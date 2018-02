Vodafone y Huawei completan la primera llamada en 5G del mundo con el nuevo estándar

Tecnología

21-02-2018 En la prueba realizada en España se alcanzaron velocidades de descarga que multiplican por ocho las velocidades estándar de 4G, hasta superar los 2 Gbps

realizaron la primera llamada con tecnología de quinta generación () en el mundo en un entorno fuera de laboratorio, entre(Barcelona) y, empleando las especificaciones del estándar comercial(Non Stand Alone) aprobado en diciembre, unas especificaciones que se incorporarán al futuro despliegue comercial de esta nueva plataforma de comunicaciones inalámbricas. En la demostración se completó una conexión dual de 4G a 5G en un entorno de prueba real, durante la cual se alcanzaron velocidades de descarga que multiplican por ocho las velocidades estándar de 4G, hasta superar los. En una segunda prueba, se realizaron una videollamada utilizando una conexión de datos 5G. Para realizar una conexión de principio a fin se utilizó espectro en la frecuencia de 3,7 GHz y se desplegó una red de prueba completa, incluyendo equipos de Huawei de, así como el "core" de la red. El nuevo estándar aprobado en diciembre por la, órgano de colaboración que engloba a grupos de asociaciones de telecomunicaciones, contempla la utilización, en una primera fase, de la infraestructura de la red 4G para el 5G, lo que supone un importante avance que permitirá comenzar el despliegue de esta tecnología y realizar las primeras pruebas comerciales a gran escala en 2019.El director de Arquitectura y Estrategia de Red del Grupo Vodafone,, afirmó que esta llamada se realizó solo dos meses después de que se aprobara este estándar, cuando la industria esperaba ese hito en cuatro o seis meses, para lo cual trabajaron alrededor de 1.500 personas “día y noche en las últimas seis semanas”. Explicó que, a diferencia de otras pruebas de 5G como las realizadas recientemente en loso entre Corea y Estados Unidos, la llevada a cabo este martes es la primera que cumple las condiciones del estándar y en la que se utiliza el espectro que se va a destinar al 5G en Europa y no bandas de ondas milimétricas. Destacó que el proyecto deforma parte de lo que van a ser productos futuros, aunque falte mucho desarrollo para ser una realidad. “Es un esfuerzo enorme, pero más relevante para la industria porque no se trata de un minidesarrollo en una demo adelantada, sino que es un paso al producto final”, concluyó.