El Gobierno busca acelerar el pago del impuesto a la renta financiera por parte de los inversores extranjeros

20-02-2018 La AFIP trabaja con Presidencia y Hacienda para reglamentar y aplicar en forma completa la reforma tributaria

El Gobiernode lapara empezar, entre otras cuestiones, a cobrarles a losel impuesto a las ganancias sobre la renta financiera . Fuentes oficiales indicaron a La Nación que el primer aspecto de la reforma votada por el Congreso a fines del 2017 que se reglamentará será la aplicación de lapara las personas físicas. Cabe recordar que las empresas ya pagaban impuesto sobre esta renta antes de este cambio legislativo. El apuro tiene su razón de ser: como se trata de un impuesto de, la aplicación de ganancias a los inversores locales puede esperar, ya que si comienza a aplicarse antes del, el fisco podrá retenerles toda la renta obtenida en su próxima declaración jurada anual (2019). En cambio, en el caso de los, como no realizan una declaración jurada, la retención debe hacerse cada vez que obtienen una renta (aquí no hay declaración jurada posterior) y, por lo tanto, cuanto más se dilate la, más recursos perderá el fisco. En el caso de las, los inversores extranjeros tienen el 8% del stock de 1,2 billones de pesos.La Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la AFIP trabajan en forma conjunta paraSegún la ley promulgada a fines del año pasado, los, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y Letes en pesos estarán alcanzados por el cinco por ciento y por el 15 por ciento si están en dólares o indexados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) o CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). La norma fijó un mínimo no imponible de $66.917, por lo cual se empieza a pagar por arriba de esa rentabilidad, aunque esa cifra se actualizará por la inflación oficial enPor otro lado, la reforma tributaria dispuso lade impuestos internos, un esquema de baja de las contribuciones patronales, una reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades que reinviertan utilidades y gravar las operaciones en plataformas digitales, entre otros ejes. La reforma se aplicará en forma gradual en un plazo de cinco años y el Gobierno aseguró que, al final de este período, se habrá logrado unaen la carga tributaria.