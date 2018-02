Seis empresas saldrán a buscar fondos por un total de u$s4.000 millones

Finanzas

21-02-2018 De esta manera se sumarán a las colocaciones que realizaron a principios de año Central Puerto y Corporación América Airports por u$s1.200 millones

Seis empresas argentinas saldrán en las próximas semanas aen la Bolsa de Comercio deen operaciones en las recaudarán alrededor de u. Según un informe de lalas que se lanzarán al mercado serán las energéticasla agroindustrialla biotecnológicala desarrolladora inmobiliariay la constructora Argentina apunta nuevamente a ser unde Oferta Pública Inicialpor su sigla en inglés) de acciones en 2018, ya que si bien este mecanismo de financiamiento no es tan utilizado está teniendo un repunte a partir de la asunción de un gobierno más amigable con el mercado", destacó el informe. "Con todos estos casos se espera que en 2018 se recaudenen IPO locales", afirmó. "Están previstas las siguientesde acciones : Bioceres, que se postergó por la volatilidad de mercado; Molinos Cañuelas, que se postergó también en noviembre por la volatilidad; Genneia para después de mitad de año; y(controladora de Edelap) igual", precisóanalista de Reseach for Traders a El Economista. "El resto sonno hay nada confirmado y todo dependerá de cómo esté el mercado internacional, tal vez alguna opte por financiarse localmente. Y lo de, una compra de las acciones de Caputo, no una OPI", agregó.El estudio indicó además que "entre lasargentinas que hicieron sus respectivas IPOse encuentran la central térmicay la operadora de aeropuertos". "Entre ambas empresas recaudaron cerca de, aunque su salida a la Bolsa fue justo en una de las semanas con mayor volatilidad, lo que impactó en los precios de ambas acciones", aseguró. Según First, "elargentino tiene aún que recorrer unpara alcanzar niveles comparables a otros países de la región, lo que también puede estimular unade acciones por parte de las empresas locales". En ese sentido, precisó que en 2017 "la capitalización bursátil de las compañías locales representó en Argentina aproximadamente elmientras que eny enAdemás, remarcó que "la cantidad de empresas nacionales que cotizan en Bolsa vino cayendo a lo largo de las últimas décadas: enlistadas, mientras quela cantidad había descendido hasta