea de que, como estás tomando deuda, sube la cuenta de los intereses; ahí sí hay un cambio respecto de 2015".

Melconian recordó que cuando se anunció el cambio de metas de inflación, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que había que salir a buscar u$s30.000 millones, "pero aludía al déficit financiero y no al primario".

