Zaffaroni reiteró que su "deseo" es que el Gobierno "se vaya antes, porque esto termina como el 2001"

13-02-2018 El ex juez de la Corte del kirchnerismo trazó un escenario de "emergencia y catástrofe" y pidió "evitar esto de alguna manera". Admitió su "simpatía" por Cristina Kirchner

No se arrepintió. No fue un exabrupto. Raúl Eugenio, que llegó a lade Justicia cony renunció en el final de Cristina Kirchner , renovó sus declaraciones polémicas, con más detalle y más contundencia. Admitió sin medias palabras que su "deseo" es que el gobierno de Mauricio" porque a su juicio encamina al país a una "". Incluso habló del 2001 y vinculó el endurecimiento de la política de seguridad a una "perversa técnica para que los excluidos para que se maten entre ellos". En ese sentido, y tras declararse "populista", dijo que a su juicio "para el sistema penal la víctima no existe" y agregó: "Cuidado con lo de la, porque el control social ahora es profundizar los. Crear victimizados, criminalizados y policizados para incentivar las contradicciones entre los excluidos, para que se maten entre ellos. Esa es la perversa técnica de este momento". "No quiero un 2001. Evitemos un, porque esto es. Hay que evitar esto. ¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan, o que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político... no sé", afirmó el jurista que asesoró a los abogados penalistas que defienden a la ex presidenta en las múltiples causas por corrupción que enfrenta.En ese sentido abundó que "si se van antes vamos a, vamos a podemos resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019... total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social". En materia política, y luego de reconocer su "" por la figura de la ex presidenta, pidió ", de ver quién va a ser concejal, porque nos encontramos los argentinos ante una grave emergencia o ante la inminencia de una grave emergencia, frente a una situación tan grave, lo que tendríamos que hacer todos es ver cómo salir del pozo". "Esto, ya pasó en 1982, en 2001. Evitemos una catástrofe de alguna manera. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final parecido, un final violento", consignó.